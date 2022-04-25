Российские оккупанты обстреляли Харьков, ранены два мирных жителя, - прокуратура. ФОТО
Вооруженные силы РФ обстреляли Слободской район Харькова в понедельник, 25 апреля, в результате чего ранения получили двое мирных жителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
"В результате обстрела получили ранения мать и сын. Их жилой дом частично разрушен", - говорится в информации.
По этому факту следователи Управления СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры начали уголовное производство по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Ранее в понедельник в Киевском районе Харькова в результате ракетных обстрелов были разрушены и вспыхнули квартиры на 3 и 4 этажах в жилом 12-этажном доме. Через 3 часа пожар был ликвидирован. Предварительно жертв и пострадавших нет.
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Власниця студії кацапка Анна Канюк.
З початку війни бізнес не сказав, ні слова про війну.
Хоча навіть ті самі ресторани бульдозера, відділились від московських власників, і почали допомагати ТРО.
І не треба виправдовувати це тим, що чоловік власниці українець.
Її пост з двома паспортами і «мейк лав, нот вар» це просто....