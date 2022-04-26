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Новости Фото Война
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После месяца страшных мучений в больнице скончался российский пилот Войцеховский, раненный во время пожара на ростовском аэродроме на второй день вторжения РФ в Украину

Российский пилот, капитан Виталий Войцеховский, который получил ранение в результате ракетного удара по аэродрому Миллерово в Ростовской области, скончался после месяца страшных мучений.

Об этом сообщает в фейсбуке международное волонтерское сообщество InformNapalm, передает Цензор.НЕТ.

Интересный некролог сегодня попался в VK. Про ликвидацию капитана Войцеховского Виталия Витальевича, офицера 16-й бригады армейской авиации (в/ч12628, тактическое соединение Армейской авиации ВКС РФ).

"25.02.2022 года капитан Войцеховский Виталий Витальевич получил тяжелое ранение на территории аэродрома г. Миллерово Ростовской области в результате нанесения ракетного удара вооруженными силами Украины. Виталий был направлен на лечение в военный клинический госпиталь города Ростова-на- Дону. 17.03.2022 года умер в результате последствий ранения. Награжден медалью "За отвагу" (Указ Президента РФ от 3 марта 2022 года)", - говорится в некрологе.

"То есть этот оккупант был выведен из строя на следующий день полномасштабного вторжения и почти месяц канал в госпитале, а затем умер. Мучительная отложенная смерть после ранения. Именно такой смерти, видимо, и заслуживают российские пилоты ВКС РФ, которые участвовали в агрессии против Украины", - резюмирует сообщество.

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После месяца страшных мучений в больнице скончался российский пилот Войцеховский, раненный во время пожара на ростовском аэродроме на второй день вторжения РФ в Украину 01

Автор: 

армия РФ (19387) самолет (3605) смерть (9232) Бутусов Юрий (4369)


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Топ комментарии
+73
Собаке - собачья смерть
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26.04.2022 17:00
+59
Сколько же жизней мирного населения Украины сберегла эта смерть. Помер Максим , да и ххх с ним.
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26.04.2022 17:02
+49
Всего месяц мучился? Мало падаль мучался. МАЛО!
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26.04.2022 17:01
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26.04.2022 16:59 Ответить
Жил как падаль и подох как падаль.
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26.04.2022 17:21 Ответить
Собаке - собачья смерть
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26.04.2022 17:00 Ответить
Орку орочья смерть, а собаконенавистникам - чертячая!
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26.04.2022 23:06 Ответить
В мене собака, на відміну від скоторуса все розуміє, тільки говорити не може. У скоторуса все навпаки. Не порівнюйте цих істот з собаками.
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27.04.2022 11:12 Ответить
Собаки кращі за цих нелюдів. Собаку жаль а це лайно ні. Земля скловатою тварюкам.
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27.04.2022 13:11 Ответить
Главное, чтобы на здоровье.
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26.04.2022 17:00 Ответить
коасавєц. Хороший русскій.
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26.04.2022 17:01 Ответить
Всего месяц мучился? Мало падаль мучался. МАЛО!
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26.04.2022 17:01 Ответить
для этой скотособаки после смерти мучения только начались
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27.04.2022 11:10 Ответить
Вот и отлично.
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26.04.2022 17:01 Ответить
Сколько же жизней мирного населения Украины сберегла эта смерть. Помер Максим , да и ххх с ним.
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26.04.2022 17:02 Ответить
Не помер, а ЗДОХ
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26.04.2022 17:30 Ответить
Глина скловатою
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26.04.2022 17:02 Ответить
Ішов по аеродрому - отримав "ракету" - здох. Після чого отримав "медаль за отвагу"! І в чому "отвага"? Чим смішніше дохне кацап, тим більше подвигів йому приписують.
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26.04.2022 17:02 Ответить
а чьто случилось?
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26.04.2022 17:02 Ответить
Он умер.
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26.04.2022 17:11 Ответить
Да нет, такие не умирают, они просто подыхают!
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27.04.2022 23:48 Ответить
Нічого страшного не сталося. Не хвилюйтеся, людських жертв немає. Кацап здох.
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26.04.2022 17:40 Ответить
Та якийсь злий кацап цілий місяць жорстоко нервував бідних хробачків.
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26.04.2022 17:49 Ответить
Так падаль одна подохла...
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27.04.2022 23:46 Ответить
Шкода, не може здохнути вдруге.
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26.04.2022 17:03 Ответить
А що не можна було відразу зробити евтаназію? Навіщо було витрачати донорську кров, дорогі ліки і час наших лікарів ?
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26.04.2022 17:03 Ответить
Он в Ростове лежал..так что мог еще годик помучаться, занимая койко место
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26.04.2022 17:13 Ответить
він наросії здох
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26.04.2022 17:16 Ответить
"наших"? палишся, москалику!!1
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26.04.2022 17:36 Ответить
Сльози мішают мнє гаваріть
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26.04.2022 17:03 Ответить
Земля, суці, бетоном
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26.04.2022 17:03 Ответить
Рождённый ползать летать не должен
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26.04.2022 17:03 Ответить
Мало мучился. Надо было два три месяца. А уже потом в пекло.
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26.04.2022 17:04 Ответить
Рабссейский Ефим? Кто мне подскажет что теперь рядом с ним?
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26.04.2022 17:04 Ответить
а другий місяць?
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26.04.2022 17:04 Ответить
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26.04.2022 17:06 Ответить
Гостинного йому пекла!!
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26.04.2022 17:06 Ответить
У кого есть кацапские номера в гнилой стране, пересылайте по Viber или по WhatsApp … без дискуссий.

https://t.me/s/rf200_now_200
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26.04.2022 17:07 Ответить
"Після місяця страшних мук" - дуже надихає!🙂
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26.04.2022 17:07 Ответить
дуже надихає!
Это к уважаемому Юрию Евгеньевичу.
Был обычный заголовок "Российский пилот, капитан Виталий Войцеховский, который получил ранение в результате ракетного удара по аэродрому Миллерово в Ростовской области, скончался. Источник:
Мелочь в масштабах войны, но, добавить 4 слова "после месяца страшных мучений" и новость заиграла весёлыми, радостными красками.
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26.04.2022 21:07 Ответить
3доx
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26.04.2022 17:07 Ответить
3доx
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26.04.2022 17:08 Ответить
з язика зняли)) я вже замахнувся на клавіатуру друкувати)) дякую)
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26.04.2022 17:30 Ответить
Як це так на нас кілометрові колони сунуть,а ми б'ємо чомусь по аеродрому Ростовської обрасті і тим паче ситуація точно була не на нашу сторону?Я думаю,що це ХЕРой помер десь недавно і пишуть щоб його сім'я не змогла отримати кошти за нього.
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26.04.2022 17:08 Ответить
Бо з прикордонного кацапського військового літовища на Вкраїну літаки кацапів здійснювали бойові виліти.
Л -логіка.
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26.04.2022 17:50 Ответить
То йому повезло дуже, така смерть то йому дарунок.
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26.04.2022 17:09 Ответить
Саме час підняти чарчинку за здоров'я українських військових. спрямувавших ракети до миллерово. Слава Україні!!
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26.04.2022 17:10 Ответить
Сподіваюся він добряче помучався!
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26.04.2022 17:10 Ответить
яка сумна новина, чем больше сдохнет тем лучше
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26.04.2022 17:11 Ответить
Желаю такую судьбу всем рашистам!
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26.04.2022 17:11 Ответить
Заголовок такий, ніби по прочитанню я мав би свічку засвітити виродкові. На концерт до капзона!
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26.04.2022 17:11 Ответить
Та не помер, а ЗДОХ ЯК ТВАРЮКА - земля йому скловатою!
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26.04.2022 17:12 Ответить
Здохло падло! Собаці собача смерть!
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26.04.2022 17:13 Ответить
Ага, значит хорошо наши попали по Миллерово
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26.04.2022 17:14 Ответить
Одним кацапом меньше...
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26.04.2022 17:14 Ответить
Надеюсь шо хоть умер то он здоровым?
Цельный месяц как никак лечили!
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26.04.2022 17:15 Ответить
щас расплачусь прям
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26.04.2022 17:15 Ответить
именно так, в муках, должна подыхать каждая свинособака, ступившая на землю Украины!
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26.04.2022 17:16 Ответить
Дякуємо за некролог ! Несіть наступного !
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26.04.2022 17:17 Ответить
Какая жаласть...
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26.04.2022 17:18 Ответить
польска кацапьина
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26.04.2022 17:23 Ответить
Відправився до лихих парфумів на ще страшніші борошна
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26.04.2022 17:24 Ответить
светлая память в наших сердцах ...

каких сердцах, у орків немає сердець - всредині одне лайно
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26.04.2022 17:24 Ответить
вбитим - одуження, пораненим - швидкої смерті
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26.04.2022 17:25 Ответить
Та а нафф нам інфа більш місячної давнини про здохлого уасаба !?
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26.04.2022 17:25 Ответить
надеюсь, у тех кто лазил по Чернобылю еще все впереди и в более радужных красках. ну и остальных оккупантов а также инициаторов войны тоже не мешало бы радиоактивным пеплом посыпать. желательно конечно превентивно.
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26.04.2022 17:35 Ответить
А ПУТИН НЕ МУЧАЕТСЯ !!!???
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26.04.2022 17:42 Ответить
пуйло болен проказой, на ютубе есть заключение врачей.
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26.04.2022 21:13 Ответить
Примите мои искренние "И х@й с ним"...
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26.04.2022 18:12 Ответить
одной свинособакой стало меньше....воздух стал чище...
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26.04.2022 18:16 Ответить
Земля йому скловатою!
Так би й іншим!
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26.04.2022 18:30 Ответить
Месяц мучился и здох, это прекрасно и красиво.
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26.04.2022 18:36 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. ряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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26.04.2022 18:58 Ответить
- Перед смертью долго мучался?
- Долго...
- Это хорошо.
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26.04.2022 19:35 Ответить
выбрал вариант "помучаться", хорошего ему там настроения
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26.04.2022 19:39 Ответить
Якщо по них, то "в результате ракетного удара вооруженных сил Украины". А якщо вони тут наносять удари, то по бандерівцях, нацистах, чи київському режиму.
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26.04.2022 19:40 Ответить
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26.04.2022 19:48 Ответить
Отбамбілса і на концерт кабзона
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26.04.2022 20:35 Ответить
Ви думаєте що він відмучився,ні то йому ще в пеклі в муках страшніших горіти сволоті!!!
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26.04.2022 21:15 Ответить
Сдохло рузьке отродье.
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26.04.2022 21:22 Ответить
Слёзы мешают читать.
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26.04.2022 23:01 Ответить
маленький мук?
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26.04.2022 23:19 Ответить
прямиком в АД!
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27.04.2022 06:32 Ответить
хороший кацап - мертвий кацап. Хай би всі вони подохли.
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27.04.2022 10:42 Ответить
Это он еще легко отделался. А ведь запросто мог бы попасть в ЧЕРНОБАЕВКУ.
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27.04.2022 11:59 Ответить
да и *** с ним.чем больше дохнут тем лучше.
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27.04.2022 13:02 Ответить
акінчились муки ,то тільки на цьому світі
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27.04.2022 13:06 Ответить
Кондома вітром носило один день по Україні, потім він порвався
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27.04.2022 17:16 Ответить
И в чем заключается отвага этого дебила?
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08.07.2022 12:49 Ответить
 
 