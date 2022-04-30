На трассах Черниговщины и Сумщины продолжаются ремонтные работы. ФОТОрепортаж

На территории особожденных Черниговской и Сумской областей продолжаются работы по ремонту дорожной инфраструктуры. На Черниговщине за прошедшие сутки к ремонту привлекли 89 рабочих и 42 единицы техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Специалисты проводят ямочный ремонт покрытия горячим асфальтобетоном и пневмоструйным методом", - рассказал он.

На трассе Н-27 идет монтаж пролетного строения, а на 148-м километре дороги М-01 производится очистка водоотводных лотков.

"Завершен разбор завалов на проспекте Мира, 249 в Чернигове, вывезены остатки разрушений", - добавил Тимошенко.

По его словам, в Сумской области произведен ямочный ремонт дорожного покрытия на трассах Н-12, Н-07, Р-44, Р-61, Р-44.

Параллельно в регионе происходит ликвидация последствий боевых действий. В частности, в Ахтырке осуществляется работа по вывозу стихийных свалок с территории Николаевского, Успенского, Соборного кладбищ. Коммунальные службы также разбирают завалы на территории Ахтырской ТЭЦ.

В Тростянце идет уборка территории городской больницы.

"В селах Выровка и Раки провели благоустройство территории, обрезку деревьев, благоустройство территории вокруг домов, которые получили повреждения во время боевых действий", - написал заместитель руководителя ОП.

Как ранее сообщил Тимошенко, для послевоенного восстановления Украины в каждой области создается специальный каталог инфраструктуры, нуждающейся в ремонте или модернизации.

Также читайте: В течение года переселенцам предоставят более 53 тыс. квартир, - ОП







