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Сторонника "русского мира" задержали в Запорожской области, - Нацполиция. ФОТО

В Запорожской области правоохранители задержали мужчину, в телефоне которого обнаружили сообщение с указанием координат расположения защитных сооружений и переписку, в которой он поддерживает действия РФ на территории Украины.

Об этом в Telegram сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

"Во время мероприятий по выявлению лиц, которые могут сотрудничать с врагом или являются враждебными агентами, оперативники управления стратегических расследований задержали гражданина России. Мужчина долгое время жил в Запорожье и работал водителем. Последний доставлял гуманитарный груз во временно оккупированный врагом Мелитополь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в телефоне полицейские обнаружили видео и информацию с указанием координат расположения защитных сооружений. Кроме того, была обнаружена переписка с абонентами, в которой мужчина активно поддерживает действия российских войск на территории Украины.

В настоящее время сторонника "русского мира" передали в СБУ.

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Сторонника русского мира задержали в Запорожской области, - Нацполиция 01

Сторонника русского мира задержали в Запорожской области, - Нацполиция 02

Автор: 

Нацполиция (16485) Запорожская область (3102) коллаборационизм (872)


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Топ комментарии
+31
Чергова мерзенна гнида...
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20.04.2022 18:07
+22
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20.04.2022 18:12
+16
Всіх прихильників руського міра після війни відправляти на розмінування територій.
Нема чого тримати у вязниці і годувати цих покидьків.
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20.04.2022 18:12
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Чергова мерзенна гнида...
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20.04.2022 18:07 Ответить
Утилизировать 🐲😈 гниду- мразь ‼️🤮🙈
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20.04.2022 18:49 Ответить
якщо це гнида, тоді де ті ,і як їх назвати, котрі здали Південь України????Чому їх в мішках(як гуманітарну допомогу) не доставлено в Україну для оголошення вироку, від імені народу України?
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20.04.2022 19:32 Ответить
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20.04.2022 18:12 Ответить


Ніколи не вживаю слово "руський" по відношенню до мокшанського біосміття. Добряче ж кацапи підсадили нас на це лайно - "русскіє", "русскій мір"... Все ніяк не відучимось.
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20.04.2022 18:17 Ответить
Русь_Кий(евская).... когда первые переселенцы с Руси начали появляться на мокшанских болотах, они объясняли диким московитам откуда они пришли.....
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20.04.2022 18:19 Ответить
ніяких переселенців там не було. Тільки купці та дружина збирача податків.
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20.04.2022 19:30 Ответить
вломили піарасту ?
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20.04.2022 18:12 Ответить
Всіх прихильників руського міра після війни відправляти на розмінування територій.
Нема чого тримати у вязниці і годувати цих покидьків.
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20.04.2022 18:12 Ответить
РусЬкий і руZZкій - це два різні світи , діаметрально протилежні ! РусЬкий означає УКРАЇНСЬКИЙ !!!
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20.04.2022 18:17 Ответить
То й називати його УКРАЇНСЬКИЙ. Слово "русь" створює в українській мові та українській історії лише хаос. Та ще й затуляє антський, скіфський, сарматський періоди.
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20.04.2022 18:38 Ответить
Хаос створив у 18 столітті петро перший , що назвав росією смердючу московію ...
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20.04.2022 19:03 Ответить
і як ви думаєте,хіба можна звільнити донецьк і луганськ, не говорячи вже про крим?
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20.04.2022 18:13 Ответить
Як же я ненавиджу ту русню....
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20.04.2022 18:13 Ответить
А их не мало.
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20.04.2022 18:15 Ответить
откуда такие мудаки беруться
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20.04.2022 18:27 Ответить
громадянин рф. де було сбу коли допускали цю сволоту до перевезення гуманітарки? з 24 02 2022 року всі громадяни рф - потенціальні диверсанти і шпигуни на территоріі нашоі краіни. у міграційноі служби є списки і вперед по адресам перевіряти. хоч я і помиляюсь перевіряти потрібно було з березня 2014.
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20.04.2022 19:37 Ответить
москаляку на гілляку. Крапка
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20.04.2022 18:28 Ответить
Отрубить руки подлецу !
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20.04.2022 18:38 Ответить
Да е ма е , сколько єтих граждан раZии будут выявлять? Вышлите их скопом на рашу.
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20.04.2022 18:43 Ответить
Шановні редактори! Не існує руського миру. Бо він не має жодного відношення до славетної Русі. Є рускій мір, нажаль. Пишіт грамотно👆
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20.04.2022 18:55 Ответить
Пишіть
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20.04.2022 18:57 Ответить
Таких много. Всех не выловишь. Поэтому военные базы, склады, позиции и т.п. нужно скрывать от всех, даже от своих, потому что кто угодно может оказаться коллаборантом.
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20.04.2022 19:21 Ответить
і шо? чи вистачить матеріалів на справу та хоча б на 15 діб адмінарешту? оркам вистачає нєпочтітєльного взгляда шоп пристрелити чи закатувати на місці.
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20.04.2022 19:27 Ответить
Повторюсь. Всех граждан рашки в Украине необходимо срочно ставить на учет по принципу условно досрочно освобожденных зеков, в случае малейших нарушений режима или малейшего подозрения изолировать .
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20.04.2022 19:28 Ответить
а чому ця паскуда не лежить ґембою в землю? бо патріотів наша мєнтура валить на асвальт з воплєм "лєжать, бандера!". А цей соціально блізкій, мабуть
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20.04.2022 19:33 Ответить
Отбейте почки, чтоб на гемодиализе был. Инфицируйте HIV, HCV и онкоклетками. Пусть радуется жизни эта мразь русофашистская!
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20.04.2022 19:46 Ответить
уматовая у них переписка. типикал раша - "зп, харьков уже освободили". бугага!!! дебилы, *****.
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20.04.2022 20:45 Ответить
Нахрена "затримали"? "Убит при оказании сопротивления задержанию"!!!!
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20.04.2022 20:56 Ответить
Высшую меру за колаборантство. Не дай бог повторить ошибку прошлых лет типа "ну у людей такие взгляды, они же наши граждане"
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20.04.2022 21:02 Ответить
Лишайте гражданства и высылайте в россию
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20.04.2022 21:38 Ответить
 
 