Ночью оккупанты обстреляли из систем залпового огня Новолатовскую громаду на Днепропетровщине, - ОВА. ФОТО
Практически сутки враг испытывает Днепропетровщину воздушными тревогами.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью оккупанты обстреляли из систем залпового огня Новолатовскую громаду. Попали по окрестностям населенного пункта. Никто не пострадал. Сейчас все нормально", - говорится в сообщении.
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@Analytic_center
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26 хв
Дано: Від Харкова до Брянська приблизно півтисячі кілометрів.
Точка У - 120 км
Нептун - 280 км (над морем)
Грім - 280 км (над сушею).
ТТХ з відкритих джерел.
Ні, взагалі не ми.