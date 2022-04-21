Рядом с военным госпиталем в Севастополе разгружают гробы. ФОТО
На территории ботанического памятника "Ушакова балка", в 300 метрах от военного госпиталя ЧФ, из фуры в автомобили меньше по размеру перегружают гробы, кресты и венки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Крымский ветер".
Как отмечается, в синем Volvo с номерами 57-го региона (Орловская область) – сосновые гробы из неструганных досок. Гробы грузят в фургоны и увозят. Рядом с "Газелью" с серым фургоном в белый микроавтобус перегружают деревянные кресты и венки.
"Место для перегрузки более чем странное: и фуры здесь не развернуться, и предприятий ритуальных услуг рядом нет, и вообще тупик", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+67 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий21.04.2022 13:35
+47 dandy NeinRusSchwein
показать весь комментарий21.04.2022 13:38
+43 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий21.04.2022 13:36
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Знає , що летить в ОСТАННЮ ПУТЬ, і все одно летить.....
Дебіли бл**дь!!!
Над моїм селом так нічого і не збили.
Над сусіднім селом гелікоптер орків збили були, але він разом з екипажем довбанувся об землю.
На жаль це не так.
"Ваші" в "ПАКЕТАХ"
Порубили все дубы на гробы.
А ты уймись, уймись тоска у меня в груди,
Это только присказка, сказка впереди..."
В. Высоцкий
Масква готовилась к десанту на Одессу. Это я к тому, что там помимо штатного состава более 500 матросиков, было еще около 500 десантничков...
а что подальше от людских глаз - тоже объяснимо