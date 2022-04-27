РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9539 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 334 11

Российские войска разрушили в Украине более 18 тысяч объектов инфраструктуры, - ОП

тимошенко,кирилл

В Украине вследствие боевых действий во время полномасштабного вторжения России разрушены более 18 тысяч объектов инфраструктуры.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил на заседании Конгресса местных и региональных властей, посвященном восстановлению и модернизации страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день у нас разрушены более 18 тысяч объектов инфраструктуры", - отметил он.

Тимошенко подчеркнул, что первоочередной задачей украинских властей является создание базы данных потребностей всех населенных пунктов страны и разработка концепции восстановления каждого из них.

По его словам, в настоящее время сформировано 14 кластеров инфраструктуры, нуждающихся в восстановлении или модернизации. Речь идет о разрушенной жилой, образовательной, медицинской, спортивной, дорожной, железнодорожной инфраструктурах, а также об административных зданиях, благоустройстве, сетях (вода, тепло, газ, электроснабжение, коммунальный транспорт, аэропорты, безопасность каждой громады и спецпроекты-мемориалы).

Заместитель руководителя ОП уточнил, что сейчас идет сбор данных от каждого пострадавшего населенного пункта. Тимошенко заверил, что максимум до 5 мая власти смогут получить первые варианты восстановления по каждой из областей.

Читайте также: Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны

Автор: 

убытки (398) инфраструктура (257) Офис Президента (1820)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Російські війська зруйнували в Україні понад 18 тисяч об'єктів інфраструктури, - заявили в ОПі і подумали про велике крадівництво 2.0.
показать весь комментарий
27.04.2022 23:49 Ответить
+4
Россияне заплатят за этот банкет.
показать весь комментарий
27.04.2022 23:49 Ответить
+3
Ну так порахуйте скільки це все коштує і виставте їм репарації.
І щоб, поки вони репарації не виплатять - санкції з них не знімали.
Щоб вони знали: чим більше зруйнують - тим більше доведеться заплатити.
показать весь комментарий
27.04.2022 23:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Російські війська зруйнували в Україні понад 18 тисяч об'єктів інфраструктури, - заявили в ОПі і подумали про велике крадівництво 2.0.
показать весь комментарий
27.04.2022 23:49 Ответить
Россияне заплатят за этот банкет.
показать весь комментарий
27.04.2022 23:49 Ответить
А где в херсоне прячутся российские войска?
В здании морской академии, вродебы, и еще в каких зданиях?
Походу по этим зданиям бьют с американских гаубиц.
показать весь комментарий
28.04.2022 00:01 Ответить
27.04.22 23:56 Цензор.НЕТ

В Херсоні лунали потужні вибухи в районі телевежі, телеканали окупантів не працюють. ВIДЕО
показать весь комментарий
28.04.2022 00:04 Ответить
Ну так порахуйте скільки це все коштує і виставте їм репарації.
І щоб, поки вони репарації не виплатять - санкції з них не знімали.
Щоб вони знали: чим більше зруйнують - тим більше доведеться заплатити.
показать весь комментарий
27.04.2022 23:58 Ответить
не факт, что всем миром восстанавливать будут
вопросы по коррупции остаются
да и сейчас им самое время дела делать под шумок
или перековались с перепугу?
как бы не так
показать весь комментарий
28.04.2022 00:14 Ответить
Это всё ничего, зато дороги успели построить вместо того, чтобы укреплять обороноспособность.
Ведь говорили же им умные генералы вроде Кривоноса или Забродского, что надо крепить оборону, но кто же их слушал!
Понавыбирал народ себе потешную власть, да вот что-то поржать не получилось.
И хочется сказать, что кровь и смерти украинцев прямая вина некомпетентности и неадекватной самооценки своих управленческих талантов этой властью, но ведь её выбрал сам народ.
Вроде как сам народ и виноват в своей трагедии, как ни печально это говорить.
показать весь комментарий
28.04.2022 01:23 Ответить
потрібно збирати відомості та через міжнародні суди все стягнути з козломордих тварюк ...
показать весь комментарий
28.04.2022 01:42 Ответить
Значить треба зруйнувати 180 тис на території РФ! А не соплі зелені жувати!
показать весь комментарий
28.04.2022 05:10 Ответить
У нас немає міністра інфрасктуктури що це лайно щось "коментує"?
показать весь комментарий
28.04.2022 09:36 Ответить
 
 