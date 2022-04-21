Рядом с военным госпиталем в Севастополе разгружают гробы. ФОТО

На территории ботанического памятника "Ушакова балка", в 300 метрах от военного госпиталя ЧФ, из фуры в автомобили меньше по размеру перегружают гробы, кресты и венки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Крымский ветер".

Как отмечается, в синем Volvo с номерами 57-го региона (Орловская область) – сосновые гробы из неструганных досок. Гробы грузят в фургоны и увозят. Рядом с "Газелью" с серым фургоном в белый микроавтобус перегружают деревянные кресты и венки.

"Место для перегрузки более чем странное: и фуры здесь не развернуться, и предприятий ритуальных услуг рядом нет, и вообще тупик", - говорится в сообщении.

Также читайте: Ракетный крейсер "Москва" шел захватывать Одессу - мать матроса







