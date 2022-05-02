Мужчина бросил "коктейль Молотова" в автозак в центре Москвы. ФОТО
В автомобиль ОМОНа в центре Москвы прилетел "коктейль Молотова".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
Отмечается, что инцидент произошел недалеко от памятника Карлу Марксу на площади Революции - там всегда стоят несколько полицейских автобусов.
Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью, и она подожгла один из автозаков. Автомобиль был потушен, а мужчину задержали.
Топ комментарии
+34 Валентина Саюн
показать весь комментарий02.05.2022 20:31 Ссылка
+33 Сергей Олейник #493313
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+28 Paul Foxen
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Сонцевсько- тамбовське опг на чолі з КДБшними пі₴арасами буде зковирюватися не тільки з кров'ю українців.
Коктейль "молотова"
Тут!
Карл!
про шо говорити ,як там лауреат нобелівської премії миру ..просить у )(уйла не так туго затягувати ошийник..ну то про шо ви
Шини давайте тепер!
от коли всіх припече.......
от коли не те що малєнькую, беленькой
а хліба не зможуть купити
тоді мокші може піднімуться.
поки є випити і загризди
тільки такі відчайдухи будуть протестувати.
а стадо буде мовчати
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
А от якщо розглядати цей конкретний випадок, то це все одно, що спостерігати астрономічне явище, що трапляється раз на століття!
Больше похоже на провокацию, да и коктейлевого "террориста-бомбиста" как-то очень оперативно повязали.
Не удивлюсь, если к завтрашнему дню на "всех телеканалах страны" выйдёт анонс нового "бендеровского следа" с "неоспоримыми доказательствами". Найдут даже отпечатки рук.
Робити треба нормально, на пять балів.