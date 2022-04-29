Протягом року переселенцям нададуть понад 53 тис. квартир, - ОП
Близько 186 тисяч внутрішньо переміщених осіб отримають доступ до понад 53 тисяч квартир протягом цього року в рамках розміщення переселенців.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
За словами Тимошенка, всі надані квартири перебуватимуть у державній власності, а після повернення людей додому житло буде віддано тим, хто роками стояв у черзі на нього.
"Протягом цього року ми плануємо надати понад 53 тисячі квартир для 186 тисяч наших переселенців. Квартири будуть надаватися з ремонтом та мінімальним оснащенням технікою та меблями", – зазначив він.
Також Тимошенко додав, що Президентом Володимиром Зеленським поставлено завдання розробити стратегію відбудови та модернізації України. Ця програма має стати одним із напрямів розбудови нової країни.
"Країна з новим баченням, сучасність, яка змінить радянський підхід у містобудуванні, архітектурі та плануванні території України. Це основний вектор розробки плану відновлення та модернізації, над яким ми активно працюємо з усіма муніципальними представниками та обласними військовими адміністраціями", – розповів заступник керівника ОП.
У свою чергу, триває відновлення звільнених населених пунктів Київщини. Відтак, за 20 днів дорожники розчистили понад 380 км доріг і вулиць області. Спеціалісти також відновлюють газо- та електропостачання.
"На сьогодні повністю або частково відновлено електропостачання більш ніж у 460 населених пунктах Київської області для 260 тис. споживачів. За минулу добу аварійні бригади повністю або частково відновили електропостачання у населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів. Відновлено розподіл газу у 111 населених пунктах", – заявив він.
Як раніше зазначав Кирило Тимошенко, усього в Україні нараховується більше двох мільйонів переселенців, для яких необхідно надати близько 600 тисяч квартир.
Давайте раскачаем вторичный рынок недвижимости. Оттуда деньги хлынут на потребительский. Вся Европа держит курс гривы - пусть поддержит в большей мере.
Переселенцам квартиры дадут за счёт очердников.
"С таким отношением к боевой машине вы не командир танка - вы командир танкового корпуса"
І навіть з *******.
А що робити з тими, хто не був у чергах, мав власне помешкання, яке було зруйноване?
Як взагалі ця програма буде утілюватися, де будуть будуватися будинки, хто вирішуватиме кому житло є негайною необхідністю а кому ні?
Типовий зразок передвиборчих обіцянок. Адже все свідчить що передчасних виборів президента та парламенту уникнути не вийде.
вот это будет самый главный вопрос - тут будет много не справедливостей и злоупотреблений
У мнене тільки одне питання залишилось )не про дороги і не про гроші на ті дороги): мільярд дерев будемо саджати?
Та ще одне, щоб два рази не вставати: а смартфони бабусі будуть?
Бо якщо нгі, то хоч повідомили б.