В заблокированном российскими оккупантами Мариуполе погибли две девочки-актрисы, игравшие в спектакле театра, - советник мэра Андрющенко. ФОТО

В заблокированном российскими захватчиками Мариуполе погибли две девочки-актрисы, игравшие в спектакле театра.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграме, опубликовав фотографию девочек во время игры в театральном спектакле, передает Цензор.НЕТ.

Война забирает лучших. В Мариуполе погибли две девочки, две очаровательные маленькие актрисы Елизавета и Соня. Они обе играли Люсси в спектакле мариупольского театра Концепция Люсси в "Лев, Колдунья, Платяной шкаф" по книге "Хроники Нарнии". Какой печальный символизм, учитывая, что Хроники Нарнии родились в Лондонском метро во время бомбежек нацистами Британии. Мы очень сочувствуем родственникам и близким, и никогда не забудем талантливых ангелочков. Нет и не может быть прощения оккупантам. Отомстим", - рассказал он.

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