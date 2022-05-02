Чоловік кинув коктейль Молотова у автозак в центрі Москви. ФОТО

У автомобіль ОМОНу в центрі Москви прилетів "коктейль Молотова".

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють соцмережі.

Зазначається, що інцидент стався неподалік пам'ятника Карла Маркса на площі Революції — там завжди стоять кілька поліцейських автобусів.

Чоловік кинув пляшку із запалювальною сумішшю і вона підпалила один із автозаків. Автомобіль загасили, а метальника затримали.

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