Мужчина бросил "коктейль Молотова" в автозак в центре Москвы. ФОТО

В автомобиль ОМОНа в центре Москвы прилетел "коктейль Молотова".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от памятника Карлу Марксу на площади Революции - там всегда стоят несколько полицейских автобусов.

Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью, и она подожгла один из автозаков. Автомобиль был потушен, а мужчину задержали.

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