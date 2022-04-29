УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7242 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 536 25

Протягом року переселенцям нададуть понад 53 тис. квартир, - ОП

будівництво

Близько 186 тисяч внутрішньо переміщених осіб отримають доступ до понад 53 тисяч квартир протягом цього року в рамках розміщення переселенців.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

За словами Тимошенка, всі надані квартири перебуватимуть у державній власності, а після повернення людей додому житло буде віддано тим, хто роками стояв у черзі на нього.

"Протягом цього року ми плануємо надати понад 53 тисячі квартир для 186 тисяч наших переселенців. Квартири будуть надаватися з ремонтом та мінімальним оснащенням технікою та меблями", – зазначив він.

Також Тимошенко додав, що Президентом Володимиром Зеленським поставлено завдання розробити стратегію відбудови та модернізації України. Ця програма має стати одним із напрямів розбудови нової країни.

Читайте також: Російські війська зруйнували в Україні понад 18 тисяч об’єктів інфраструктури, - ОП

"Країна з новим баченням, сучасність, яка змінить радянський підхід у містобудуванні, архітектурі та плануванні території України. Це основний вектор розробки плану відновлення та модернізації, над яким ми активно працюємо з усіма муніципальними представниками та обласними військовими адміністраціями", – розповів заступник керівника ОП.

У свою чергу, триває відновлення звільнених населених пунктів Київщини. Відтак, за 20 днів дорожники розчистили понад 380 км доріг і вулиць області. Спеціалісти також відновлюють газо- та електропостачання.

"На сьогодні повністю або частково відновлено електропостачання більш ніж у 460 населених пунктах Київської області для 260 тис. споживачів. За минулу добу аварійні бригади повністю або частково відновили електропостачання у населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів. Відновлено розподіл газу у 111 населених пунктах", – заявив він.

Як раніше зазначав Кирило Тимошенко, усього в Україні нараховується більше двох мільйонів переселенців, для яких необхідно надати близько 600 тисяч квартир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для ВПО потрібно 600 000 квартир. В ОП пояснили, де Україна буде їх брати. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

житло (1119) переселенці (995) Тимошенко Кирило (559)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Дайте людям гроші щоб вони самі собі купили, не потрібно створювати будівельну корупцію в які Ви будете приймати участь
показати весь коментар
29.04.2022 18:31 Відповісти
+9
ага, грядьот бааальшой распіл
показати весь коментар
29.04.2022 18:33 Відповісти
+9
велике будівництво? ще ракети в Київ літають , а їм терпець вривається....
показати весь коментар
29.04.2022 18:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну так скинь козломордым геоданные своей халупы и припиши что ты АТОшник, что ты их маму имел... ну если сам не сможешь попроси школьников они помогут, и будет тебе счастье сменишь халупу на хоромы!
показати весь коментар
29.04.2022 19:13 Відповісти
Телятко ще в срац1, а вони його вже р1жуть. Зеленский и его команда в своем репертуаре.
показати весь коментар
29.04.2022 20:45 Відповісти
тебя можно понять, не всем выпало счастье жить в Мариуполе
показати весь коментар
29.04.2022 19:19 Відповісти
Дайте людям гроші щоб вони самі собі купили, не потрібно створювати будівельну корупцію в які Ви будете приймати участь
показати весь коментар
29.04.2022 18:31 Відповісти
Ну ты настроение портиш некоторым❗Веселый гешефт💸💶 омрачить пытаешся.
показати весь коментар
29.04.2022 18:38 Відповісти
Дайте людям гроші щоб вони самі собі купили.
Давайте раскачаем вторичный рынок недвижимости. Оттуда деньги хлынут на потребительский. Вся Европа держит курс гривы - пусть поддержит в большей мере.
показати весь коментар
29.04.2022 19:04 Відповісти
это был бы правильный вариант - но купить жилье в таком количестве будет не где все сразу ломануться в Киев и цены взлетят - или потратят на нецелевые нужды
показати весь коментар
30.04.2022 01:30 Відповісти
ага, грядьот бааальшой распіл
показати весь коментар
29.04.2022 18:33 Відповісти
"За словами Тимошенка, всі надані квартири перебуватимуть у державній власності, а після повернення людей додому житло буде віддано тим, хто роками стояв у черзі на нього."
Переселенцам квартиры дадут за счёт очердников.
показати весь коментар
29.04.2022 18:39 Відповісти
велике будівництво? ще ракети в Київ літають , а їм терпець вривається....
показати весь коментар
29.04.2022 18:39 Відповісти
Кончу Заспу с Козином отдадут?
показати весь коментар
29.04.2022 18:39 Відповісти
В СЕЛАХ ХАТ ПУСТЫХ ДОФИГА И БОЛЬШЕ !!!
показати весь коментар
29.04.2022 18:47 Відповісти
Каких ватников,рашистский подонок,тех дома ,которых уничтожили хрюсские оккупанты,а многих и убили? Ах ты ж тварь паскудная, ты уже знаешь, что строительство будет в Киеве,падла?
показати весь коментар
29.04.2022 19:12 Відповісти
Вы хоть раз видели эти пустые хаты? весь металл и колосники в них ещё в 2003 по вытаскивали, тогда же и окна побили.
"С таким отношением к боевой машине вы не командир танка - вы командир танкового корпуса"
показати весь коментар
29.04.2022 19:08 Відповісти
то казали 30 тис, а це вже ростуть ставки? зрозуміли, що опозорились? чи нову схему вигадали?
показати весь коментар
29.04.2022 19:10 Відповісти
Велике крартірництво. Всіх війскових вже забезпечив до кінця 22. Пора і переселенцям по вухах поїздити.
показати весь коментар
29.04.2022 19:25 Відповісти
Залучення голосів безхатченків, хто у силу фінансового стану був неспрможним дозволити собі придбати власне житло, обіцянкою "найближчим часом" безоплатного житла.
І навіть з *******.
А що робити з тими, хто не був у чергах, мав власне помешкання, яке було зруйноване?
Як взагалі ця програма буде утілюватися, де будуть будуватися будинки, хто вирішуватиме кому житло є негайною необхідністю а кому ні?

Типовий зразок передвиборчих обіцянок. Адже все свідчить що передчасних виборів президента та парламенту уникнути не вийде.
показати весь коментар
29.04.2022 19:51 Відповісти
к взагалі ця програма буде утілюватися, де будуть будуватися будинки, хто вирішуватиме кому житло є негайною необхідністю а кому ні?
---------------------------

вот это будет самый главный вопрос - тут будет много не справедливостей и злоупотреблений
показати весь коментар
30.04.2022 01:34 Відповісти
Не, я не против. Но вот интересно это: "квартири перебуватимуть у державній власності, а після повернення людей додому житло буде віддано тим, хто роками стояв у черзі на нього". Тобто, якщо я вимушений переселенець і моє житло знищили, то треба буде, як я зрозумів, постояти "роками в черзі". Так? І за цей час пропонуватиметься ВИКУПИТИ це житло. Цитату не дам, але якщо уважно почитати то все, то має місце саме це. Фигня якась. Як звичайно у бубочки.
У мнене тільки одне питання залишилось )не про дороги і не про гроші на ті дороги): мільярд дерев будемо саджати?
Та ще одне, щоб два рази не вставати: а смартфони бабусі будуть?
Бо якщо нгі, то хоч повідомили б.
показати весь коментар
29.04.2022 20:07 Відповісти
переселенцы будут жить в этих квартирах - пока по месту их прописки не восстановят (построят заново) предыдущее жилье неужели не понятно
показати весь коментар
30.04.2022 01:36 Відповісти
А що, відвойовувати міста назад ми не збираємося? Дайте людям, хто втратив домівки, перш за все гроші - під купівлю житла, під будівництво. І вони самі собі куплять й збудують де захочуть. Там всього лише треба - рахунок/рахунки, бажано контрольовані в тому числі й міжнародними партнерами, на які буде переводитися допомога на відбудову, конфісковані у росії кошти і т.д. і от з тих рахунків фінансування. А не чергові мутні "розпили" з черговою незрозумілою "чергою" де якийсь незрозумілий "клєрк" з "барського плеча" щось комусь незрозуміло як "роздає".
показати весь коментар
29.04.2022 20:34 Відповісти
Ну почему с барского? За мзду
показати весь коментар
29.04.2022 21:43 Відповісти
Вчера ещё было 30 тыс
показати весь коментар
30.04.2022 00:57 Відповісти
 
 