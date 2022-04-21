Поруч із військовим шпиталем у Севастополі розвантажують труни. ФОТО
На території ботанічного пам'ятника "Ушакова балка", за 300 метрів від військового шпиталю ЧФ, із фури в автомобілі менші за розміром перевантажують труни, хрести та вінки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Крымский ветер".
Як зазначається, у синьому Volvo з номерами 57-го регіону (Орлівська область) – соснові труни з неструганих дощок. Труни вантажать у фургони та відвозять. Поруч із "Газелі" із сірим фургоном у білий мікроавтобус перевантажують дерев'яні хрести та вінки.
"Місце для перевантаження більш ніж дивне: і фурі тут не розвернутися, і підприємств ритуальних послуг поряд немає, і взагалі глухий кут", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+67 Максім ХОЙ #398010
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+47 dandy NeinRusSchwein
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+43 Максім ХОЙ #398010
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Знає , що летить в ОСТАННЮ ПУТЬ, і все одно летить.....
Дебіли бл**дь!!!
Над моїм селом так нічого і не збили.
Над сусіднім селом гелікоптер орків збили були, але він разом з екипажем довбанувся об землю.
На жаль це не так.
"Ваші" в "ПАКЕТАХ"
Порубили все дубы на гробы.
А ты уймись, уймись тоска у меня в груди,
Это только присказка, сказка впереди..."
В. Высоцкий
Масква готовилась к десанту на Одессу. Это я к тому, что там помимо штатного состава более 500 матросиков, было еще около 500 десантничков...
а что подальше от людских глаз - тоже объяснимо