В течение года переселенцам предоставят более 53 тыс. квартир, - ОП

Около 186 тысяч внутренне перемещенных лиц получат доступ к более чем 53 тысячам квартир в течение этого года в рамках размещения переселенцев.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

По словам Тимошенко, все предоставленные квартиры будут находиться в государственной собственности, а по возвращении людей домой жилье будет отдано тем, кто годами стоял в очереди на него.

"В течение этого года мы планируем предоставить более 53 тысяч квартир для 186 тысяч наших переселенцев. Квартиры будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью", - отметил он.

Также Тимошенко добавил, что Президентом Владимиром Зеленским поставлена ​​задача разработать стратегию восстановления и модернизации Украины. Эта программа должна стать одним из направлений развития новой страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для ВПЛ требуется 600 000 квартир. В ОП объяснили, где Украина будет их брать. ИНФОГРАФИКА

"Страна с новым видением, современность, которая изменит советский подход в градостроительстве, архитектуре и планировании территории Украины. Это основной вектор разработки плана обновления и модернизации, над которым мы активно работаем со всеми муниципальными представителями и областными военными администрациями", – рассказал заместитель руководителя ОП .

В свою очередь продолжается восстановление освобожденных населенных пунктов Киевщины. Следовательно, за 20 дней дорожники расчистили более 380 км дорог и улиц области. Специалисты также возобновляют газо- и электроснабжение.

"На сегодняшний день полностью или частично восстановлено электроснабжение более чем в 460 населенных пунктах Киевской области для 260 тыс. потребителей. За минувшие сутки аварийные бригады полностью или частично возобновили электроснабжение в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. Возобновлено распределение газа в 111 населенных пунктах", – заявил он.

Как ранее сообщал Кирилл Тимошенко, всего в Украине насчитывается более двух миллионов переселенцев, для которых необходимо предоставить около 600 тысяч квартир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство и ООН будут координировать действия, направленные на помощь переселенцам, - Шмыгаль на встрече с Гутерришем