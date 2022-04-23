Сьогодні в Україні відзначається Всеукраїнський день психолога. ФОТО
23 квітня відзначають Всеукраїнський день психолога.
Привітання колегам з професійним святом на своїй сторінці в фейсбуку розмістила координатор Тил Волонтера, гештальт-психотерапевт Зоя Турковська, передає Цензор.НЕТ.
"Перетворюючи слово на ліки, ми стаємо лікарями душ...
Шановні колеги, психологи та психологині!
Вітаю нас всіх з професійним днем, Всеукраїнським днем психолога!
Всіх тих, для кого ця професія - зіткана з цікавості.
Цікавості, як воно все влаштовано. Цікавості як все змінити.
Цікавості як допомогти.
Нескінченного інтересу в іншій людині.
Зіткана зі співчуття. Вміння відчувати чужий біль, тони чужого болю. Вміння його витримати і не руйнуватися.
Зіткана з книг і безперервного навчання. Завжди недостатньо. Завжди буде те, що не зрозуміло. Як тільки зрозуміло, приходить нове "незрозуміло".
Зіткана з інтуїції в той момент, коли книги і знання перестають працювати. І ця робота - найщиріша і правильна.
Зіткана з теплоти, доброти і любові. Неможливо розтопити лід не будучи гарячим.
Зіткана з постійної роботи над собою. Неможливо пізнавати бездонність інших, не пізнаючи свою нескінченність.
Зіткана з міфів. Кожен психолог чув про те, що хтось із його клієнтів "теж сам собі психолог" і посміхався, тому що він сам "самому собі психологом" не є.
Кожен психолог стикався з ідеалізацією і витримував чуже розчарування (якщо щастило). І перетворювався в просто людину.
Адже, психологи хворіють, проживають кризи, мають проблеми, чогось не знають, туплять, бувають ледачими, нестриманими, можуть випивати на свята (якщо захочуть), матюкатися, одружуватися і розлучатися, мати або не мати дітей, цих дітей виховувати так, як не подобається дідусю або тітоньці з Карапишів, і жити, взагалі, як і всі люди.
Зіткана з казок, легенд, спогадів, чудес, чарівництва, логіки, аналітики, втрат, смерті, болю, щастя, народження, життя і хто знає з чого ще.
Це мій погляд, я так дивлюся на свою професію, яку дуже люблю.
Дякую моїм вчителям, колегам , клієнтам за довіру.
Дякую моїм колегам за ідеї, тексти і сенси.
Напишіть пару слів в коментарях про те, що для вас психолог.
Або пару слів , чим вам корисна моя психологічна допомога.
А це фотоколаж, створений Ольгою Ляшковою, з наших прекрасних українських психологинь.
Схоже, що коли вибрали професію згідно свого життєвого призначення, то це дає нам розквіту в усіх сенсах", - привітала колег Турковська.
Будь ласка, зачекайте...
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Це крутіше Чорнобаївки буде.
Там було близько 50 російських офіцерів. Вибухало довго.👍🏼👍🏼👍🏼
Вы знали, что советская песня «Вставай, страна огромная» (1941) - это украинская «Повстань, народе мій» (1919)?
Пісня "Повстань, народе мій!" була написана майже 100 років тому, але стала надзвичайно актуальною саме в лютому-березні 2022 року. Оригінал пісні з'явився ще 100 років тому, а саме в в 1919 році, в лавах криворізьких повстанців УНР. Тому ця чудова пісня є ще одним фактом крадіжки совєтами української культури.
Про історію однієї вкраденої у нас пісні розповіли Юрій Андрухович та Національний Івано-Франківський театр.
Почувши мелодію більшість згадає слова, які написав у 1941 році Васілій Лебедєв-Кумач в перші дні після нападу нацистської Німеччини на СРСР. Довгий час пісня "Вставай, страна огромная", переважною більшістю населення сприймалася, як патріотичний витвір "соцреалізму".
Але оригінал пісні з'явився 100 років тому, в 1919 році, в лавах криворізьких повстанців Української Народної Республіки.
Сьогодні, в умовах широкомасштабної російської агресії, текст пісні "Повстань, народе мій!, написаної 100 років тому, є надзвичайно актуальним. З цією піснею ми прийдемо до Перемоги!
https://www.youtube.com/watch?v=di-HFwTDLq0
Тому піарити шахраїв в тій галузі, на 99% пов"язаних з кацапським центром, ще й котрі пропонують безкоштовні послуги волонтерам - це майже те саме, що піарити ФСБшну секту РПЦ.
Интересно, сколько из них имеют мед образование, а сколько занимаются психо-цыганщиной.
Классическая психиатрия - вот, что помогает.