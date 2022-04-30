РУС
На трассах Черниговщины и Сумщины продолжаются ремонтные работы. ФОТОрепортаж

На территории особожденных Черниговской и Сумской областей продолжаются работы по ремонту дорожной инфраструктуры. На Черниговщине за прошедшие сутки к ремонту привлекли 89 рабочих и 42 единицы техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Специалисты проводят ямочный ремонт покрытия горячим асфальтобетоном и пневмоструйным методом", - рассказал он.

На трассе Н-27 идет монтаж пролетного строения, а на 148-м километре дороги М-01 производится очистка водоотводных лотков.

"Завершен разбор завалов на проспекте Мира, 249 в Чернигове, вывезены остатки разрушений", - добавил Тимошенко.

По его словам, в Сумской области произведен ямочный ремонт дорожного покрытия на трассах Н-12, Н-07, Р-44, Р-61, Р-44.

Параллельно в регионе происходит ликвидация последствий боевых действий. В частности, в Ахтырке осуществляется работа по вывозу стихийных свалок с территории Николаевского, Успенского, Соборного кладбищ. Коммунальные службы также разбирают завалы на территории Ахтырской ТЭЦ.

В Тростянце идет уборка территории городской больницы.

"В селах Выровка и Раки провели благоустройство территории, обрезку деревьев, благоустройство территории вокруг домов, которые получили повреждения во время боевых действий", - написал заместитель руководителя ОП.

Как ранее сообщил Тимошенко, для послевоенного восстановления Украины в каждой области создается специальный каталог инфраструктуры, нуждающейся в ремонте или модернизации.

На трассах Черниговщины и Сумщины продолжаются ремонтные работы 01
На трассах Черниговщины и Сумщины продолжаются ремонтные работы 02
На трассах Черниговщины и Сумщины продолжаются ремонтные работы 03
На трассах Черниговщины и Сумщины продолжаются ремонтные работы 04

Топ комментарии
+11
Гроші від західних партнерів на відновлення інфраструктури отримано? Отримано. То ж треба швиденько зайнятися деребаном. Зелені гниди сподіваються, що війна все спише і запитань до них не буде. Частину грошей закатають в асфальт, більшу частину - з'їдять миші. Завтра-післязавтра кацапи роз'їбуть артою чи гелікоптерами вже залатані дороги і деребан розпочнеться знову. Українці добре б'ють зовнішнього ворога, а ось на діяльність внутрішніх ворогів чомусь не зважають.
30.04.2022 19:40 Ответить
+7
Розумію вулиці міст та і то якось дивно, війна,а міста асфальтують. Якась пристрасть до асфальту і очей
30.04.2022 19:32 Ответить
+6
зараз прилетять через кордон РСЗО гостинці, і знову - дороги мости та будівлі... ну тупе ж совкове стадо
30.04.2022 19:43 Ответить
Гроші від західних партнерів на відновлення інфраструктури отримано? Отримано. То ж треба швиденько зайнятися деребаном. Зелені гниди сподіваються, що війна все спише і запитань до них не буде. Частину грошей закатають в асфальт, більшу частину - з'їдять миші. Завтра-післязавтра кацапи роз'їбуть артою чи гелікоптерами вже залатані дороги і деребан розпочнеться знову. Українці добре б'ють зовнішнього ворога, а ось на діяльність внутрішніх ворогів чомусь не зважають.
30.04.2022 19:40 Ответить
Кто ты есть, чтобы кому-то рот затыкать? У нас свободная страна и каждый может высказать своё мнение. Даже ты. Если шото нэ подобаеця - нечо тута шастать
30.04.2022 21:47 Ответить
Йди *****, підор дірявий! Це тобі, вівця їбана, і таким дегенератам, як ти, все було не так за часів Пороха, коли робилося все можливе для зміцнення України. Це ви, суки, вилізали з усіх шпарин і поливали відбірним лайном всі здобутки тодішньої влади. А коли зараз тобі, їблан сраний, відверто водять зеленим **** по їбалу - ти цього чомусь не помічаєш. Забийся під шконку, потолоч! Ви вже накоїли ***** в Україні у 2019-у. Тепер, падло, сиди і мовчи!
30.04.2022 21:57 Ответить
зараз прилетять через кордон РСЗО гостинці, і знову - дороги мости та будівлі... ну тупе ж совкове стадо
30.04.2022 19:43 Ответить
Востанавливают дороги, мосты и инфраструктуру где разрушения критичны, делается это для людей, для их безопасности и удобства. Идет демонтаж разрушеных и уборка в пострадавших зданиях и территориях. Города области приходят к жизни, а некоторые по привычке только ноют зашо и зачем. Жить как свиньи это удел свинособак, и если есть возможность то нужно наводить порядок, а не сидеть в дерьме и ждать пока стрельнут и что-то еще уничтожат.
30.04.2022 19:59 Ответить
100%
30.04.2022 22:59 Ответить
Готують зустріч окупантів 2
30.04.2022 20:49 Ответить
 
 