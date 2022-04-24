УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5268 відвідувачів онлайн
Новини Фото
12 676 2

На Великдень окупанти поцілили "градами" у склад видавництва "Ранок". ФОТО

На Великдень окупанти обстріляли місто Харків градами, зокрема влучили у логістичний центр видавництва "Ранок", але спрацювала антипожежна система.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видавець і генеральний директор видавництва Віктор Круглов на своїй сторінці у фейсбуці.

"Світло завжди перемагає. Передвісником відродження у Єрусалимі запалав Благодатний вогонь. У Харкові ледве не запалав логістичний центр видавництва "Ранок" після бомбардування градами. Спрацювала автоматична антипожежна система", — написав Круглов.

Читайте також: Харківські рятувальники за добу ліквідували 18 пожеж, які виникли внаслідок ворожих обстрілів, - ДСНС

"Бачите сонце після обстрілу? Радісна вістка про Воскресіння Христове помандрувала книжковими лавами.
Через проламані осколками стіни світять промінці надії, тому що рукописи не горять", - зазначив він і виклав відповідне фото. 

На Великдень окупанти поцілили градами у склад видавництва Ранок 01

"Промовчу про посередників до Господа з ортодоксальної московської церкви, які освячують війну з українцями. Сьогодні свято.

З Великоднем! Світло завжди перемагає темряву. Добро долає зло.
Все буде Україна!" - додав Круглов у дописі.

У коментарі для Читомо видавець зазначив, що ніхто не постраждав, і попри обстріли видавництво працює. Зокрема готують нові підручники для п'ятого класу та книжки для дітей.

Автор: 

обстріл (28657) Харків (5631) видавнича справа (51)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бував на цьому складі, величенький ) Район називати не буду але біля Лозовеньок.
Кацапи сдохніть.
показати весь коментар
24.04.2022 18:57 Відповісти
З Великоднем! Світло завжди перемагає темряву. Добро долає зло.
Все буде Україна!" - додав Круглов у дописі. Джерело:
показати весь коментар
24.04.2022 19:04 Відповісти
 
 