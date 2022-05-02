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Новости Фото Война
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Сообщено о подозрении командующему Восточного военного округа ВС РФ генерал-полковнику Чайко за попытку захвата Киева, - Венедиктова. ФОТО

Сообщено о подозрении командующему Восточным военным округом ВС РФ. Российский генерал-полковник Александр Чайко, возглавляющий группировку "Восток", участвовал в подготовке, планировании и организации вторжения подчиненных ему подразделений на территорию северных областей Украины.

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, именно он руководил военной операцией по попытке захвата столицы с западного направления.

Сообщено о подозрении командующему Восточного военного округа ВС РФ генерал-полковнику Чайко за попытку захвата Киева, - Венедиктова 01

"Собранные нами доказательства стали основанием для уведомления российского генерала о подозрении в ведении агрессивной войны против Украины с целью нарушения ее территориальной целостности (ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 УК Украины)", - отметила Венедиктова.

Прокуроры Офиса Генпрокурора совместно с оперативными сотрудниками Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции в ходе следственных действий на территории Киевской области установили, что военачальник в течение двух недель марта 2022 жил в селе Здвижовка Бучанского района. Там в захваченном детском саду он обустроил штаб, из которого руководил боевыми действиями. На стадионе захваченной оккупантами школы в селе Катюжанка он вручал подчиненным военнослужащим госнаграды РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В настоящее время возбуждено более 9 тысяч дел по военным преступлениям войск РФ в Украине. Процесс привлечения к ответственности начат, - Венедиктова

"Их "подвиги" мы сейчас расследуем, проверяя генерала и его армейцев на причастность к совершению также военных преступлений против мирного населения Киевщины и других регионов Украины", - резюмирует генпрокурор.

армия РФ (19562) Киев (25655) Венедиктова Ирина (726) подозрение (501)


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Топ комментарии
+6
Венедиктова продолжает создавать видимость бурной деятельности прокуратуры.
И это не смешно. Прокуратура как была коррупционным дном, так и осталась!
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02.05.2022 09:46
+4
По фото відразу вгадується порода-расєйская ванючая свінья...
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02.05.2022 09:26
+4
що за дурня,...підозра?підозрюємо не підозрюємо..ромашка.. А він приїде в Україну щоб його засудили.з вашою підозрою?
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02.05.2022 09:31
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На самом деле ему бы какое-нибудь украинскую награду дать, поскольку чем больше таких генерал-полковников, тем быстрее кацапия рухнет в пекло.
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02.05.2022 09:25 Ответить
По фото відразу вгадується порода-расєйская ванючая свінья...
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02.05.2022 09:26 Ответить
Киев Киев Киев ... чисто город-государство ... а Херсонскую область кто атаковал, не хочешь поведать нам пиявка?
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02.05.2022 09:29 Ответить
А він перелякався до дрижаків в колінах.
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02.05.2022 09:29 Ответить
Его проще грохнуть.
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02.05.2022 09:30 Ответить
що за дурня,...підозра?підозрюємо не підозрюємо..ромашка.. А він приїде в Україну щоб його засудили.з вашою підозрою?
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02.05.2022 09:31 Ответить
Как вариант она может поехать в рос.генштаб и вручить ему лично.🤣
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02.05.2022 09:40 Ответить
Венедиктова продолжает создавать видимость бурной деятельности прокуратуры.
И это не смешно. Прокуратура как была коррупционным дном, так и осталась!
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02.05.2022 09:46 Ответить
Венедиктова пукнула, мабудь з бодуна вчора перегуляла у Львівських рестораціях...
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02.05.2022 09:56 Ответить
Як подивишся, кого ми годуємо за наші податки, так відразу хочеться зайнятись цими мудаками, а вже потім Хйлом
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02.05.2022 10:05 Ответить
То ще не все.. Прийде час, війна закінчиться і тоді всі ці "бійці" ужгородсько-львівських-польських-турецьких-англійських-австрійських фронтів одержать учасників бойових дій та нагороди, не виключаю Героїв.. Он Коля Котлета вже одержав іменну зброю за подвиги в мукачівських борделях
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02.05.2022 10:33 Ответить
Не заметил сильно много Ваших, чтобы гуляли в Варшаве (кроме студентов).
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02.05.2022 10:45 Ответить
Та вже оголоси підозру *****, досить цих напівмір! Оголосиш і воно зразу само стрельнеться від такого жаху, то ж неможливо пережить, ціла підозра!
Взять би всіх цих зелених дегенератів і на фронт. Хоч якась користь була б.
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02.05.2022 10:47 Ответить
А підозру за те що сумській, херсонській і іншим підлозділам тероборони зброю не видавали, вже комусь повідомили ?
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02.05.2022 10:52 Ответить
А типа киевской выдавали. Был прорыв на 3й день войны на Оболони, так один день раздавали всем желающим в районе Полярной, а потом лавочка закрылась.
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02.05.2022 11:51 Ответить
Хтось може назвати випадок, щоб після численних "підозр", "внесення до реєстрів", "оголошених в розшук","затримань"... когось з негідників (крупного штибу), посадили, розстріляли чи повісили? Десятки тисяч дармоїдів, лайдаків і бездарів ходять один попри одного, отримують захмарні зарплати, надбавки, пільги, пенсії... і плюють на Україну і Українців (котрі їх утримують на свої податки)
Цей московський генерал гидує навіть нах. послати всю нашу прокуратуру з її підозрами і реєстрами.
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02.05.2022 12:05 Ответить
НКВД працює)))
Ще місяць, і в кацапів не буде генералів)))
Тільки Україна зламає(уже дополовини) зламала хребет "непАбедІмой"
Тому візьміть це до уваги, тому що після нашої УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРЕМОГИ, ви будете звертатися до УКРАЇНИ на "ВИ"

СЛАВА УКРАЇНІ!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!(расеї)
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02.05.2022 13:14 Ответить
 
 