Російські окупанти обстріляли Харків, поранені два мирні жителі, - прокуратура. ФОТО

Збройні сили РФ обстріляли Слобідський район Харкова у понеділок, 25 квітня, в результаті чого поранення отримали двоє мирних жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"У результаті обстрілу отримали поранення мати та син. Їхній житловий будинок частково зруйнований", - йдеться в інформації.

За цим фактом слідчі Управління СБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше в понеділок у Київському районі Харкова в результаті ракетного обстрілу було зруйновано і спалахнули квартири на 3 та 4 поверхах у житловому 12-поверховому будинку. Через 3 години пожежу було ліквідовано. Попередньо, жертв та постраждалих немає.

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