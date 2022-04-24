На Пасху оккупанты попали "градами" в склад издательства "Ранок". ФОТО

На Пасху оккупанты обстреляли город Харьков градами, в том числе попали в логистический центр издательства "Утро", но сработала антипожарная система.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издатель и генеральный директор издательства Виктор Круглов на своей странице в фейсбуке.

"Свет всегда побеждает. Предвестником возрождения в Иерусалиме загорелся Благодатный огонь. В Харькове чуть не загорелся логистический центр издательства "Ранок" после бомбежки градами. Сработала автоматическая антипожарная система", - написал Круглов.

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"Видите солнце после обстрела? Радостная весть о Воскресении Христовом отправилась в книжные ряды.

Из-за проломленных осколками стен светят лучи надежды, потому что рукописи не горят", - отметил он и выложил соответствующее фото.

"Умолчу о посредниках Господа из ортодоксальной московской церкви, которые освящают войну с украинцами. Сегодня праздник.

С Пасхой! Свет всегда побеждает тьму. Добро преодолевает зло.

Все будет Украина!" - добавил Круглов в сообщении.

В комментарии для Читомо издатель отметил, что никто не пострадал, и, несмотря на обстрелы, издательство работает. В частности, готовят новые учебники для пятого класса и книги для детей