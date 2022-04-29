РУС
Вражеская ракета как подставка под картошку на Черниговщине. ФОТО ДНЯ

В Черниговской области остатки российской ракеты используют в качестве подставки для картошки, которой торгуют на трассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Вражеская ракета как подставка под картошку на Черниговщине 01

29.04.2022 13:35 Ответить
Ми українці, і цим все сказано! Вчора йду з роботи, а на подвір'ї діти в війну граються. Давно не бачив такого... Раніше все с гаджетами по лавках сиділи, або в футбол ганяли... Так, от іду, а вони ведуть полоненних )) Питаю, холпці, а кого це ви видете? Кажуть рашистів на розстріл Мене така гордість взяла за них... Думаю, паскудне *****, кого ти ***** денацивіціровать зібрався падло?!
29.04.2022 13:39 Ответить
в Украине активно развивается туризм....
на фото группа туристов из США...
29.04.2022 13:44 Ответить
братній дарунок от братьєв, ****...
29.04.2022 13:34 Ответить
29.04.2022 13:35 Ответить
29.04.2022 13:38 Ответить
29.04.2022 13:47 Ответить
А Ева Враун чем-то похожа на ********* Кабаеву...
29.04.2022 14:18 Ответить
ну так її морду трохи прифотожопили, як і х..ла
29.04.2022 16:34 Ответить
И скажи что реинкарнация миф?
29.04.2022 19:39 Ответить
Ми українці, і цим все сказано! Вчора йду з роботи, а на подвір'ї діти в війну граються. Давно не бачив такого... Раніше все с гаджетами по лавках сиділи, або в футбол ганяли... Так, от іду, а вони ведуть полоненних )) Питаю, холпці, а кого це ви видете? Кажуть рашистів на розстріл Мене така гордість взяла за них... Думаю, паскудне *****, кого ти ***** денацивіціровать зібрався падло?!
29.04.2022 13:39 Ответить
орки о)(уїли.дітям видають свідоцтва
29.04.2022 13:43 Ответить
///
Обломок российской ракеты украинцы превратили в мангал,
что не оставило равнодушными работников посольства США.

В сети https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1518847209881718784 появился пост , в котором было показано, как российская ракета
стала основой мангала для приготовления.

олько в Украине: превращаем российские бомбы в барбекю", - https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1518847209881718784 говорится в публикации .

На фото, опубликованном в сети, можно увидеть, как на обломке вражеской ракеты
стоит котелок. Рядом лежит доска с нарезанным салом, а сбоку от нее - бутылка с пивом.
Прекрасный формат полевого обеда.
«Где мы можем заказать наш?». - интересуются в посольстве !!!

29.04.2022 13:43 Ответить
І звісно ж на фото обв'язково сало нарізане Ну, а як же без нього?
29.04.2022 16:01 Ответить
вся суть нашего "братства" и "единоверия".....
29.04.2022 13:44 Ответить
в Украине активно развивается туризм....
на фото группа туристов из США...
29.04.2022 13:44 Ответить
це просто мисливці за дичиной який там турізм
29.04.2022 14:13 Ответить
Россия начала запускать "Калибры" по Украине с подводных лодок.https://t.me/bnkbel/84437
29.04.2022 13:45 Ответить
Сьогодні вперше M270 MLRS відпрацювали по орках у районі Донецької області

У пакеті 12227-мм ракет, що йдуть на дальності 120 км, площа ураження до 25 гектарів https://t.me/LastBP ...... https://t.me/LastBP Останній Блокпост 🛡.............
29.04.2022 13:47 Ответить
ті ракети на 45 км максимум, от коли там одна була б - то та від 165 до 300 км лупасе
29.04.2022 14:14 Ответить
Єта правакація НАТИ111
29.04.2022 13:48 Ответить
а на ній не може бути залишків токсичного ракетного палива?
29.04.2022 14:09 Ответить
Паливо, хоч і токсичне, вже давно згоріло. Їжа готується в казані,- шкоди ніякої.
29.04.2022 15:50 Ответить
У моего отца в селе до сих пор стоит гильза от снаряда времён 2-ой мировой набитая на деревяшку - отец, когда-то на ней гвозди ровнял, косы и сапки клепал.
29.04.2022 16:05 Ответить
 
 