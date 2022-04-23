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Сьогодні в Україні відзначається Всеукраїнський день психолога. ФОТО

23 квітня відзначають Всеукраїнський день психолога.

Привітання колегам з професійним святом на своїй сторінці в фейсбуку розмістила координатор Тил Волонтера, гештальт-психотерапевт Зоя Турковська, передає Цензор.НЕТ.

"Перетворюючи слово на ліки, ми стаємо лікарями душ...

Шановні колеги, психологи та психологині!

Вітаю нас всіх з професійним днем, Всеукраїнським днем психолога!

Всіх тих, для кого ця професія - зіткана з цікавості.

Цікавості, як воно все влаштовано. Цікавості як все змінити.

Цікавості як допомогти.

Нескінченного інтересу в іншій людині.

Зіткана зі співчуття. Вміння відчувати чужий біль, тони чужого болю. Вміння його витримати і не руйнуватися.

Зіткана з книг і безперервного навчання. Завжди недостатньо. Завжди буде те, що не зрозуміло. Як тільки зрозуміло, приходить нове "незрозуміло".

Зіткана з інтуїції в той момент, коли книги і знання перестають працювати. І ця робота - найщиріша і правильна.

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Зіткана з теплоти, доброти і любові. Неможливо розтопити лід не будучи гарячим.

Зіткана з постійної роботи над собою. Неможливо пізнавати бездонність інших, не пізнаючи свою нескінченність.

Зіткана з міфів. Кожен психолог чув про те, що хтось із його клієнтів "теж сам собі психолог" і посміхався, тому що він сам "самому собі психологом" не є.

Кожен психолог стикався з ідеалізацією і витримував чуже розчарування (якщо щастило). І перетворювався в просто людину.

Адже, психологи хворіють, проживають кризи, мають проблеми, чогось не знають, туплять, бувають ледачими, нестриманими, можуть випивати на свята (якщо захочуть), матюкатися, одружуватися і розлучатися, мати або не мати дітей, цих дітей виховувати так, як не подобається дідусю або тітоньці з Карапишів, і жити, взагалі, як і всі люди.

Зіткана з казок, легенд, спогадів, чудес, чарівництва, логіки, аналітики, втрат, смерті, болю, щастя, народження, життя і хто знає з чого ще.

Це мій погляд, я так дивлюся на свою професію, яку дуже люблю.

Дякую моїм вчителям, колегам , клієнтам за довіру.

Дякую моїм колегам за ідеї, тексти і сенси.

Напишіть пару слів в коментарях про те, що для вас психолог.

Або пару слів , чим вам корисна моя психологічна допомога.

А це фотоколаж, створений Ольгою Ляшковою, з наших прекрасних українських психологинь.

Сьогодні в Україні відзначається Всеукраїнський день психолога 01

Схоже, що коли вибрали професію згідно свого життєвого призначення, то це дає нам розквіту в усіх сенсах", - привітала колег Турковська.

Автор: 

здоров’я (445) психологи (86) психіка (37)


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Топ коментарі
+5
Я, как психолог, скажу:

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23.04.2022 14:34
+4
Як на мене, таку дату можна сміливо об'єднати з Днем "трєнєров лічностного роста", т.зв. "коучів", астрологів, релігійних проповідників та інших "дуже корисних" шаровиків-затійників, котрі вміють чудово пудрити мізки довірливим лохам )))
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23.04.2022 14:57
+3
Вчора 🔥ЗСУ знищили передовий командний пункт армійського рівня у Херсонській області.
Це крутіше Чорнобаївки буде.

Там було близько 50 російських офіцерів. Вибухало довго.👍🏼👍🏼👍🏼
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23.04.2022 14:35
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Люся Арестович вже відмітився поздоровив... перемає на всіх фронтах
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23.04.2022 14:30 Відповісти
Помилуйте, это что сегодня, Арестович ,который словил за последнее время некислый хайп, сразу рекордные 10 интервью даст, а потом будет в 22.00 у Фейгина в прямом эфире засыпать и загадочно шептать в микрофон своим бархатистым голосом, как он сам про себя думает?...
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23.04.2022 14:33 Відповісти
Я, как психолог, скажу:

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23.04.2022 14:34 Відповісти
Вчора 🔥ЗСУ знищили передовий командний пункт армійського рівня у Херсонській області.
Це крутіше Чорнобаївки буде.

Там було близько 50 російських офіцерів. Вибухало довго.👍🏼👍🏼👍🏼
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23.04.2022 14:35 Відповісти
«Повстань, народе мій!» (пісня криворізьких повстанців УНР, 1919 р.)

Вы знали, что советская песня «Вставай, страна огромная» (1941) - это украинская «Повстань, народе мій» (1919)?

Пісня "Повстань, народе мій!" була написана майже 100 років тому, але стала надзвичайно актуальною саме в лютому-березні 2022 року. Оригінал пісні з'явився ще 100 років тому, а саме в в 1919 році, в лавах криворізьких повстанців УНР. Тому ця чудова пісня є ще одним фактом крадіжки совєтами української культури.

Про історію однієї вкраденої у нас пісні розповіли Юрій Андрухович та Національний Івано-Франківський театр.

Почувши мелодію більшість згадає слова, які написав у 1941 році Васілій Лебедєв-Кумач в перші дні після нападу нацистської Німеччини на СРСР. Довгий час пісня "Вставай, страна огромная", переважною більшістю населення сприймалася, як патріотичний витвір "соцреалізму".

Але оригінал пісні з'явився 100 років тому, в 1919 році, в лавах криворізьких повстанців Української Народної Республіки.

Сьогодні, в умовах широкомасштабної російської агресії, текст пісні "Повстань, народе мій!, написаної 100 років тому, є надзвичайно актуальним. З цією піснею ми прийдемо до Перемоги!
https://www.youtube.com/watch?v=di-HFwTDLq0
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23.04.2022 14:38 Відповісти
Там, в Кацапії, взагалі дуже багато вкрадених пісень. До того ж навіть слова не сильно переробляли, а мелодію взагалі не чіпали. Самі вони здатні максимум на "КАЛінку-МАлінку", не більше.
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23.04.2022 15:07 Відповісти
надеюсь что будет отдельная новость - просьбу к админам отправил...!
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23.04.2022 16:45 Відповісти
Ψ використовується, як символ психології.
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23.04.2022 14:44 Відповісти
Як на мене, таку дату можна сміливо об'єднати з Днем "трєнєров лічностного роста", т.зв. "коучів", астрологів, релігійних проповідників та інших "дуже корисних" шаровиків-затійників, котрі вміють чудово пудрити мізки довірливим лохам )))
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23.04.2022 14:57 Відповісти
Ви, , судите про професію, на якій знаєтесь, "як баран на звіздах". Спеціально для вас "на зірках"
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23.04.2022 18:09 Відповісти
Чомусь в професіях, де нема реального результату, а лише оде очезамилювання більшість - жінки Х)
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23.04.2022 15:34 Відповісти
Бажаю цьому, на 90% москворотому, кодлу психологів вилізти з мокшанської дупи і опанувати, нарешті, державну мову.
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23.04.2022 15:43 Відповісти
Додам, чому це важливо - психотерапевти в ********* світі часто використовуються невіруючими людьми, як свого роду сповідники, котрим можна звіритися і отримати душевну підтримку.

Тому піарити шахраїв в тій галузі, на 99% пов"язаних з кацапським центром, ще й котрі пропонують безкоштовні послуги волонтерам - це майже те саме, що піарити ФСБшну секту РПЦ.
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23.04.2022 16:40 Відповісти
Коли там день гомеопата, естрасенса чи інших шахраїв?
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23.04.2022 16:39 Відповісти
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23.04.2022 16:45 Відповісти
Одни дамы.
Интересно, сколько из них имеют мед образование, а сколько занимаются психо-цыганщиной.
Классическая психиатрия - вот, что помогает.
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24.04.2022 04:54 Відповісти
 
 