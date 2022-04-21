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Новини Фото Війна
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Поруч із військовим шпиталем у Севастополі розвантажують труни. ФОТО

На території ботанічного пам'ятника "Ушакова балка", за 300 метрів від військового шпиталю ЧФ, із фури в автомобілі менші за розміром перевантажують труни, хрести та вінки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Крымский ветер".

Як зазначається, у синьому Volvo з номерами 57-го регіону (Орлівська область) – соснові труни з неструганих дощок. Труни вантажать у фургони та відвозять. Поруч із "Газелі" із сірим фургоном у білий мікроавтобус перевантажують дерев'яні хрести та вінки.

"Місце для перевантаження більш ніж дивне: і фурі тут не розвернутися, і підприємств ритуальних послуг поряд немає, і взагалі глухий кут", - йдеться у повідомленні. 

Також читайте: Загальні втрати РФ від початку війни - близько 21 тис. осіб, 172 літаки, 151 гелікоптер, 829 танків і 2 118 броньованих машин

Поруч із військовим шпиталем у Севастополі розвантажують труни 01
Поруч із військовим шпиталем у Севастополі розвантажують труни 02
Поруч із військовим шпиталем у Севастополі розвантажують труни 03
Поруч із військовим шпиталем у Севастополі розвантажують труни 04
Поруч із військовим шпиталем у Севастополі розвантажують труни 05

Автор: 

армія рф (17502) Севастополь (554) Чорноморський флот рф (624) втрати (4413)


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Топ коментарі
+67
Пару минут назад сбили самолёт на Изюмском направлении! парашютистов ищут
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21.04.2022 13:35
+47
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21.04.2022 13:38
+43
короновирус мабуть
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21.04.2022 13:36
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мрут ванятки на койках прувет жугут эсмарха
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21.04.2022 13:34 Відповісти
короновирус мабуть
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21.04.2022 13:36 Відповісти
Любое тело в пакете считается подарком для семьи, которая награждается еще и письмом о сем и повествующем.
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21.04.2022 13:40 Відповісти
Боярышник некачественный...
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21.04.2022 13:57 Відповісти
я зрозумів, жгут Есмарха - на горлянку? А що - креативно.
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21.04.2022 14:03 Відповісти
они им всё что можно что незя притягивают а ванятко просто подыхает
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21.04.2022 14:18 Відповісти
ну вот, а говорили санкции, досок на гробы еще хватает, еще и план перевыполняют
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21.04.2022 13:35 Відповісти
не, говорили гвоздей нема
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21.04.2022 13:48 Відповісти
да ничего, ленточкой колорадкой скрутят
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21.04.2022 13:52 Відповісти
скотчем краще
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21.04.2022 14:27 Відповісти
Пару минут назад сбили самолёт на Изюмском направлении! парашютистов ищут
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21.04.2022 13:35 Відповісти
Поймают, на бочку с порохом посадить, пущай полетают.
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21.04.2022 13:41 Відповісти
Польот в ОДНУ сторону)))
Знає , що летить в ОСТАННЮ ПУТЬ, і все одно летить.....
Дебіли бл**дь!!!
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21.04.2022 13:46 Відповісти
Потому что знают, лучше плен здесь, чем убьют спецслужбы в рф.
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21.04.2022 14:25 Відповісти
Везе ж людям!
Над моїм селом так нічого і не збили.
Над сусіднім селом гелікоптер орків збили були, але він разом з екипажем довбанувся об землю.
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21.04.2022 14:58 Відповісти
ВСЮ ПАДАЛЬ КАЦАПСКУЮ ЗАТУСУЕМ В ГРОБЫ !!!
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21.04.2022 13:36 Відповісти
По завлением из Пентагона, самолет-разведчик США «Посейдон» осуществил наведение ракет «Нептун» на крейсер «Москва».
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21.04.2022 13:36 Відповісти
Посейдон и Нептун знают толк в море😁
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21.04.2022 13:39 Відповісти
Похоже на вранье, есть где почитать?
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21.04.2022 14:07 Відповісти
Було б круто і прикольно.
На жаль це не так.
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21.04.2022 15:07 Відповісти
Наведення - це поняття розтяжне. Може вказав скоріше місце знаходження. А далі пуск ракет, у задану точку, та захват цілі головкою самонаведення.
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21.04.2022 15:19 Відповісти
Пальцем указывал ? Или у нас ракеты имеют одинаковые пакеты передачи данных ЦУ с американской системой наведения ?
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21.04.2022 15:28 Відповісти
Слышь, хихант мысли, вот тебе не однохренственно? Здесь что, профильный топик для вумных вуток?
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21.04.2022 16:46 Відповісти
Все вірно людина питає. Було б доречніше "хавати" все підряд по-Вашому?
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21.04.2022 22:05 Відповісти
Важливий результат-решта справа техніки...нагороди потім
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22.04.2022 03:13 Відповісти
БРЕХНЯ!!! Які труни??????????
"Ваші" в "ПАКЕТАХ"
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21.04.2022 13:36 Відповісти
Едут дамой ванюші в соснових ящиках....
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21.04.2022 13:36 Відповісти
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21.04.2022 13:38 Відповісти
якийсь він зовсім не веселий що квитка не хватило на концерт
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21.04.2022 15:35 Відповісти
Може глисти завелись? )))
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21.04.2022 15:40 Відповісти
камни с неба ... )))
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21.04.2022 13:38 Відповісти
ВСУ сказал в гроб, значит в гроб.
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21.04.2022 13:38 Відповісти
Встречайте освабадитилей , русские жены) по частям правда, но нефик было в Украину лезть
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21.04.2022 13:38 Відповісти
Мабуть морячки-потеряшки с хфлагмана "мацква" таки знайшлися
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21.04.2022 13:39 Відповісти
"Выходили из избы здоровенные жлобы,
Порубили все дубы на гробы.
А ты уймись, уймись тоска у меня в груди,
Это только присказка, сказка впереди..."
В. Высоцкий
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21.04.2022 13:41 Відповісти
таке треба на в'їзді на Ватостопольскі кладовища
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21.04.2022 13:41 Відповісти
а пакети де ?
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21.04.2022 13:43 Відповісти
Санкции... Полиэтилен закончился ..
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21.04.2022 13:59 Відповісти
Элита подошла
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21.04.2022 13:44 Відповісти
на 9 мая на параде самое то будет в севастополе
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21.04.2022 13:53 Відповісти
шо? невже самоходні гроби окремим батальйоном?
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21.04.2022 19:51 Відповісти
Возити не перевозити.
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21.04.2022 13:45 Відповісти
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21.04.2022 13:47 Відповісти
у гробовых дел мастеров пошла жара
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21.04.2022 13:48 Відповісти
А чего повезли в госпиталь разгружать? Разве оба фрегата уже укомплектованы гробами?
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21.04.2022 13:50 Відповісти
начали возвращаться морячки с плаванья в родную говень? прибило к берегу))
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21.04.2022 13:59 Відповісти
Вода, земля бетоном кацапам!
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21.04.2022 14:01 Відповісти
Volvo продолжает поставлять в ********* машины и запчасти к ним?
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21.04.2022 14:03 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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21.04.2022 14:14 Відповісти
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21.04.2022 14:20 Відповісти
Навіть не уявляю, чого тоді бояться жителі Больших Рябєй...
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21.04.2022 21:55 Відповісти
Деревяный макинтош для кацапа полезный для здоровья а еще не струный то ваабще
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21.04.2022 14:26 Відповісти
Инфа не проверена, но сказал дуже сурьезный дядька.
Масква готовилась к десанту на Одессу. Это я к тому, что там помимо штатного состава более 500 матросиков, было еще около 500 десантничков...
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21.04.2022 14:29 Відповісти
БОЛЬШЕ ГРОБОВ РФ СОЛДАТ, ЧТОБ ***** ОТПЕРЛИ В ЗАД !)
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21.04.2022 14:46 Відповісти
Масово простудилися мабуть. Оберещніше, бо протяг то серйозно.
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21.04.2022 15:03 Відповісти
звісно, вода ж ще холодна!
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21.04.2022 19:53 Відповісти
Люблю смотреть на гробы с кацапскими русофашистами, особенно весной, когда птички поют и сирень расцветает. Благодать.
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21.04.2022 15:09 Відповісти
в сосновых значится черви лучше едят
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21.04.2022 15:34 Відповісти
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21.04.2022 15:38 Відповісти
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21.04.2022 15:41 Відповісти
Это не гробы, а VIP-контейнеры, по сравнению с черными пакетами, для транспортировки тухломяса на концерт Кобзона. 💀💀👻
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21.04.2022 15:42 Відповісти
фирма веников не вяжет фирма делает гробы..и в предачу чемодан макарон венок и мешок картошки и мыла хозяйственого ванькиной дуняше
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21.04.2022 17:00 Відповісти
собакам собачья смерть!
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21.04.2022 17:03 Відповісти
в принципе ничего странного, соответствующая служба занята своим делом
а что подальше от людских глаз - тоже объяснимо
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21.04.2022 22:31 Відповісти
 
 