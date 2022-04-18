Рашисти обстріляли один з районів Харкова, загинули три особи, - прокуратура. ФОТО
Російські окупанти завдали удару по Немишлянському району Харкова, внаслідок чого загинули три особи. Кількість поранених наразі встановлюється.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.
За даними слідства, 18 квітня 2022 року близько 10:30-10:45 військовослужбовці ЗС РФ обстріляли Немишлянський район м. Харкова. Снаряд впав біля житлового будинку, що призвело до його часткового руйнування та пошкодження сусідніх будинків.
За попередньою інформацією, троє людей загинуло. Наразі встановлюється кількість поранених.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар18.04.2022 20:54 Відповісти Мені подобається 7
Хроники Хаоса
показати весь коментар18.04.2022 23:15 Відповісти Мені подобається 2
valera ivolgov
показати весь коментар19.04.2022 11:09 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль