Поруч із військовим шпиталем у Севастополі розвантажують труни. ФОТО

На території ботанічного пам'ятника "Ушакова балка", за 300 метрів від військового шпиталю ЧФ, із фури в автомобілі менші за розміром перевантажують труни, хрести та вінки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Крымский ветер".

Як зазначається, у синьому Volvo з номерами 57-го регіону (Орлівська область) – соснові труни з неструганих дощок. Труни вантажать у фургони та відвозять. Поруч із "Газелі" із сірим фургоном у білий мікроавтобус перевантажують дерев'яні хрести та вінки.

"Місце для перевантаження більш ніж дивне: і фурі тут не розвернутися, і підприємств ритуальних послуг поряд немає, і взагалі глухий кут", - йдеться у повідомленні.

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