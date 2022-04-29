РУС
3 536 25

В течение года переселенцам предоставят более 53 тыс. квартир, - ОП

будівництво

Около 186 тысяч внутренне перемещенных лиц получат доступ к более чем 53 тысячам квартир в течение этого года в рамках размещения переселенцев.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

По словам Тимошенко, все предоставленные квартиры будут находиться в государственной собственности, а по возвращении людей домой жилье будет отдано тем, кто годами стоял в очереди на него.

"В течение этого года мы планируем предоставить более 53 тысяч квартир для 186 тысяч наших переселенцев. Квартиры будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью", - отметил он.

Также Тимошенко добавил, что Президентом Владимиром Зеленским поставлена ​​задача разработать стратегию восстановления и модернизации Украины. Эта программа должна стать одним из направлений развития новой страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для ВПЛ требуется 600 000 квартир. В ОП объяснили, где Украина будет их брать. ИНФОГРАФИКА

"Страна с новым видением, современность, которая изменит советский подход в градостроительстве, архитектуре и планировании территории Украины. Это основной вектор разработки плана обновления и модернизации, над которым мы активно работаем со всеми муниципальными представителями и областными военными администрациями", – рассказал заместитель руководителя ОП .

В свою очередь продолжается восстановление освобожденных населенных пунктов Киевщины. Следовательно, за 20 дней дорожники расчистили более 380 км дорог и улиц области. Специалисты также возобновляют газо- и электроснабжение.

"На сегодняшний день полностью или частично восстановлено электроснабжение более чем в 460 населенных пунктах Киевской области для 260 тыс. потребителей. За минувшие сутки аварийные бригады полностью или частично возобновили электроснабжение в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. Возобновлено распределение газа в 111 населенных пунктах", – заявил он.

Как ранее сообщал Кирилл Тимошенко, всего в Украине насчитывается более двух миллионов переселенцев, для которых необходимо предоставить около 600 тысяч квартир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство и ООН будут координировать действия, направленные на помощь переселенцам, - Шмыгаль на встрече с Гутерришем

жилье (913) переселенцы (531) Тимошенко Кирилл (433)
Топ комментарии
+12
Дайте людям гроші щоб вони самі собі купили, не потрібно створювати будівельну корупцію в які Ви будете приймати участь
показать весь комментарий
29.04.2022 18:31 Ответить
+9
ага, грядьот бааальшой распіл
показать весь комментарий
29.04.2022 18:33 Ответить
+9
велике будівництво? ще ракети в Київ літають , а їм терпець вривається....
показать весь комментарий
29.04.2022 18:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну так скинь козломордым геоданные своей халупы и припиши что ты АТОшник, что ты их маму имел... ну если сам не сможешь попроси школьников они помогут, и будет тебе счастье сменишь халупу на хоромы!
показать весь комментарий
29.04.2022 19:13 Ответить
Телятко ще в срац1, а вони його вже р1жуть. Зеленский и его команда в своем репертуаре.
показать весь комментарий
29.04.2022 20:45 Ответить
тебя можно понять, не всем выпало счастье жить в Мариуполе
показать весь комментарий
29.04.2022 19:19 Ответить
Дайте людям гроші щоб вони самі собі купили, не потрібно створювати будівельну корупцію в які Ви будете приймати участь
показать весь комментарий
29.04.2022 18:31 Ответить
Ну ты настроение портиш некоторым❗Веселый гешефт💸💶 омрачить пытаешся.
показать весь комментарий
29.04.2022 18:38 Ответить
Дайте людям гроші щоб вони самі собі купили.
Давайте раскачаем вторичный рынок недвижимости. Оттуда деньги хлынут на потребительский. Вся Европа держит курс гривы - пусть поддержит в большей мере.
показать весь комментарий
29.04.2022 19:04 Ответить
это был бы правильный вариант - но купить жилье в таком количестве будет не где все сразу ломануться в Киев и цены взлетят - или потратят на нецелевые нужды
показать весь комментарий
30.04.2022 01:30 Ответить
ага, грядьот бааальшой распіл
показать весь комментарий
29.04.2022 18:33 Ответить
"За словами Тимошенка, всі надані квартири перебуватимуть у державній власності, а після повернення людей додому житло буде віддано тим, хто роками стояв у черзі на нього."
Переселенцам квартиры дадут за счёт очердников.
показать весь комментарий
29.04.2022 18:39 Ответить
велике будівництво? ще ракети в Київ літають , а їм терпець вривається....
показать весь комментарий
29.04.2022 18:39 Ответить
Кончу Заспу с Козином отдадут?
показать весь комментарий
29.04.2022 18:39 Ответить
В СЕЛАХ ХАТ ПУСТЫХ ДОФИГА И БОЛЬШЕ !!!
показать весь комментарий
29.04.2022 18:47 Ответить
Каких ватников,рашистский подонок,тех дома ,которых уничтожили хрюсские оккупанты,а многих и убили? Ах ты ж тварь паскудная, ты уже знаешь, что строительство будет в Киеве,падла?
показать весь комментарий
29.04.2022 19:12 Ответить
Вы хоть раз видели эти пустые хаты? весь металл и колосники в них ещё в 2003 по вытаскивали, тогда же и окна побили.
"С таким отношением к боевой машине вы не командир танка - вы командир танкового корпуса"
показать весь комментарий
29.04.2022 19:08 Ответить
то казали 30 тис, а це вже ростуть ставки? зрозуміли, що опозорились? чи нову схему вигадали?
показать весь комментарий
29.04.2022 19:10 Ответить
Велике крартірництво. Всіх війскових вже забезпечив до кінця 22. Пора і переселенцям по вухах поїздити.
показать весь комментарий
29.04.2022 19:25 Ответить
Залучення голосів безхатченків, хто у силу фінансового стану був неспрможним дозволити собі придбати власне житло, обіцянкою "найближчим часом" безоплатного житла.
І навіть з *******.
А що робити з тими, хто не був у чергах, мав власне помешкання, яке було зруйноване?
Як взагалі ця програма буде утілюватися, де будуть будуватися будинки, хто вирішуватиме кому житло є негайною необхідністю а кому ні?

Типовий зразок передвиборчих обіцянок. Адже все свідчить що передчасних виборів президента та парламенту уникнути не вийде.
показать весь комментарий
29.04.2022 19:51 Ответить
к взагалі ця програма буде утілюватися, де будуть будуватися будинки, хто вирішуватиме кому житло є негайною необхідністю а кому ні?
---------------------------

вот это будет самый главный вопрос - тут будет много не справедливостей и злоупотреблений
показать весь комментарий
30.04.2022 01:34 Ответить
Не, я не против. Но вот интересно это: "квартири перебуватимуть у державній власності, а після повернення людей додому житло буде віддано тим, хто роками стояв у черзі на нього". Тобто, якщо я вимушений переселенець і моє житло знищили, то треба буде, як я зрозумів, постояти "роками в черзі". Так? І за цей час пропонуватиметься ВИКУПИТИ це житло. Цитату не дам, але якщо уважно почитати то все, то має місце саме це. Фигня якась. Як звичайно у бубочки.
У мнене тільки одне питання залишилось )не про дороги і не про гроші на ті дороги): мільярд дерев будемо саджати?
Та ще одне, щоб два рази не вставати: а смартфони бабусі будуть?
Бо якщо нгі, то хоч повідомили б.
показать весь комментарий
29.04.2022 20:07 Ответить
переселенцы будут жить в этих квартирах - пока по месту их прописки не восстановят (построят заново) предыдущее жилье неужели не понятно
показать весь комментарий
30.04.2022 01:36 Ответить
А що, відвойовувати міста назад ми не збираємося? Дайте людям, хто втратив домівки, перш за все гроші - під купівлю житла, під будівництво. І вони самі собі куплять й збудують де захочуть. Там всього лише треба - рахунок/рахунки, бажано контрольовані в тому числі й міжнародними партнерами, на які буде переводитися допомога на відбудову, конфісковані у росії кошти і т.д. і от з тих рахунків фінансування. А не чергові мутні "розпили" з черговою незрозумілою "чергою" де якийсь незрозумілий "клєрк" з "барського плеча" щось комусь незрозуміло як "роздає".
показать весь комментарий
29.04.2022 20:34 Ответить
Ну почему с барского? За мзду
показать весь комментарий
29.04.2022 21:43 Ответить
Вчера ещё было 30 тыс
показать весь комментарий
30.04.2022 00:57 Ответить
 
 