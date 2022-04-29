Ворожа ракета як підставка під бульбу на Чернігівщині. ФОТО ДНЯ
В Чернігівській області рештки російської ракети використовують як підставку для картоплі, якою торгують на трасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+32 Перехватчик
показати весь коментар29.04.2022 13:35 Відповісти Посилання
+32 Sharikoff
показати весь коментар29.04.2022 13:39 Відповісти Посилання
+31 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар29.04.2022 13:44 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Обломок российской ракеты украинцы превратили в мангал,
что не оставило равнодушными работников посольства США.
В сети https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1518847209881718784 появился пост , в котором было показано, как российская ракета
стала основой мангала для приготовления.
"Только в Украине: превращаем российские бомбы в барбекю", - https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1518847209881718784 говорится в публикации .
На фото, опубликованном в сети, можно увидеть, как на обломке вражеской ракеты
стоит котелок. Рядом лежит доска с нарезанным салом, а сбоку от нее - бутылка с пивом.
Прекрасный формат полевого обеда.
«Где мы можем заказать наш?». - интересуются в посольстве !!!
на фото группа туристов из США...
У пакеті 12227-мм ракет, що йдуть на дальності 120 км, площа ураження до 25 гектарів https://t.me/LastBP ...... https://t.me/LastBP Останній Блокпост 🛡.............