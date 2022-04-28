РУС
13 171 57

На оккупированных территориях россияне хотят создать квазиобразование "Южная Русь", - "Схемы"

В Кремле рассматривают сценарий организации квазиобразования под таким названием на захваченных российской армией украинских территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, о планах "основания нового государства" в ответ на "террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины" говорится в перехваченном документе, который есть в распоряжении программы "Схемы" (Радио Свобода).

Он называется "Манифест Южнорусского народного Собора". Журналисты проанализировали этот документ и установили причастных к разработке такого сценария среди руководства правящей в РФ партии "Единая Россия". Дата создания "манифеста" – 16 апреля. В апреле его пересылали между собой во властных кругах Российской Федерации.

Документ под названием "Манифест Южнорусского народного Собора" начинается с объяснений, что государство Украина после свержения "законно избранного президента" в 2014 году "утратило легитимность в пределах УССР".

На оккупированных территориях россияне хотят создать квазиобразование Южная Русь, - Схемы 01


"В ответ на террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины со стороны бывшего Государства Украина мы, в лице Южнорусского народного Собора берем власть в свои руки и учреждаем новое государство Южная Русь", – говорится в "манифесте".

Далее в документе отмечается, что так называемая "Южная Русь" является "наследницей Киево-Новгородской Руси, Запорожской Сечи", так называемой "Новороссии Екатерины Великой" и УССР.

"Мы строим свое государство на основе понимания исторического и генетического родства и единства триединого русского народа украинцев, белорусов и русских, братской дружбы и взаимопомощи", - подчеркивают авторы "манифеста".

Православие называют "фундаментом нашей культуры и идентичности", при этом украинский язык здесь называют "говором".

"Признаем русский язык, равно как и украинское наречие, родным и языком межнационального общения, при равенстве всех языков и народностей", – говорится в тексте.

На оккупированных территориях россияне хотят создать квазиобразование Южная Русь, - Схемы 02

Главной целью "Южной Руси" авторы называют "достижение и защиту мира", "полное искоренение нацизма и бандеровщины". И анонсируют проведение "всенародного референдума".

"Мы признаем свободу и право волеизъявления крымчан, признаем выбор Донбасса. Государство Южная Русь также после переходного периода будет существовать и действовать на основе всеобщего, открытого для наблюдателей всех стран, волеизъявления народа через всенародный референдум", – говорится в тексте "манифеста".

При этом в документе не уточняется, на каких именно территориях Украины планируется "образовать" Южную Русь.

Кто автор?

Метаданные документа под названием "Манифест Южнорусского народного Собора" помогли установить предполагаемого автора – Романов Роман Николаевич – и дату его создания – 16 апреля.

На оккупированных территориях россияне хотят создать квазиобразование Южная Русь, - Схемы 03

Через метаданные документа можно также установить, к какой организации принадлежит компьютер, на котором он был создан. Это – "ВПП "Единая Россия".

Человек с таким ФИО действительно имеет прямое отношение к правящей в РФ пропутинской партии. Роман Николаевич Романов – заместитель председателя центрального исполнительного комитета "Единая Россия". Окончил исторический факультет Томского педагогического университета, где затем преподавал. Возглавляет высшую партийную школу "Единой России".

По данным источников "Схем" в правоохранительных органах, этот "манифест" переходил из рук в руки. Сначала его получил Андрей Турчак, первый заместитель председателя совета Федерации Федерального собрания РФ. Он же – секретарь генерального совета партии "Единая Россия".

На оккупированных территориях россияне хотят создать квазиобразование Южная Русь, - Схемы 04

В марте Турчак попал под британские санкции. Сам он выступил с инициативой привлечь к уголовной ответственности тех, кто выполняет антироссийские санкции внутри России.

Впоследствии этот "манифест", по данным журналистов, Турчак передал еще одному "единороссу" Дмитрию Грызлову, помощнику подсанкционного российского бизнесмена Константина Малофеева, которого в СМИ называют "спонсором войны на Донбассе".

На оккупированных территориях россияне хотят создать квазиобразование Южная Русь, - Схемы 05

Константин Малофеев стал известен в Украине в 2014 году на фоне оккупации Крыма и войны на Востоке Украины. Структуры Малофеева, в частности, финансировали сепаратистов в Крыму и на Донбассе, а бывший подчиненный Малофеева Игорь Стрелков (Гиркин) стал наиболее известным полевым командиром группировки "ДНР". В августе 2014 года МВД Украины объявило его в розыск. С 2014 года Константин Малофеев, которому принадлежит телеканал "Царьград", также находится в списке санкций ЕС и США.

По фабуле производства, открытого Главным управлением Главного следственного управления МВД Украины, возглавляющее Шойгу Министерство обороны России сформировало незаконные вооруженные формирования, которые занимались захватом органов власти, нападениями на подразделения ВСУ, Нацгвардии, что привело к многочисленным человеческим жертвам.

Малофеев, по версии следствия, финансово и организационно этому способствовал.

На оккупированных территориях россияне хотят создать квазиобразование Южная Русь, - Схемы 06

Связаться с автором "манифеста" Романом Романовым и заместителем председателя Федеральных собраний России Андреем Турчаком "Схемам" пока не удалось. Бизнесмен Константин Малофеев, услышав вопрос журналиста о "манифесте Южной Руси" сообщил, что с журналистами не общается и положил трубку.

Ранее стало известно о попытках организовать псевдореферендум в Херсонской области. О его подготовке и проведении рассказывал председатель Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута. "К сожалению, пошли такие разговоры, что оккупанты на первые числа мая готовят что-то: или "референдум", или как это еще назвать… Могу прокомментировать только так: вся Херсонщина ждет освобождения, она украинская. Она хочет жить в единой, мирной, славной, соборной Украине", – сказал Лагута.

Впоследствии городской голова Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что российские оккупанты заняли здание Херсонского горсовета, из-за чего мэрия приостановила работу. Захватчики сняли флаг Украины со здания.

Дерусифікувати.
Було вже таке після "асвабаждения" Грузіі.
Союз Абхазіі, Осетіі та Русі.
АБ+ОС+РУСЬ = ОБОСРУСЬ.
Дерусифікувати.
******** нет покоя похоже они все ******* вместе с Путиным.....перемешали говно с медом....******** короче...(идиома неологизм )
"Государство Украина ....утратило свою легитимность в границах УССР"
===========
а чо,слушна думка! Пропоную повернути історичныімежі України що зображені на мапі 1918 року.Потрібно вернути свою лєгітімность!
https://www.radiosvoboda.org/a/2290702.html Сенсаційне відкриття: мапа України 1918 року
Южнору́сский а́кающий диале́кт (также акающий диалект верхней и средней Оки и междуречья Оки и Сейма) - один из https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 диалектов позднего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA древнерусского языка , сложившийся к XIII-XIV векам на великорусской территории наряду с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 новгородским , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 псковским , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 ростово-суздальским и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 смоленско-полоцким диалектами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-_97a84d874551125b-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-2 [2] . Основной южнорусского акающего диалекта стали рязанские и черниговские говорыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-_1faa2c74d5c96a41-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-4 [4] . Область формирования охватывала юго-восточные районы древнерусского языкового ареала: территорию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Черниговского княжества с рано обособившимся от него https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 Муромо-Рязанским княжеством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-_da10dd7c3946ba71-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_169-6 [6] . В говорах древнего южнорусского диалекта сформировалось https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5 аканье , которое распространялось (с востока на запад) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Смоленскую и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Полоцкую земли и, позднее, в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Псковскую землю и окрестности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москвы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-_3bf2720f2ece0e55-7 [7] .

Вони вже мають "русскую русь" і "южнорусский диалект", але то курва, коло рязані!

во дебіли географічні
ІмбИцили мокшанські.
показать весь комментарий
Було вже таке після "асвабаждения" Грузіі.
Союз Абхазіі, Осетіі та Русі.
АБ+ОС+РУСЬ = ОБОСРУСЬ.
Трохи помилився - АБОСРУСЬ.
****************
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
шариков продолжает воду мутить?
Этим придуркам гонимым надо думать ка жить дальше в цивилизованном мире, а они думают о чужой территории.
А як? Та отак: https://twitter.com/StalinGulag/status/1511373587843792897 Очень хороший совет всем дурачкам-оптимистам, которые рассказывают о том, как они сейчас будут занимать освободившиеся ниши и импортозамещать всё вокруг. А в конце - так вообще самые важные слова
Епаный касапский народец вам писда. Ваша психбольница скоро закроется.
Як же вони за*бали.
Срусь.
СавєцкаяРУСЬ
Лапатнікі-хрєн вам а нє Україну...
Ну впринципі непогано працює пропаганда, їм же треба закривати гештальти по вкраденій історії мові релігії, бо Київ не змогли взяти, ось вам і закриття *ідеологічної дірки для своії імбіцилів у телевізорі*
Обезьяны никак не угомонятся. Сскоро будете стоять в очередях за *ножками Байдена*
Украина получила независимость в 1991 году. О каком УССР идет речь? Кремлевские шизофреники всегда нагло врут. СССР распался 30 лет назад. А русские какие-то порядки наводят на Украине. И то что создан этот дебильный документ ничего не означает. Его кто-то признает кроме Путина и его банды? Никто. Поэтому Украина имеет полное право выбивать эту дрянь со своей территории даже если там и будет какой-то референдум или провозглашена республика.
Жители очень рады будут сРуси, живя в серой зоне, с которой не одно нормальное государство не будет иметь дело, такую себе забитую черную дуру хотят сотворить эти шизофреники.
Так так ))Бачу уряд васстанавлєнія))чивокуня,царьов,алійник,бандарєнка...))Столиця буде Малінавка))
"Наследники Ильи Муромца и Тараса Бульбы", а так же дяди Стёпы и кота Матроскина, крокодила Гены и Чебурашки, деда Мороза и Снегурочки, Чипа и Дейла, Бэтмана и Бабайки
Вирішив Бог створити людину з мавпи. Зібрав найрозумніших мавп, жав їм безсмертну душу і каже: - тепер ідіть, мавпи, по всьому світу, підкорюйте вогонь, робіть камінні інструменти, ну і всяке таке. І одні мавпи пішли по світу,Заходилися біля кременів, стали робити знаряддя праці, а інші полізли назад на дерева. Підходить до них Бог і питає: - Мавпи, ви чого не хочете робитися людьми? Чого не розумнішаєте? А ті відповідають: - А ми по-украінскі нє понімаєм!
Русня проиграет не потому, что ущербная по сути ( хотя это правда), а потому, что все их "планы" давно описаны в книгах по психиатрии...
Фото Росия-Африка з кацапом на фоні - це епічно!
От дебіли, йо-майо...
Це мені нагадує, як вони телевежі намагалися зруйнувати, коли полізли до нас у лютому, бо вважали, що в нас теж ******* телевізор... Не *******.
Так само й тут: перейменуй ти хоч як нашу землю, кацапи, людей ви не-змі-не-те!!!

P.S. УПА давала СРСРу пи*зи аж до 60-х років.
Южная Русь??? .. а Москва значить МОКШАНСКАЯ РУСЬ, ПЕНЗА - ПЕМЗДЕНСКАЯ РУСЬ, САНКТ ПЕТЕРБУРГ - САНКТ ПЕТЕРБУРЖСКАЯ РУСЬ))))

В удмуртни совсем с фантазией плохо))))
Это ещё что... Могли бы просто ЮНР назвать, хи-хи.
Южнору́сский а́кающий диале́кт (также акающий диалект верхней и средней Оки и междуречья Оки и Сейма) - один из https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 диалектов позднего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA древнерусского языка , сложившийся к XIII-XIV векам на великорусской территории наряду с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 новгородским , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 псковским , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 ростово-суздальским и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 смоленско-полоцким диалектами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-_97a84d874551125b-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-2 [2] . Основной южнорусского акающего диалекта стали рязанские и черниговские говорыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-_1faa2c74d5c96a41-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-4 [4] . Область формирования охватывала юго-восточные районы древнерусского языкового ареала: территорию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Черниговского княжества с рано обособившимся от него https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 Муромо-Рязанским княжеством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-_da10dd7c3946ba71-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_169-6 [6] . В говорах древнего южнорусского диалекта сформировалось https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5 аканье , которое распространялось (с востока на запад) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Смоленскую и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Полоцкую земли и, позднее, в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Псковскую землю и окрестности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москвы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-_3bf2720f2ece0e55-7 [7] .
Маразм крепнет даже когда кажется, что дальше уже некуда, а не есть куда ). Кинг был прав. Реальность рисует такие картинки, которые никогда не придумает ни один писатель. Да помогут нам Боги...
Кстати маацваа, тоже на Руси находится, Юрий Довгорукий основал, так что таваризчи монголы, идите накуй в Монголию, прафаславные басурмане! Родена мать его, зовёт вас!
PS: Курицу-мутанта не забудьте...
«Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала виртуозна в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира». - Карл Маркс, революционер (1818 - 1883 гг.)
москва никогда "на Руси" не находилась ...
показать весь комментарий
Собаки... я так и знал, что они будут пытаться замаскировать свою оккупацию, используя слово "Русь". Всё потому что это слово никакая-то там "новоотсосия" и прочая хрень, а первое название государства Украины. Поэтому отторжение слово "Русь" не вызывает у большинства украинцев (не путать с "московским государством"). Короче, опять пытаются своровать историю и всю её вывернуть наизнанку. Но не получится- зубы обломают.
Прототипом Тараса Бульбы был предок известного русского исследователя Миклухо-Маклая, атаман Войска Запорожского Низового Ефрем Жмых. Его дядя по отцовской линии учился и дружил с Николаем Гоголем.
Ну зачем им знать, что Тарас Бульба - литературный персонаж?
значить і "южная срусь" також літерарурна видумка
Мико́ла Микола́йович Миклу́хо-Макла́й (Миклу́ха-Макла́й) (5 https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F (17) липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1846 1846 , село https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%94%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Язикове , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Новгородська губернія - 2 https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F (14) квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1888 1888 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург ) - видатний українськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] та російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA мандрівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українського походження з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA козацького https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4 роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0 Миклух ; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 антрополог , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84 етнограф , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84 географ ; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA дослідник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 народів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Південно-Східної Азії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Австралії й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Океанії ; автор близько 160 наукових праць. Був підданим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії , але майже все своє свідоме життя провів поза її межами, де й зробив свої знакові дослідження та відкриття
На назву «Північна Корея» надихнула, тільки п*здити й вміють
https://flibusta.site/b/451065/read Звідки ростуть ноги ідеології путінської війни.
youtube.com/watch?v=MvcuDxRdSJo
Всі вищезазначені підери кацапські, що зібралися якусь х...ню знову створювати на території України, подумайте краще де ви всі опинетеся зі своїми недореспубліками після неминучого розвалу вашої ПаРаші і коньчини вашого фюрера *****, коли Україна за підтримки всього цивілізованого світу переможе. Подумайте яка розплата жде всіх окупантів, коли прийде ліквідація всіх гнойників-недореспублік, які створила терором ПаРаша на території України, Грузії, Азербайджану і Молдови
Поездки из Новгорода в Киев, Чернигов, Переяславль всегда рассматривались новгородским летописцем как поездки в Русь .
Первую церковь в Москве поставили татаро-монголы в 1272г.
" Если хотите узнать , как говорили на Руси, то поезжайте в любое
село под Киевом " / историк Ключевский /
"А Русь -- это треугольник-- Киев с Поросьем , на севере Стародуб, а на Юг поднепровье ниже Полтавы."/академик Рыбаков/.
Плять, на яких дебілів це розраховано?
Ось ці морди кацапні мають бути ЗНИЩЕНІ
Про "тараса Бульбу" повеселило... ))
Эти дебилы,ладе не к курсе, что это вымышленный герой Гоголя...)))
Помнится идеологи нацизма также обосновывали оккупацию Украины в 41 тем что на Юге жили германские племена остготов.
Які ж вони дебіли...
Ще й "ілью муромца" згадали
Малафейкин - потомственний мордвин, земляк Кирила. За походженням андрофаг. Недарма офіціоз ЕР -силует білого ведмедя з берегів моря Лаптевих. Плотоядні хижаки, одним словом. Вибрали ліпше назву, яку лелеяв отец рускаго міра Скрябін - Криворожско-Донецкая республіка і зразу ж в дамки. Та теж існувала на папері два чи три місяці. Ну а четверта фаза спецоперації - отстоять маскву, чудова. Сусанін вже є. Правда його Путіним прозивають.
нужно и себе понаделывать манифестов на отделение
Сибирской народной респулики, Кубаньский округ поисоединить к Сумской области
Скоро будут: татарская, якутская, дальневосточная, китайская и т.д. республики в россии. Вот чем надо им заботится.
23 тысячи дохлых кацаповхз-вот ответ УКРАИНЫ на такие действия рашистов!
