Рашисти обстріляли один з районів Харкова, загинули три особи, - прокуратура. ФОТО

Російські окупанти завдали удару по Немишлянському району Харкова, внаслідок чого загинули три особи. Кількість поранених наразі встановлюється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

За даними слідства, 18 квітня 2022 року близько 10:30-10:45 військовослужбовці ЗС РФ обстріляли Немишлянський район м. Харкова. Снаряд впав біля житлового будинку, що призвело до його часткового руйнування та пошкодження сусідніх будинків.



За попередньою інформацією, троє людей загинуло. Наразі встановлюється кількість поранених.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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