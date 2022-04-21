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Новости Фото Война
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Рядом с военным госпиталем в Севастополе разгружают гробы. ФОТО

На территории ботанического памятника "Ушакова балка", в 300 метрах от военного госпиталя ЧФ, из фуры в автомобили меньше по размеру перегружают гробы, кресты и венки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Крымский ветер".

Как отмечается, в синем Volvo с номерами 57-го региона (Орловская область) – сосновые гробы из неструганных досок. Гробы грузят в фургоны и увозят. Рядом с "Газелью" с серым фургоном в белый микроавтобус перегружают деревянные кресты и венки.

"Место для перегрузки более чем странное: и фуры здесь не развернуться, и предприятий ритуальных услуг рядом нет, и вообще тупик", - говорится в сообщении.

Также читайте: Ракетный крейсер "Москва" шел захватывать Одессу - мать матроса

Рядом с военным госпиталем в Севастополе разгружают гробы 01

Рядом с военным госпиталем в Севастополе разгружают гробы 02
Рядом с военным госпиталем в Севастополе разгружают гробы 03
Рядом с военным госпиталем в Севастополе разгружают гробы 04
Рядом с военным госпиталем в Севастополе разгружают гробы 05

Автор: 

армия РФ (19358) город Севастополь (1760) Черноморский флот РФ (1560) потери (4398)


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Топ комментарии
+67
Пару минут назад сбили самолёт на Изюмском направлении! парашютистов ищут
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21.04.2022 13:35
+47
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21.04.2022 13:38
+43
короновирус мабуть
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21.04.2022 13:36
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мрут ванятки на койках прувет жугут эсмарха
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21.04.2022 13:34 Ответить
короновирус мабуть
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21.04.2022 13:36 Ответить
Любое тело в пакете считается подарком для семьи, которая награждается еще и письмом о сем и повествующем.
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21.04.2022 13:40 Ответить
Боярышник некачественный...
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21.04.2022 13:57 Ответить
я зрозумів, жгут Есмарха - на горлянку? А що - креативно.
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21.04.2022 14:03 Ответить
они им всё что можно что незя притягивают а ванятко просто подыхает
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21.04.2022 14:18 Ответить
ну вот, а говорили санкции, досок на гробы еще хватает, еще и план перевыполняют
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21.04.2022 13:35 Ответить
не, говорили гвоздей нема
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21.04.2022 13:48 Ответить
да ничего, ленточкой колорадкой скрутят
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21.04.2022 13:52 Ответить
скотчем краще
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21.04.2022 14:27 Ответить
Пару минут назад сбили самолёт на Изюмском направлении! парашютистов ищут
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21.04.2022 13:35 Ответить
Поймают, на бочку с порохом посадить, пущай полетают.
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21.04.2022 13:41 Ответить
Польот в ОДНУ сторону)))
Знає , що летить в ОСТАННЮ ПУТЬ, і все одно летить.....
Дебіли бл**дь!!!
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21.04.2022 13:46 Ответить
Потому что знают, лучше плен здесь, чем убьют спецслужбы в рф.
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21.04.2022 14:25 Ответить
Везе ж людям!
Над моїм селом так нічого і не збили.
Над сусіднім селом гелікоптер орків збили були, але він разом з екипажем довбанувся об землю.
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21.04.2022 14:58 Ответить
ВСЮ ПАДАЛЬ КАЦАПСКУЮ ЗАТУСУЕМ В ГРОБЫ !!!
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21.04.2022 13:36 Ответить
По завлением из Пентагона, самолет-разведчик США «Посейдон» осуществил наведение ракет «Нептун» на крейсер «Москва».
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21.04.2022 13:36 Ответить
Посейдон и Нептун знают толк в море😁
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21.04.2022 13:39 Ответить
Похоже на вранье, есть где почитать?
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21.04.2022 14:07 Ответить
Було б круто і прикольно.
На жаль це не так.
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21.04.2022 15:07 Ответить
Наведення - це поняття розтяжне. Може вказав скоріше місце знаходження. А далі пуск ракет, у задану точку, та захват цілі головкою самонаведення.
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21.04.2022 15:19 Ответить
Пальцем указывал ? Или у нас ракеты имеют одинаковые пакеты передачи данных ЦУ с американской системой наведения ?
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21.04.2022 15:28 Ответить
Слышь, хихант мысли, вот тебе не однохренственно? Здесь что, профильный топик для вумных вуток?
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21.04.2022 16:46 Ответить
Все вірно людина питає. Було б доречніше "хавати" все підряд по-Вашому?
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21.04.2022 22:05 Ответить
Важливий результат-решта справа техніки...нагороди потім
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22.04.2022 03:13 Ответить
БРЕХНЯ!!! Які труни??????????
"Ваші" в "ПАКЕТАХ"
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21.04.2022 13:36 Ответить
Едут дамой ванюші в соснових ящиках....
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21.04.2022 13:36 Ответить
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21.04.2022 13:38 Ответить
якийсь він зовсім не веселий що квитка не хватило на концерт
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21.04.2022 15:35 Ответить
Може глисти завелись? )))
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21.04.2022 15:40 Ответить
камни с неба ... )))
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21.04.2022 13:38 Ответить
ВСУ сказал в гроб, значит в гроб.
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21.04.2022 13:38 Ответить
Встречайте освабадитилей , русские жены) по частям правда, но нефик было в Украину лезть
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21.04.2022 13:38 Ответить
Мабуть морячки-потеряшки с хфлагмана "мацква" таки знайшлися
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21.04.2022 13:39 Ответить
"Выходили из избы здоровенные жлобы,
Порубили все дубы на гробы.
А ты уймись, уймись тоска у меня в груди,
Это только присказка, сказка впереди..."
В. Высоцкий
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21.04.2022 13:41 Ответить
таке треба на в'їзді на Ватостопольскі кладовища
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21.04.2022 13:41 Ответить
а пакети де ?
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21.04.2022 13:43 Ответить
Санкции... Полиэтилен закончился ..
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21.04.2022 13:59 Ответить
Элита подошла
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21.04.2022 13:44 Ответить
на 9 мая на параде самое то будет в севастополе
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21.04.2022 13:53 Ответить
шо? невже самоходні гроби окремим батальйоном?
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21.04.2022 19:51 Ответить
Возити не перевозити.
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21.04.2022 13:45 Ответить
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21.04.2022 13:47 Ответить
у гробовых дел мастеров пошла жара
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21.04.2022 13:48 Ответить
А чего повезли в госпиталь разгружать? Разве оба фрегата уже укомплектованы гробами?
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21.04.2022 13:50 Ответить
начали возвращаться морячки с плаванья в родную говень? прибило к берегу))
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21.04.2022 13:59 Ответить
Вода, земля бетоном кацапам!
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21.04.2022 14:01 Ответить
Volvo продолжает поставлять в ********* машины и запчасти к ним?
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21.04.2022 14:03 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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21.04.2022 14:14 Ответить
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21.04.2022 14:20 Ответить
Навіть не уявляю, чого тоді бояться жителі Больших Рябєй...
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21.04.2022 21:55 Ответить
Деревяный макинтош для кацапа полезный для здоровья а еще не струный то ваабще
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21.04.2022 14:26 Ответить
Инфа не проверена, но сказал дуже сурьезный дядька.
Масква готовилась к десанту на Одессу. Это я к тому, что там помимо штатного состава более 500 матросиков, было еще около 500 десантничков...
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21.04.2022 14:29 Ответить
БОЛЬШЕ ГРОБОВ РФ СОЛДАТ, ЧТОБ ***** ОТПЕРЛИ В ЗАД !)
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21.04.2022 14:46 Ответить
Масово простудилися мабуть. Оберещніше, бо протяг то серйозно.
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21.04.2022 15:03 Ответить
звісно, вода ж ще холодна!
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21.04.2022 19:53 Ответить
Люблю смотреть на гробы с кацапскими русофашистами, особенно весной, когда птички поют и сирень расцветает. Благодать.
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21.04.2022 15:09 Ответить
в сосновых значится черви лучше едят
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21.04.2022 15:34 Ответить
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21.04.2022 15:38 Ответить
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21.04.2022 15:41 Ответить
Это не гробы, а VIP-контейнеры, по сравнению с черными пакетами, для транспортировки тухломяса на концерт Кобзона. 💀💀👻
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21.04.2022 15:42 Ответить
фирма веников не вяжет фирма делает гробы..и в предачу чемодан макарон венок и мешок картошки и мыла хозяйственого ванькиной дуняше
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21.04.2022 17:00 Ответить
собакам собачья смерть!
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21.04.2022 17:03 Ответить
в принципе ничего странного, соответствующая служба занята своим делом
а что подальше от людских глаз - тоже объяснимо
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21.04.2022 22:31 Ответить
 
 