УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5456 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
27 264 21

Ворожа ракета як підставка під бульбу на Чернігівщині. ФОТО ДНЯ

В Чернігівській області рештки російської ракети використовують як підставку для картоплі, якою торгують на трасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворожа ракета як підставка під бульбу на Чернігівщині 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залишки колони 90-ї танкової дивізії окупантів, яку ЗСУ знищили на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Автор: 

Чернігівщина (1585)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
показати весь коментар
29.04.2022 13:35 Відповісти
+32
Ми українці, і цим все сказано! Вчора йду з роботи, а на подвір'ї діти в війну граються. Давно не бачив такого... Раніше все с гаджетами по лавках сиділи, або в футбол ганяли... Так, от іду, а вони ведуть полоненних )) Питаю, холпці, а кого це ви видете? Кажуть рашистів на розстріл Мене така гордість взяла за них... Думаю, паскудне *****, кого ти ***** денацивіціровать зібрався падло?!
показати весь коментар
29.04.2022 13:39 Відповісти
+31
в Украине активно развивается туризм....
на фото группа туристов из США...
показати весь коментар
29.04.2022 13:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
братній дарунок от братьєв, ****...
показати весь коментар
29.04.2022 13:34 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 13:35 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 13:38 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 13:47 Відповісти
А Ева Враун чем-то похожа на ********* Кабаеву...
показати весь коментар
29.04.2022 14:18 Відповісти
ну так її морду трохи прифотожопили, як і х..ла
показати весь коментар
29.04.2022 16:34 Відповісти
И скажи что реинкарнация миф?
показати весь коментар
29.04.2022 19:39 Відповісти
Ми українці, і цим все сказано! Вчора йду з роботи, а на подвір'ї діти в війну граються. Давно не бачив такого... Раніше все с гаджетами по лавках сиділи, або в футбол ганяли... Так, от іду, а вони ведуть полоненних )) Питаю, холпці, а кого це ви видете? Кажуть рашистів на розстріл Мене така гордість взяла за них... Думаю, паскудне *****, кого ти ***** денацивіціровать зібрався падло?!
показати весь коментар
29.04.2022 13:39 Відповісти
орки о)(уїли.дітям видають свідоцтва
показати весь коментар
29.04.2022 13:43 Відповісти
///
Обломок российской ракеты украинцы превратили в мангал,
что не оставило равнодушными работников посольства США.

В сети https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1518847209881718784 появился пост , в котором было показано, как российская ракета
стала основой мангала для приготовления.

олько в Украине: превращаем российские бомбы в барбекю", - https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1518847209881718784 говорится в публикации .

На фото, опубликованном в сети, можно увидеть, как на обломке вражеской ракеты
стоит котелок. Рядом лежит доска с нарезанным салом, а сбоку от нее - бутылка с пивом.
Прекрасный формат полевого обеда.
«Где мы можем заказать наш?». - интересуются в посольстве !!!

показати весь коментар
29.04.2022 13:43 Відповісти
І звісно ж на фото обв'язково сало нарізане Ну, а як же без нього?
показати весь коментар
29.04.2022 16:01 Відповісти
вся суть нашего "братства" и "единоверия".....
показати весь коментар
29.04.2022 13:44 Відповісти
в Украине активно развивается туризм....
на фото группа туристов из США...
показати весь коментар
29.04.2022 13:44 Відповісти
це просто мисливці за дичиной який там турізм
показати весь коментар
29.04.2022 14:13 Відповісти
Россия начала запускать "Калибры" по Украине с подводных лодок.https://t.me/bnkbel/84437
показати весь коментар
29.04.2022 13:45 Відповісти
Сьогодні вперше M270 MLRS відпрацювали по орках у районі Донецької області

У пакеті 12227-мм ракет, що йдуть на дальності 120 км, площа ураження до 25 гектарів https://t.me/LastBP ...... https://t.me/LastBP Останній Блокпост 🛡.............
показати весь коментар
29.04.2022 13:47 Відповісти
ті ракети на 45 км максимум, от коли там одна була б - то та від 165 до 300 км лупасе
показати весь коментар
29.04.2022 14:14 Відповісти
Єта правакація НАТИ111
показати весь коментар
29.04.2022 13:48 Відповісти
а на ній не може бути залишків токсичного ракетного палива?
показати весь коментар
29.04.2022 14:09 Відповісти
Паливо, хоч і токсичне, вже давно згоріло. Їжа готується в казані,- шкоди ніякої.
показати весь коментар
29.04.2022 15:50 Відповісти
У моего отца в селе до сих пор стоит гильза от снаряда времён 2-ой мировой набитая на деревяшку - отец, когда-то на ней гвозди ровнял, косы и сапки клепал.
показати весь коментар
29.04.2022 16:05 Відповісти
 
 