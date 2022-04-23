Сегодня в Украине отмечается Всеукраинский день психолога. ФОТО
23 апреля отмечается Всеукраинский день психолога.
Поздравление коллегам с профессиональным праздником на своей странице в фейсбуке разместила координатор проекта "Тил Волонтера", гештальт-психотерапевт Зоя Турковская, передает Цензор.НЕТ.
"Превращая слово в лекарство, мы становимся врачами душ...
Уважаемые коллеги, психологи и психологини!
Поздравляю всех с профессиональным днем, Всеукраинским днем психолога!
Всех тех, для кого эта профессия соткана из любопытства.
Любопытства - как это все устроено. Любопытства - как все изменить.
Любопытства - как помочь.
Бесконечный интерес в другом человеке.
Сотканный из сочувствия. Умения испытывать чужую боль, тонны чужой боли. Умения ее выдержать и не разрушиться.
Сотканный из книг и непрерывной учебы. Всегда недостаточно. Всегда будет то, что непонятно. Как только понятно, приходит новое "непонятно".
Сотканый из интуиции в тот момент, когда книги и знания перестают работать. И эта работа – самая искренняя и правильная.
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Сотканный с теплотой, добротой и любовью. Невозможно растопить лед, не будучи горячим.
Сотканный из постоянной работы над собой. Невозможно узнавать бездонность других, не узнавая свою бесконечность.
Сотканный из мифов. Каждый психолог слышал о том, что кто-то из его клиентов - "тоже сам себе психолог" и улыбался, потому что он "самим себе психологом" не является.
Каждый психолог сталкивался с идеализацией и выдерживал чужое разочарование (если везло). И превращался в просто человека.
Ведь психологи болеют, проживают кризисы, имеют проблемы, чего-то не знают, тупят, бывают ленивыми, несдержанными, могут выпивать на праздники (если захотят), материться, жениться и расставаться, иметь или не иметь детей, этих детей воспитывать так, как не нравится дедушке или тетушке из Карапышей, и жить, вообще, как и все люди.
Сотканный из сказок, легенд, воспоминаний, чудес, волшебства, логики, аналитики, потерь, смерти, боли, счастья, рождения, жизни и кто знает из чего еще.
Это мой взгляд, я так смотрю на свою профессию, которую я очень люблю.
Спасибо моим учителям, коллегам, клиентам за доверие.
Спасибо моим коллегам за идеи, тексты и смыслы.
Напишите пару слов в комментариях о том, что для вас значит психолог.
Или пару слов, чем вам полезна моя психологическая помощь.
А это - фотоколлаж, созданный Ольгой Ляшковой из фото наших прекрасных украинских психологинь.
Похоже, когда выбрали профессию по своему жизненному назначению, это дает нам расцвет во всех смыслах", - поздравила коллег Турковская.
Пожалуйста, подождите...
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Це крутіше Чорнобаївки буде.
Там було близько 50 російських офіцерів. Вибухало довго.👍🏼👍🏼👍🏼
Вы знали, что советская песня «Вставай, страна огромная» (1941) - это украинская «Повстань, народе мій» (1919)?
Пісня "Повстань, народе мій!" була написана майже 100 років тому, але стала надзвичайно актуальною саме в лютому-березні 2022 року. Оригінал пісні з'явився ще 100 років тому, а саме в в 1919 році, в лавах криворізьких повстанців УНР. Тому ця чудова пісня є ще одним фактом крадіжки совєтами української культури.
Про історію однієї вкраденої у нас пісні розповіли Юрій Андрухович та Національний Івано-Франківський театр.
Почувши мелодію більшість згадає слова, які написав у 1941 році Васілій Лебедєв-Кумач в перші дні після нападу нацистської Німеччини на СРСР. Довгий час пісня "Вставай, страна огромная", переважною більшістю населення сприймалася, як патріотичний витвір "соцреалізму".
Але оригінал пісні з'явився 100 років тому, в 1919 році, в лавах криворізьких повстанців Української Народної Республіки.
Сьогодні, в умовах широкомасштабної російської агресії, текст пісні "Повстань, народе мій!, написаної 100 років тому, є надзвичайно актуальним. З цією піснею ми прийдемо до Перемоги!
https://www.youtube.com/watch?v=di-HFwTDLq0
Тому піарити шахраїв в тій галузі, на 99% пов"язаних з кацапським центром, ще й котрі пропонують безкоштовні послуги волонтерам - це майже те саме, що піарити ФСБшну секту РПЦ.
Интересно, сколько из них имеют мед образование, а сколько занимаются психо-цыганщиной.
Классическая психиатрия - вот, что помогает.