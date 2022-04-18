Рашисты обстреляли один из районов Харькова, погибли три человека, - прокуратура. ФОТО

Российские оккупанты нанесли удар по Немышлянскому району Харькова, в результате чего погибли три человека. Количество раненых устанавливается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

По данным следствия, 18 апреля 2022 г. около 10:30-10:45 военнослужащие ВС РФ обстреляли Немышлянский район г. Харькова. Снаряд упал возле жилого дома, что привело к его частичному разрушению и повреждению соседних домов.

По предварительной информации, три человека погибли. В настоящее время устанавливается количество раненых.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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