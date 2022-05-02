Сообщено о подозрении командующему Восточного военного округа ВС РФ генерал-полковнику Чайко за попытку захвата Киева, - Венедиктова. ФОТО
Сообщено о подозрении командующему Восточным военным округом ВС РФ. Российский генерал-полковник Александр Чайко, возглавляющий группировку "Восток", участвовал в подготовке, планировании и организации вторжения подчиненных ему подразделений на территорию северных областей Украины.
Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, именно он руководил военной операцией по попытке захвата столицы с западного направления.
"Собранные нами доказательства стали основанием для уведомления российского генерала о подозрении в ведении агрессивной войны против Украины с целью нарушения ее территориальной целостности (ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 УК Украины)", - отметила Венедиктова.
Прокуроры Офиса Генпрокурора совместно с оперативными сотрудниками Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции в ходе следственных действий на территории Киевской области установили, что военачальник в течение двух недель марта 2022 жил в селе Здвижовка Бучанского района. Там в захваченном детском саду он обустроил штаб, из которого руководил боевыми действиями. На стадионе захваченной оккупантами школы в селе Катюжанка он вручал подчиненным военнослужащим госнаграды РФ.
"Их "подвиги" мы сейчас расследуем, проверяя генерала и его армейцев на причастность к совершению также военных преступлений против мирного населения Киевщины и других регионов Украины", - резюмирует генпрокурор.
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И это не смешно. Прокуратура как была коррупционным дном, так и осталась!
Взять би всіх цих зелених дегенератів і на фронт. Хоч якась користь була б.
Цей московський генерал гидує навіть нах. послати всю нашу прокуратуру з її підозрами і реєстрами.
Ще місяць, і в кацапів не буде генералів)))
Тільки Україна зламає(уже дополовини) зламала хребет "непАбедІмой"
Тому візьміть це до уваги, тому що після нашої УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРЕМОГИ, ви будете звертатися до УКРАЇНИ на "ВИ"
СЛАВА УКРАЇНІ!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!(расеї)