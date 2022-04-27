Российские войска разрушили в Украине более 18 тысяч объектов инфраструктуры, - ОП

В Украине вследствие боевых действий во время полномасштабного вторжения России разрушены более 18 тысяч объектов инфраструктуры.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил на заседании Конгресса местных и региональных властей, посвященном восстановлению и модернизации страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день у нас разрушены более 18 тысяч объектов инфраструктуры", - отметил он.

Тимошенко подчеркнул, что первоочередной задачей украинских властей является создание базы данных потребностей всех населенных пунктов страны и разработка концепции восстановления каждого из них.

По его словам, в настоящее время сформировано 14 кластеров инфраструктуры, нуждающихся в восстановлении или модернизации. Речь идет о разрушенной жилой, образовательной, медицинской, спортивной, дорожной, железнодорожной инфраструктурах, а также об административных зданиях, благоустройстве, сетях (вода, тепло, газ, электроснабжение, коммунальный транспорт, аэропорты, безопасность каждой громады и спецпроекты-мемориалы).

Заместитель руководителя ОП уточнил, что сейчас идет сбор данных от каждого пострадавшего населенного пункта. Тимошенко заверил, что максимум до 5 мая власти смогут получить первые варианты восстановления по каждой из областей.

