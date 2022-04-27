Російські війська зруйнували в Україні понад 18 тисяч об’єктів інфраструктури, - ОП

В Україні внаслідок бойових дій під час повномасштабного вторгнення Росії зруйновано понад 18 тисяч об’єктів інфраструктури.

Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, присвяченому відбудові та модернізації країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогоднішній день у нас зруйновано більше 18 тисяч об’єктів інфраструктури", - зазначив він.

Тимошенко підкреслив, що першочерговим завданням української влади є створення бази даних потреб усіх населених пунктів країни та розробка концепції відновлення кожного з них.

За його словами, наразі сформовано 14 кластерів інфраструктури, які потребують відновлення або модернізації. Йдеться про зруйновану, житлову, освітню, медичну, спортивну, дорожню, залізничну інфраструктури, а також про адміністративні будівлі, благоустрій, мережі (вода тепло, газ, електропостачання, комунальний транспорт, аеропорти, безпеку кожної громади та спецпроєкти-меморіали.

Заступник керівника ОП уточнив, що наразі триває збір даних від кожного постраждалого населеного пункту. Тимошенко запевнив, що максимум до 5 травня влада зможе отримати перші варіанти відновлення щодо кожної з областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський утворив Національну раду з відновлення України від наслідків війни