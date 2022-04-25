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Ночью оккупанты обстреляли из систем залпового огня Новолатовскую громаду на Днепропетровщине, - ОВА. ФОТО

Практически сутки враг испытывает Днепропетровщину воздушными тревогами.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью оккупанты обстреляли из систем залпового огня Новолатовскую громаду. Попали по окрестностям населенного пункта. Никто не пострадал. Сейчас все нормально", - говорится в сообщении.

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Ночью оккупанты обстреляли из систем залпового огня Новолатовскую громаду на Днепропетровщине, - ОВА 01

Автор: 

армия РФ (19365) обстрел (27351) Днепропетровская область (3994)


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Влад Борода
@Analytic_center
·
26 хв
Дано: Від Харкова до Брянська приблизно півтисячі кілометрів.
Точка У - 120 км
Нептун - 280 км (над морем)
Грім - 280 км (над сушею).
ТТХ з відкритих джерел.

Ні, взагалі не ми.
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25.04.2022 10:04 Ответить
Расстояние Брянск - село Старая Гута: 131 км
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25.04.2022 10:57 Ответить
Нищать логістику.
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25.04.2022 10:10 Ответить
сдохни уже тварь
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25.04.2022 10:13 Ответить
 
 