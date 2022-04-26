После месяца страшных мучений в больнице скончался российский пилот Войцеховский, раненный во время пожара на ростовском аэродроме на второй день вторжения РФ в Украину

Российский пилот, капитан Виталий Войцеховский, который получил ранение в результате ракетного удара по аэродрому Миллерово в Ростовской области, скончался после месяца страшных мучений.

Об этом сообщает в фейсбуке международное волонтерское сообщество InformNapalm, передает Цензор.НЕТ.

Интересный некролог сегодня попался в VK. Про ликвидацию капитана Войцеховского Виталия Витальевича, офицера 16-й бригады армейской авиации (в/ч12628, тактическое соединение Армейской авиации ВКС РФ).



"25.02.2022 года капитан Войцеховский Виталий Витальевич получил тяжелое ранение на территории аэродрома г. Миллерово Ростовской области в результате нанесения ракетного удара вооруженными силами Украины. Виталий был направлен на лечение в военный клинический госпиталь города Ростова-на- Дону. 17.03.2022 года умер в результате последствий ранения. Награжден медалью "За отвагу" (Указ Президента РФ от 3 марта 2022 года)", - говорится в некрологе.



"То есть этот оккупант был выведен из строя на следующий день полномасштабного вторжения и почти месяц канал в госпитале, а затем умер. Мучительная отложенная смерть после ранения. Именно такой смерти, видимо, и заслуживают российские пилоты ВКС РФ, которые участвовали в агрессии против Украины", - резюмирует сообщество.

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