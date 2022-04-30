УКР
На трасах Чернігівщини та Сумщини тривають ремонтні роботи. ФОТОрепортаж

На території звільнених Чернігівської та Сумської областей тривають роботи з ремонту дорожньої інфраструктури. На Чернігівщині протягом минулої доби до ремонту залучили 89 робітників та 42 одиниці техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Спеціалісти проводять ямковий ремонт покриття гарячим асфальтобетоном та пневмоструменевим методом", - розповів він.

На трасі Н-27 триває монтаж прогонової будови, а на 148-му кілометрі дороги М-01 проводиться очищення водовідвідних лотків.

"Завершено розбір завалів на проспекті Миру 249 в Чернігові, вивезено залишки руйнувань", - додав Тимошенко.

За його словами, у Сумській області проведено ямковий ремонт дорожнього покриття на трасах Н-12, Н-07, Р-44, Р-61, Р-44.

Паралельно в регіоні проходить ліквідація наслідків бойових дій. Зокрема, в Охтирці здійснюється робота з вивезення стихійних сміттєзвалищ з території Миколаївського, Успенського, Соборного кладовищ. Комунальні служби також розбирають завали на території Охтирської ТЕЦ.
У Тростянці йде прибирання території міської лікарні.

"В селах Вирівка та Раки здійснено благоустрій території, обрізку дерев, впорядкування території навколо будинків, що зазнали пошкоджень під час бойових дій", - написав заступник керівника ОП.

Як раніше повідомив Тимошенко, для післявоєнного відновлення України по кожній області створюється спеціальний каталог інфраструктури, яка потребує ремонту чи модернізації.

На трасах Чернігівщини та Сумщини тривають ремонтні роботи 01
На трасах Чернігівщини та Сумщини тривають ремонтні роботи 02
На трасах Чернігівщини та Сумщини тривають ремонтні роботи 03
На трасах Чернігівщини та Сумщини тривають ремонтні роботи 04

Сумська область (4168) Чернігівщина (1585) Тимошенко Кирило (559)
+11
Гроші від західних партнерів на відновлення інфраструктури отримано? Отримано. То ж треба швиденько зайнятися деребаном. Зелені гниди сподіваються, що війна все спише і запитань до них не буде. Частину грошей закатають в асфальт, більшу частину - з'їдять миші. Завтра-післязавтра кацапи роз'їбуть артою чи гелікоптерами вже залатані дороги і деребан розпочнеться знову. Українці добре б'ють зовнішнього ворога, а ось на діяльність внутрішніх ворогів чомусь не зважають.
30.04.2022 19:40 Відповісти
+7
Розумію вулиці міст та і то якось дивно, війна,а міста асфальтують. Якась пристрасть до асфальту і очей
30.04.2022 19:32 Відповісти
+6
зараз прилетять через кордон РСЗО гостинці, і знову - дороги мости та будівлі... ну тупе ж совкове стадо
30.04.2022 19:43 Відповісти
Кто ты есть, чтобы кому-то рот затыкать? У нас свободная страна и каждый может высказать своё мнение. Даже ты. Если шото нэ подобаеця - нечо тута шастать
показати весь коментар
30.04.2022 21:47 Відповісти
Йди *****, підор дірявий! Це тобі, вівця їбана, і таким дегенератам, як ти, все було не так за часів Пороха, коли робилося все можливе для зміцнення України. Це ви, суки, вилізали з усіх шпарин і поливали відбірним лайном всі здобутки тодішньої влади. А коли зараз тобі, їблан сраний, відверто водять зеленим **** по їбалу - ти цього чомусь не помічаєш. Забийся під шконку, потолоч! Ви вже накоїли ***** в Україні у 2019-у. Тепер, падло, сиди і мовчи!
показати весь коментар
30.04.2022 21:57 Відповісти
Востанавливают дороги, мосты и инфраструктуру где разрушения критичны, делается это для людей, для их безопасности и удобства. Идет демонтаж разрушеных и уборка в пострадавших зданиях и территориях. Города области приходят к жизни, а некоторые по привычке только ноют зашо и зачем. Жить как свиньи это удел свинособак, и если есть возможность то нужно наводить порядок, а не сидеть в дерьме и ждать пока стрельнут и что-то еще уничтожат.
показати весь коментар
30.04.2022 19:59 Відповісти
100%
30.04.2022 22:59 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 20:49 Відповісти
 
 