Сообщено о подозрении командующему Восточного военного округа ВС РФ генерал-полковнику Чайко за попытку захвата Киева, - Венедиктова. ФОТО

Сообщено о подозрении командующему Восточным военным округом ВС РФ. Российский генерал-полковник Александр Чайко, возглавляющий группировку "Восток", участвовал в подготовке, планировании и организации вторжения подчиненных ему подразделений на территорию северных областей Украины.

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, именно он руководил военной операцией по попытке захвата столицы с западного направления.

"Собранные нами доказательства стали основанием для уведомления российского генерала о подозрении в ведении агрессивной войны против Украины с целью нарушения ее территориальной целостности (ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 УК Украины)", - отметила Венедиктова.

Прокуроры Офиса Генпрокурора совместно с оперативными сотрудниками Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции в ходе следственных действий на территории Киевской области установили, что военачальник в течение двух недель марта 2022 жил в селе Здвижовка Бучанского района. Там в захваченном детском саду он обустроил штаб, из которого руководил боевыми действиями. На стадионе захваченной оккупантами школы в селе Катюжанка он вручал подчиненным военнослужащим госнаграды РФ.

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"Их "подвиги" мы сейчас расследуем, проверяя генерала и его армейцев на причастность к совершению также военных преступлений против мирного населения Киевщины и других регионов Украины", - резюмирует генпрокурор.