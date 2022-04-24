На Великдень окупанти поцілили "градами" у склад видавництва "Ранок". ФОТО
На Великдень окупанти обстріляли місто Харків градами, зокрема влучили у логістичний центр видавництва "Ранок", але спрацювала антипожежна система.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видавець і генеральний директор видавництва Віктор Круглов на своїй сторінці у фейсбуці.
"Світло завжди перемагає. Передвісником відродження у Єрусалимі запалав Благодатний вогонь. У Харкові ледве не запалав логістичний центр видавництва "Ранок" після бомбардування градами. Спрацювала автоматична антипожежна система", — написав Круглов.
"Бачите сонце після обстрілу? Радісна вістка про Воскресіння Христове помандрувала книжковими лавами.
Через проламані осколками стіни світять промінці надії, тому що рукописи не горять", - зазначив він і виклав відповідне фото.
"Промовчу про посередників до Господа з ортодоксальної московської церкви, які освячують війну з українцями. Сьогодні свято.
З Великоднем! Світло завжди перемагає темряву. Добро долає зло.
Все буде Україна!" - додав Круглов у дописі.
У коментарі для Читомо видавець зазначив, що ніхто не постраждав, і попри обстріли видавництво працює. Зокрема готують нові підручники для п'ятого класу та книжки для дітей.
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Кацапи сдохніть.
Все буде Україна!" - додав Круглов у дописі. Джерело: