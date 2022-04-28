На оккупированных территориях россияне хотят создать квазиобразование "Южная Русь", - "Схемы"

В Кремле рассматривают сценарий организации квазиобразования под таким названием на захваченных российской армией украинских территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, о планах "основания нового государства" в ответ на "террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины" говорится в перехваченном документе, который есть в распоряжении программы "Схемы" (Радио Свобода).

Он называется "Манифест Южнорусского народного Собора". Журналисты проанализировали этот документ и установили причастных к разработке такого сценария среди руководства правящей в РФ партии "Единая Россия". Дата создания "манифеста" – 16 апреля. В апреле его пересылали между собой во властных кругах Российской Федерации.

Документ под названием "Манифест Южнорусского народного Собора" начинается с объяснений, что государство Украина после свержения "законно избранного президента" в 2014 году "утратило легитимность в пределах УССР".







"В ответ на террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины со стороны бывшего Государства Украина мы, в лице Южнорусского народного Собора берем власть в свои руки и учреждаем новое государство Южная Русь", – говорится в "манифесте".

Далее в документе отмечается, что так называемая "Южная Русь" является "наследницей Киево-Новгородской Руси, Запорожской Сечи", так называемой "Новороссии Екатерины Великой" и УССР.

"Мы строим свое государство на основе понимания исторического и генетического родства и единства триединого русского народа украинцев, белорусов и русских, братской дружбы и взаимопомощи", - подчеркивают авторы "манифеста".

Православие называют "фундаментом нашей культуры и идентичности", при этом украинский язык здесь называют "говором".

"Признаем русский язык, равно как и украинское наречие, родным и языком межнационального общения, при равенстве всех языков и народностей", – говорится в тексте.

Главной целью "Южной Руси" авторы называют "достижение и защиту мира", "полное искоренение нацизма и бандеровщины". И анонсируют проведение "всенародного референдума".

"Мы признаем свободу и право волеизъявления крымчан, признаем выбор Донбасса. Государство Южная Русь также после переходного периода будет существовать и действовать на основе всеобщего, открытого для наблюдателей всех стран, волеизъявления народа через всенародный референдум", – говорится в тексте "манифеста".

При этом в документе не уточняется, на каких именно территориях Украины планируется "образовать" Южную Русь.

Кто автор?

Метаданные документа под названием "Манифест Южнорусского народного Собора" помогли установить предполагаемого автора – Романов Роман Николаевич – и дату его создания – 16 апреля.

Через метаданные документа можно также установить, к какой организации принадлежит компьютер, на котором он был создан. Это – "ВПП "Единая Россия".

Человек с таким ФИО действительно имеет прямое отношение к правящей в РФ пропутинской партии. Роман Николаевич Романов – заместитель председателя центрального исполнительного комитета "Единая Россия". Окончил исторический факультет Томского педагогического университета, где затем преподавал. Возглавляет высшую партийную школу "Единой России".

По данным источников "Схем" в правоохранительных органах, этот "манифест" переходил из рук в руки. Сначала его получил Андрей Турчак, первый заместитель председателя совета Федерации Федерального собрания РФ. Он же – секретарь генерального совета партии "Единая Россия".

В марте Турчак попал под британские санкции. Сам он выступил с инициативой привлечь к уголовной ответственности тех, кто выполняет антироссийские санкции внутри России.

Впоследствии этот "манифест", по данным журналистов, Турчак передал еще одному "единороссу" Дмитрию Грызлову, помощнику подсанкционного российского бизнесмена Константина Малофеева, которого в СМИ называют "спонсором войны на Донбассе".

Константин Малофеев стал известен в Украине в 2014 году на фоне оккупации Крыма и войны на Востоке Украины. Структуры Малофеева, в частности, финансировали сепаратистов в Крыму и на Донбассе, а бывший подчиненный Малофеева Игорь Стрелков (Гиркин) стал наиболее известным полевым командиром группировки "ДНР". В августе 2014 года МВД Украины объявило его в розыск. С 2014 года Константин Малофеев, которому принадлежит телеканал "Царьград", также находится в списке санкций ЕС и США.

По фабуле производства, открытого Главным управлением Главного следственного управления МВД Украины, возглавляющее Шойгу Министерство обороны России сформировало незаконные вооруженные формирования, которые занимались захватом органов власти, нападениями на подразделения ВСУ, Нацгвардии, что привело к многочисленным человеческим жертвам.

Малофеев, по версии следствия, финансово и организационно этому способствовал.

Связаться с автором "манифеста" Романом Романовым и заместителем председателя Федеральных собраний России Андреем Турчаком "Схемам" пока не удалось. Бизнесмен Константин Малофеев, услышав вопрос журналиста о "манифесте Южной Руси" сообщил, что с журналистами не общается и положил трубку.

Ранее стало известно о попытках организовать псевдореферендум в Херсонской области. О его подготовке и проведении рассказывал председатель Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута. "К сожалению, пошли такие разговоры, что оккупанты на первые числа мая готовят что-то: или "референдум", или как это еще назвать… Могу прокомментировать только так: вся Херсонщина ждет освобождения, она украинская. Она хочет жить в единой, мирной, славной, соборной Украине", – сказал Лагута.

Впоследствии городской голова Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что российские оккупанты заняли здание Херсонского горсовета, из-за чего мэрия приостановила работу. Захватчики сняли флаг Украины со здания.