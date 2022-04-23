Сегодня в Украине отмечается Всеукраинский день психолога. ФОТО

23 апреля отмечается Всеукраинский день психолога.

Поздравление коллегам с профессиональным праздником на своей странице в фейсбуке разместила координатор проекта "Тил Волонтера", гештальт-психотерапевт Зоя Турковская, передает Цензор.НЕТ.

"Превращая слово в лекарство, мы становимся врачами душ...

Уважаемые коллеги, психологи и психологини!

Поздравляю всех с профессиональным днем, Всеукраинским днем ​​психолога!

Всех тех, для кого эта профессия соткана из любопытства.

Любопытства - как это все устроено. Любопытства - как все изменить.

Любопытства - как помочь.

Бесконечный интерес в другом человеке.

Сотканный из сочувствия. Умения испытывать чужую боль, тонны чужой боли. Умения ее выдержать и не разрушиться.

Сотканный из книг и непрерывной учебы. Всегда недостаточно. Всегда будет то, что непонятно. Как только понятно, приходит новое "непонятно".

Сотканый из интуиции в тот момент, когда книги и знания перестают работать. И эта работа – самая искренняя и правильная.

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Сотканный с теплотой, добротой и любовью. Невозможно растопить лед, не будучи горячим.

Сотканный из постоянной работы над собой. Невозможно узнавать бездонность других, не узнавая свою бесконечность.

Сотканный из мифов. Каждый психолог слышал о том, что кто-то из его клиентов - "тоже сам себе психолог" и улыбался, потому что он "самим себе психологом" не является.

Каждый психолог сталкивался с идеализацией и выдерживал чужое разочарование (если везло). И превращался в просто человека.

Ведь психологи болеют, проживают кризисы, имеют проблемы, чего-то не знают, тупят, бывают ленивыми, несдержанными, могут выпивать на праздники (если захотят), материться, жениться и расставаться, иметь или не иметь детей, этих детей воспитывать так, как не нравится дедушке или тетушке из Карапышей, и жить, вообще, как и все люди.

Сотканный из сказок, легенд, воспоминаний, чудес, волшебства, логики, аналитики, потерь, смерти, боли, счастья, рождения, жизни и кто знает из чего еще.

Это мой взгляд, я так смотрю на свою профессию, которую я очень люблю.

Спасибо моим учителям, коллегам, клиентам за доверие.

Спасибо моим коллегам за идеи, тексты и смыслы.

Напишите пару слов в комментариях о том, что для вас значит психолог.

Или пару слов, чем вам полезна моя психологическая помощь.

А это - фотоколлаж, созданный Ольгой Ляшковой из фото наших прекрасных украинских психологинь.

Похоже, когда выбрали профессию по своему жизненному назначению, это дает нам расцвет во всех смыслах", - поздравила коллег Турковская.