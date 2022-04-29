Вражеская ракета как подставка под картошку на Черниговщине. ФОТО ДНЯ
В Черниговской области остатки российской ракеты используют в качестве подставки для картошки, которой торгуют на трассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ
Обломок российской ракеты украинцы превратили в мангал,
что не оставило равнодушными работников посольства США.
В сети https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1518847209881718784 появился пост , в котором было показано, как российская ракета
стала основой мангала для приготовления.
"Только в Украине: превращаем российские бомбы в барбекю", - https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1518847209881718784 говорится в публикации .
На фото, опубликованном в сети, можно увидеть, как на обломке вражеской ракеты
стоит котелок. Рядом лежит доска с нарезанным салом, а сбоку от нее - бутылка с пивом.
Прекрасный формат полевого обеда.
«Где мы можем заказать наш?». - интересуются в посольстве !!!
