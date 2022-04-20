Прихильника "русского мира" затримали у Запорізькій області, - Нацполіція. ФОТО

У Запорізькій області правоохоронці затримали чоловіка, в телефоні якого виявили повідомлення із зазначенням координат розташування захисних споруд та листування, в якому він підтримує дії РФ на території України.

Про це у Telegram повідомляє Національна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час заходів з виявлення осіб, що можуть співпрацювати з ворогом або є ворожими агентами, оперативники управління стратегічних розслідувань затримали громадянина рф. Чоловік тривалий час мешкав у Запоріжжі та працював водієм. Останній доставляв гуманітарний вантаж до тимчасово окупованого ворогом Мелітополя", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що в його телефоні поліцейські виявили відео та інформацію із зазначенням координат розташування захисних споруд. Крім того, виявили листування з абонентами, в якій чоловік активно підтримує дії російських військ на території України.

На даний час прихильника "русского мира" передали до СБУ.

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