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Сегодня в Украине отмечается Всеукраинский день психолога. ФОТО

23 апреля отмечается Всеукраинский день психолога.

Поздравление коллегам с профессиональным праздником на своей странице в фейсбуке разместила координатор проекта "Тил Волонтера", гештальт-психотерапевт Зоя Турковская, передает Цензор.НЕТ.

"Превращая слово в лекарство, мы становимся врачами душ...

Уважаемые коллеги, психологи и психологини!

Поздравляю всех с профессиональным днем, Всеукраинским днем ​​психолога!

Всех тех, для кого эта профессия соткана из любопытства.

Любопытства  - как это все устроено. Любопытства - как все изменить.

Любопытства - как помочь.

Бесконечный интерес в другом человеке.

Сотканный из сочувствия. Умения испытывать чужую боль, тонны чужой боли. Умения ее выдержать и не разрушиться.

Сотканный из книг и непрерывной учебы. Всегда недостаточно. Всегда будет то, что непонятно. Как только понятно, приходит новое "непонятно".

Сотканый из интуиции в тот момент, когда книги и знания перестают работать. И эта работа – самая искренняя и правильная.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война повлияет на здоровье украинцев в долгосрочной перспективе, - Ляшко

Сотканный с теплотой, добротой и любовью. Невозможно растопить лед, не будучи горячим.

Сотканный из постоянной работы над собой. Невозможно узнавать бездонность других, не узнавая свою бесконечность.

Сотканный из мифов. Каждый психолог слышал о том, что кто-то из его клиентов - "тоже сам себе психолог" и улыбался, потому что он "самим себе психологом" не является.

Каждый психолог сталкивался с идеализацией и выдерживал чужое разочарование (если везло). И превращался в просто человека.

Ведь психологи болеют, проживают кризисы, имеют проблемы, чего-то не знают, тупят, бывают ленивыми, несдержанными, могут выпивать на праздники (если захотят), материться, жениться и расставаться, иметь или не иметь детей, этих детей воспитывать так, как не нравится дедушке или тетушке из Карапышей, и жить, вообще, как и все люди.

Сотканный из сказок, легенд, воспоминаний, чудес, волшебства, логики, аналитики, потерь, смерти, боли, счастья, рождения, жизни и кто знает из чего еще.

Это мой взгляд, я так смотрю на свою профессию, которую я очень люблю.

Спасибо моим учителям, коллегам, клиентам за доверие.

Спасибо моим коллегам за идеи, тексты и смыслы.

Напишите пару слов в комментариях о том, что для вас значит  психолог.

Или пару слов, чем вам полезна моя психологическая помощь.

А это - фотоколлаж, созданный Ольгой Ляшковой из фото наших прекрасных украинских психологинь.

Сегодня в Украине отмечается Всеукраинский день психолога 01

Похоже, когда выбрали профессию по своему жизненному назначению, это дает нам расцвет во всех смыслах", - поздравила коллег Турковская.

здоровье (1387) психологи (130) психика (62)


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Топ комментарии
+5
Я, как психолог, скажу:

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23.04.2022 14:34
+4
Як на мене, таку дату можна сміливо об'єднати з Днем "трєнєров лічностного роста", т.зв. "коучів", астрологів, релігійних проповідників та інших "дуже корисних" шаровиків-затійників, котрі вміють чудово пудрити мізки довірливим лохам )))
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23.04.2022 14:57
+3
Вчора 🔥ЗСУ знищили передовий командний пункт армійського рівня у Херсонській області.
Це крутіше Чорнобаївки буде.

Там було близько 50 російських офіцерів. Вибухало довго.👍🏼👍🏼👍🏼
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23.04.2022 14:35
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Люся Арестович вже відмітився поздоровив... перемає на всіх фронтах
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23.04.2022 14:30 Ответить
Помилуйте, это что сегодня, Арестович ,который словил за последнее время некислый хайп, сразу рекордные 10 интервью даст, а потом будет в 22.00 у Фейгина в прямом эфире засыпать и загадочно шептать в микрофон своим бархатистым голосом, как он сам про себя думает?...
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23.04.2022 14:33 Ответить
Я, как психолог, скажу:

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23.04.2022 14:34 Ответить
Вчора 🔥ЗСУ знищили передовий командний пункт армійського рівня у Херсонській області.
Це крутіше Чорнобаївки буде.

Там було близько 50 російських офіцерів. Вибухало довго.👍🏼👍🏼👍🏼
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23.04.2022 14:35 Ответить
«Повстань, народе мій!» (пісня криворізьких повстанців УНР, 1919 р.)

Вы знали, что советская песня «Вставай, страна огромная» (1941) - это украинская «Повстань, народе мій» (1919)?

Пісня "Повстань, народе мій!" була написана майже 100 років тому, але стала надзвичайно актуальною саме в лютому-березні 2022 року. Оригінал пісні з'явився ще 100 років тому, а саме в в 1919 році, в лавах криворізьких повстанців УНР. Тому ця чудова пісня є ще одним фактом крадіжки совєтами української культури.

Про історію однієї вкраденої у нас пісні розповіли Юрій Андрухович та Національний Івано-Франківський театр.

Почувши мелодію більшість згадає слова, які написав у 1941 році Васілій Лебедєв-Кумач в перші дні після нападу нацистської Німеччини на СРСР. Довгий час пісня "Вставай, страна огромная", переважною більшістю населення сприймалася, як патріотичний витвір "соцреалізму".

Але оригінал пісні з'явився 100 років тому, в 1919 році, в лавах криворізьких повстанців Української Народної Республіки.

Сьогодні, в умовах широкомасштабної російської агресії, текст пісні "Повстань, народе мій!, написаної 100 років тому, є надзвичайно актуальним. З цією піснею ми прийдемо до Перемоги!
https://www.youtube.com/watch?v=di-HFwTDLq0
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23.04.2022 14:38 Ответить
Там, в Кацапії, взагалі дуже багато вкрадених пісень. До того ж навіть слова не сильно переробляли, а мелодію взагалі не чіпали. Самі вони здатні максимум на "КАЛінку-МАлінку", не більше.
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23.04.2022 15:07 Ответить
надеюсь что будет отдельная новость - просьбу к админам отправил...!
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23.04.2022 16:45 Ответить
Ψ використовується, як символ психології.
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23.04.2022 14:44 Ответить
Як на мене, таку дату можна сміливо об'єднати з Днем "трєнєров лічностного роста", т.зв. "коучів", астрологів, релігійних проповідників та інших "дуже корисних" шаровиків-затійників, котрі вміють чудово пудрити мізки довірливим лохам )))
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23.04.2022 14:57 Ответить
Ви, , судите про професію, на якій знаєтесь, "як баран на звіздах". Спеціально для вас "на зірках"
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23.04.2022 18:09 Ответить
Чомусь в професіях, де нема реального результату, а лише оде очезамилювання більшість - жінки Х)
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23.04.2022 15:34 Ответить
Бажаю цьому, на 90% москворотому, кодлу психологів вилізти з мокшанської дупи і опанувати, нарешті, державну мову.
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23.04.2022 15:43 Ответить
Додам, чому це важливо - психотерапевти в ********* світі часто використовуються невіруючими людьми, як свого роду сповідники, котрим можна звіритися і отримати душевну підтримку.

Тому піарити шахраїв в тій галузі, на 99% пов"язаних з кацапським центром, ще й котрі пропонують безкоштовні послуги волонтерам - це майже те саме, що піарити ФСБшну секту РПЦ.
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23.04.2022 16:40 Ответить
Коли там день гомеопата, естрасенса чи інших шахраїв?
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23.04.2022 16:39 Ответить
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23.04.2022 16:45 Ответить
Одни дамы.
Интересно, сколько из них имеют мед образование, а сколько занимаются психо-цыганщиной.
Классическая психиатрия - вот, что помогает.
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24.04.2022 04:54 Ответить
 
 