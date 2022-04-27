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Бойцы "Азова" под Гуляйполем отбили атаку россиян и взяли в плен оккупантов. ФОТО

Андрей Билецкий обнародовал информацию о пленении близ Гуляйполя нескольких вражеских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Билецкий отметил: "В районе Гуляйполя на Запорожье бойцы второго батальона во главе с Дмитрием Кухарчуком отразили атаку россиян и взяли в плен несколько орков.

Мобилизированные как пушечное мясо и демотивированные "воины" из недореспублики "ДНР" так обрадовались, что больше не будут воевать в русской мире, сдали все, что знали о расположении российских войск и техники".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли Гуляйполе, ранены три человека, повреждены дома, - ОВА. ФОТО

Бойцы Азова под Гуляйполем отбили атаку россиян и взяли в плен оккупантов 01
Бойцы Азова под Гуляйполем отбили атаку россиян и взяли в плен оккупантов 02
Бойцы Азова под Гуляйполем отбили атаку россиян и взяли в плен оккупантов 03

Автор: 

Гуляйполе (87) Запорожская область (3126) Билецкий Андрей (240) Азов (795) пленные (2143)


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Топ комментарии
+61
Так вот за 5-ти тысячные купюры ржублей которые в кошельке и воевали против нас эти, как сразу попадают к нам в плен, так сразу стают все как на подбор "демотивированными"... Ребятки давайте в наивность не играть
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27.04.2022 01:02
+48
а шо до этого этот резко "демотивированный" шилов годами делал в дыныры?? до этого всё устраивало??
такой же военный преступник, взятый в плен с оружием в руках. Такая же и ответственность.
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27.04.2022 01:12
+31
Допит і до стінки це біосміття
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27.04.2022 01:04
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Так вот за 5-ти тысячные купюры ржублей которые в кошельке и воевали против нас эти, как сразу попадают к нам в плен, так сразу стают все как на подбор "демотивированными"... Ребятки давайте в наивность не играть
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27.04.2022 01:02 Ответить
Допит і до стінки це біосміття
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27.04.2022 01:04 Ответить
О-о-о, всё! К нему пришёл "песец". Причём грузинский песец. Сейчас орк всё расскажет. И как в Ленина стрелял, и как Сталина травил, и как Кеннеди убивал и т.д.
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27.04.2022 01:11 Ответить
а шо до этого этот резко "демотивированный" шилов годами делал в дыныры?? до этого всё устраивало??
такой же военный преступник, взятый в плен с оружием в руках. Такая же и ответственность.
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27.04.2022 01:12 Ответить
эта же днрОВЦЫ
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27.04.2022 01:18 Ответить
Языком мелет , как помелом . Всё рассказал и сколько техники и где. Понравилось как наш воин его спросил :" Так до х-я это сколько? Сколько конкретно?"
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27.04.2022 01:45 Ответить
хіба що американським ударним дроном могли б трохи попалити колони техніки біля маріуполя
чи американськими ракетами на 300 км
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27.04.2022 02:32 Ответить
а и в заправду - гопота и алкашня. ******
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27.04.2022 03:14 Ответить
Эти, ценности никакой не имеют. Жаль, что это не руцкие.
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27.04.2022 06:50 Ответить
Еще раз убеждаюсь, что лугандоны - дебилы и мусор, расстрелять после допроса.
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27.04.2022 06:52 Ответить
Маленький нюанс-а скільки в нас "Азовів"?
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27.04.2022 06:56 Ответить
Як казав той лугандон - "*****"
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27.04.2022 07:09 Ответить
Всього кількість у полку Азов - близько 5 тис., якщо не помиляюся. У Маріуполі лише частина з них.
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27.04.2022 09:09 Ответить
Стаж вождения - 150 км, сдал экзамен с оценкой удовлетворительно, квалификация - 3 класс. Пришли воевать окуительные профессионалы.
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27.04.2022 07:06 Ответить
Кухарчук це з Черкас з кутузки і на фронт. Поки одні опальні воюють,другі "герої" машини ввозять
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27.04.2022 07:46 Ответить
Я надеюсь, та макака на видео - курит достойніе сигареті? Мальборой хоть угостили? А пол-стакана!? Для успокоения и верности, дали!? А если и 2 х по пол-стакана нальете, да под хорошую закусь - он вам ТАКОВОГО понарасскажет! Да, после "интервью" - поміть и на свежую постелю! ...ля-я-ять, Что делается!!!!(((
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27.04.2022 08:17 Ответить
Это не просто военные преступники, это предатели и изменники Родины. Допрос и инвалидизации. Слепой стрелять уже не будет.
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27.04.2022 08:40 Ответить
А в Курске шось палає
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27.04.2022 09:21 Ответить
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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27.04.2022 09:49 Ответить
"стаж вождения 150 км" - це що за прикол?
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27.04.2022 10:50 Ответить
Маме оно деньги хотело выслать у"бище.
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27.04.2022 10:58 Ответить
Шановні! Не пишіть про те що він всьо здав про противника, навіщо виставляєте таке відео де він здає все. Таким чином викликаєте ризик що противник буде з-за цього змінювати дислокацію і створить нашим проплему!!!! Чи я не правий????? зловили та й зловили! нехай противник не знають що наші мають про нних інфу!!!!
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27.04.2022 11:39 Ответить
Дякую Азовці, ви супер 😍 Мене дуже заспокоює факт, що Запорізьку область захищає саме Азов
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27.04.2022 14:58 Ответить
 
 