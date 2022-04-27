Російські війська зруйнували в Україні понад 18 тисяч об’єктів інфраструктури, - ОП
В Україні внаслідок бойових дій під час повномасштабного вторгнення Росії зруйновано понад 18 тисяч об’єктів інфраструктури.
Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, присвяченому відбудові та модернізації країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На сьогоднішній день у нас зруйновано більше 18 тисяч об’єктів інфраструктури", - зазначив він.
Тимошенко підкреслив, що першочерговим завданням української влади є створення бази даних потреб усіх населених пунктів країни та розробка концепції відновлення кожного з них.
За його словами, наразі сформовано 14 кластерів інфраструктури, які потребують відновлення або модернізації. Йдеться про зруйновану, житлову, освітню, медичну, спортивну, дорожню, залізничну інфраструктури, а також про адміністративні будівлі, благоустрій, мережі (вода тепло, газ, електропостачання, комунальний транспорт, аеропорти, безпеку кожної громади та спецпроєкти-меморіали.
Заступник керівника ОП уточнив, що наразі триває збір даних від кожного постраждалого населеного пункту. Тимошенко запевнив, що максимум до 5 травня влада зможе отримати перші варіанти відновлення щодо кожної з областей.
В здании морской академии, вродебы, и еще в каких зданиях?
Походу по этим зданиям бьют с американских гаубиц.
І щоб, поки вони репарації не виплатять - санкції з них не знімали.
Щоб вони знали: чим більше зруйнують - тим більше доведеться заплатити.
вопросы по коррупции остаются
да и сейчас им самое время дела делать под шумок
или перековались с перепугу?
как бы не так
Ведь говорили же им умные генералы вроде Кривоноса или Забродского, что надо крепить оборону, но кто же их слушал!
Понавыбирал народ себе потешную власть, да вот что-то поржать не получилось.
И хочется сказать, что кровь и смерти украинцев прямая вина некомпетентности и неадекватной самооценки своих управленческих талантов этой властью, но ведь её выбрал сам народ.
Вроде как сам народ и виноват в своей трагедии, как ни печально это говорить.