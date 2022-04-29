В течение года переселенцам предоставят более 53 тыс. квартир, - ОП
Около 186 тысяч внутренне перемещенных лиц получат доступ к более чем 53 тысячам квартир в течение этого года в рамках размещения переселенцев.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
По словам Тимошенко, все предоставленные квартиры будут находиться в государственной собственности, а по возвращении людей домой жилье будет отдано тем, кто годами стоял в очереди на него.
"В течение этого года мы планируем предоставить более 53 тысяч квартир для 186 тысяч наших переселенцев. Квартиры будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью", - отметил он.
Также Тимошенко добавил, что Президентом Владимиром Зеленским поставлена задача разработать стратегию восстановления и модернизации Украины. Эта программа должна стать одним из направлений развития новой страны.
"Страна с новым видением, современность, которая изменит советский подход в градостроительстве, архитектуре и планировании территории Украины. Это основной вектор разработки плана обновления и модернизации, над которым мы активно работаем со всеми муниципальными представителями и областными военными администрациями", – рассказал заместитель руководителя ОП .
В свою очередь продолжается восстановление освобожденных населенных пунктов Киевщины. Следовательно, за 20 дней дорожники расчистили более 380 км дорог и улиц области. Специалисты также возобновляют газо- и электроснабжение.
"На сегодняшний день полностью или частично восстановлено электроснабжение более чем в 460 населенных пунктах Киевской области для 260 тыс. потребителей. За минувшие сутки аварийные бригады полностью или частично возобновили электроснабжение в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. Возобновлено распределение газа в 111 населенных пунктах", – заявил он.
Как ранее сообщал Кирилл Тимошенко, всего в Украине насчитывается более двух миллионов переселенцев, для которых необходимо предоставить около 600 тысяч квартир.
Давайте раскачаем вторичный рынок недвижимости. Оттуда деньги хлынут на потребительский. Вся Европа держит курс гривы - пусть поддержит в большей мере.
Переселенцам квартиры дадут за счёт очердников.
"С таким отношением к боевой машине вы не командир танка - вы командир танкового корпуса"
І навіть з *******.
А що робити з тими, хто не був у чергах, мав власне помешкання, яке було зруйноване?
Як взагалі ця програма буде утілюватися, де будуть будуватися будинки, хто вирішуватиме кому житло є негайною необхідністю а кому ні?
Типовий зразок передвиборчих обіцянок. Адже все свідчить що передчасних виборів президента та парламенту уникнути не вийде.
---------------------------
вот это будет самый главный вопрос - тут будет много не справедливостей и злоупотреблений
У мнене тільки одне питання залишилось )не про дороги і не про гроші на ті дороги): мільярд дерев будемо саджати?
Та ще одне, щоб два рази не вставати: а смартфони бабусі будуть?
Бо якщо нгі, то хоч повідомили б.