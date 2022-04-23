Сьогодні в Україні відзначається Всеукраїнський день психолога. ФОТО

23 квітня відзначають Всеукраїнський день психолога.

Привітання колегам з професійним святом на своїй сторінці в фейсбуку розмістила координатор Тил Волонтера, гештальт-психотерапевт Зоя Турковська, передає Цензор.НЕТ.

"Перетворюючи слово на ліки, ми стаємо лікарями душ...

Шановні колеги, психологи та психологині!

Вітаю нас всіх з професійним днем, Всеукраїнським днем психолога!

Всіх тих, для кого ця професія - зіткана з цікавості.

Цікавості, як воно все влаштовано. Цікавості як все змінити.

Цікавості як допомогти.

Нескінченного інтересу в іншій людині.

Зіткана зі співчуття. Вміння відчувати чужий біль, тони чужого болю. Вміння його витримати і не руйнуватися.

Зіткана з книг і безперервного навчання. Завжди недостатньо. Завжди буде те, що не зрозуміло. Як тільки зрозуміло, приходить нове "незрозуміло".

Зіткана з інтуїції в той момент, коли книги і знання перестають працювати. І ця робота - найщиріша і правильна.

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Зіткана з теплоти, доброти і любові. Неможливо розтопити лід не будучи гарячим.

Зіткана з постійної роботи над собою. Неможливо пізнавати бездонність інших, не пізнаючи свою нескінченність.

Зіткана з міфів. Кожен психолог чув про те, що хтось із його клієнтів "теж сам собі психолог" і посміхався, тому що він сам "самому собі психологом" не є.

Кожен психолог стикався з ідеалізацією і витримував чуже розчарування (якщо щастило). І перетворювався в просто людину.

Адже, психологи хворіють, проживають кризи, мають проблеми, чогось не знають, туплять, бувають ледачими, нестриманими, можуть випивати на свята (якщо захочуть), матюкатися, одружуватися і розлучатися, мати або не мати дітей, цих дітей виховувати так, як не подобається дідусю або тітоньці з Карапишів, і жити, взагалі, як і всі люди.

Зіткана з казок, легенд, спогадів, чудес, чарівництва, логіки, аналітики, втрат, смерті, болю, щастя, народження, життя і хто знає з чого ще.

Це мій погляд, я так дивлюся на свою професію, яку дуже люблю.

Дякую моїм вчителям, колегам , клієнтам за довіру.

Дякую моїм колегам за ідеї, тексти і сенси.

Напишіть пару слів в коментарях про те, що для вас психолог.

Або пару слів , чим вам корисна моя психологічна допомога.

А це фотоколаж, створений Ольгою Ляшковою, з наших прекрасних українських психологинь.

Схоже, що коли вибрали професію згідно свого життєвого призначення, то це дає нам розквіту в усіх сенсах", - привітала колег Турковська.