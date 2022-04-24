На Великдень окупанти поцілили "градами" у склад видавництва "Ранок". ФОТО

На Великдень окупанти обстріляли місто Харків градами, зокрема влучили у логістичний центр видавництва "Ранок", але спрацювала антипожежна система.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видавець і генеральний директор видавництва Віктор Круглов на своїй сторінці у фейсбуці.

"Світло завжди перемагає. Передвісником відродження у Єрусалимі запалав Благодатний вогонь. У Харкові ледве не запалав логістичний центр видавництва "Ранок" після бомбардування градами. Спрацювала автоматична антипожежна система", — написав Круглов.

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"Бачите сонце після обстрілу? Радісна вістка про Воскресіння Христове помандрувала книжковими лавами.

Через проламані осколками стіни світять промінці надії, тому що рукописи не горять", - зазначив він і виклав відповідне фото.





"Промовчу про посередників до Господа з ортодоксальної московської церкви, які освячують війну з українцями. Сьогодні свято.



З Великоднем! Світло завжди перемагає темряву. Добро долає зло.

Все буде Україна!" - додав Круглов у дописі.

У коментарі для Читомо видавець зазначив, що ніхто не постраждав, і попри обстріли видавництво працює. Зокрема готують нові підручники для п'ятого класу та книжки для дітей.