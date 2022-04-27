Бойцы "Азова" под Гуляйполем отбили атаку россиян и взяли в плен оккупантов. ФОТО
Андрей Билецкий обнародовал информацию о пленении близ Гуляйполя нескольких вражеских воинов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.
Билецкий отметил: "В районе Гуляйполя на Запорожье бойцы второго батальона во главе с Дмитрием Кухарчуком отразили атаку россиян и взяли в плен несколько орков.
Мобилизированные как пушечное мясо и демотивированные "воины" из недореспублики "ДНР" так обрадовались, что больше не будут воевать в русской мире, сдали все, что знали о расположении российских войск и техники".
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такой же военный преступник, взятый в плен с оружием в руках. Такая же и ответственность.
чи американськими ракетами на 300 км