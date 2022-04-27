Российские войска разрушили в Украине более 18 тысяч объектов инфраструктуры, - ОП
В Украине вследствие боевых действий во время полномасштабного вторжения России разрушены более 18 тысяч объектов инфраструктуры.
Об этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил на заседании Конгресса местных и региональных властей, посвященном восстановлению и модернизации страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На сегодняшний день у нас разрушены более 18 тысяч объектов инфраструктуры", - отметил он.
Тимошенко подчеркнул, что первоочередной задачей украинских властей является создание базы данных потребностей всех населенных пунктов страны и разработка концепции восстановления каждого из них.
По его словам, в настоящее время сформировано 14 кластеров инфраструктуры, нуждающихся в восстановлении или модернизации. Речь идет о разрушенной жилой, образовательной, медицинской, спортивной, дорожной, железнодорожной инфраструктурах, а также об административных зданиях, благоустройстве, сетях (вода, тепло, газ, электроснабжение, коммунальный транспорт, аэропорты, безопасность каждой громады и спецпроекты-мемориалы).
Заместитель руководителя ОП уточнил, что сейчас идет сбор данных от каждого пострадавшего населенного пункта. Тимошенко заверил, что максимум до 5 мая власти смогут получить первые варианты восстановления по каждой из областей.
В здании морской академии, вродебы, и еще в каких зданиях?
Походу по этим зданиям бьют с американских гаубиц.
В Херсоні лунали потужні вибухи в районі телевежі, телеканали окупантів не працюють. ВIДЕО
І щоб, поки вони репарації не виплатять - санкції з них не знімали.
Щоб вони знали: чим більше зруйнують - тим більше доведеться заплатити.
вопросы по коррупции остаются
да и сейчас им самое время дела делать под шумок
или перековались с перепугу?
как бы не так
Ведь говорили же им умные генералы вроде Кривоноса или Забродского, что надо крепить оборону, но кто же их слушал!
Понавыбирал народ себе потешную власть, да вот что-то поржать не получилось.
И хочется сказать, что кровь и смерти украинцев прямая вина некомпетентности и неадекватной самооценки своих управленческих талантов этой властью, но ведь её выбрал сам народ.
Вроде как сам народ и виноват в своей трагедии, как ни печально это говорить.