Ночью оккупанты обстреляли из систем залпового огня Новолатовскую громаду на Днепропетровщине, - ОВА. ФОТО

Практически сутки враг испытывает Днепропетровщину воздушными тревогами.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью оккупанты обстреляли из систем залпового огня Новолатовскую громаду. Попали по окрестностям населенного пункта. Никто не пострадал. Сейчас все нормально", - говорится в сообщении.

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