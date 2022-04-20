Сторонника "русского мира" задержали в Запорожской области, - Нацполиция. ФОТО

В Запорожской области правоохранители задержали мужчину, в телефоне которого обнаружили сообщение с указанием координат расположения защитных сооружений и переписку, в которой он поддерживает действия РФ на территории Украины.

Об этом в Telegram сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

"Во время мероприятий по выявлению лиц, которые могут сотрудничать с врагом или являются враждебными агентами, оперативники управления стратегических расследований задержали гражданина России. Мужчина долгое время жил в Запорожье и работал водителем. Последний доставлял гуманитарный груз во временно оккупированный врагом Мелитополь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в телефоне полицейские обнаружили видео и информацию с указанием координат расположения защитных сооружений. Кроме того, была обнаружена переписка с абонентами, в которой мужчина активно поддерживает действия российских войск на территории Украины.

В настоящее время сторонника "русского мира" передали в СБУ.

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