Чоловік кинув коктейль Молотова у автозак в центрі Москви. ФОТО
У автомобіль ОМОНу в центрі Москви прилетів "коктейль Молотова".
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють соцмережі.
Зазначається, що інцидент стався неподалік пам'ятника Карла Маркса на площі Революції — там завжди стоять кілька поліцейських автобусів.
Чоловік кинув пляшку із запалювальною сумішшю і вона підпалила один із автозаків. Автомобіль загасили, а метальника затримали.
Топ коментарі
+34 Валентина Саюн
показати весь коментар02.05.2022 20:31 Посилання
+33 Сергей Олейник #493313
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+28 Paul Foxen
показати весь коментар02.05.2022 20:33 Посилання
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Сонцевсько- тамбовське опг на чолі з КДБшними пі₴арасами буде зковирюватися не тільки з кров'ю українців.
Коктейль "молотова"
Тут!
Карл!
про шо говорити ,як там лауреат нобелівської премії миру ..просить у )(уйла не так туго затягувати ошийник..ну то про шо ви
Шини давайте тепер!
от коли всіх припече.......
от коли не те що малєнькую, беленькой
а хліба не зможуть купити
тоді мокші може піднімуться.
поки є випити і загризди
тільки такі відчайдухи будуть протестувати.
а стадо буде мовчати
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
А от якщо розглядати цей конкретний випадок, то це все одно, що спостерігати астрономічне явище, що трапляється раз на століття!
Больше похоже на провокацию, да и коктейлевого "террориста-бомбиста" как-то очень оперативно повязали.
Не удивлюсь, если к завтрашнему дню на "всех телеканалах страны" выйдёт анонс нового "бендеровского следа" с "неоспоримыми доказательствами". Найдут даже отпечатки рук.
Робити треба нормально, на пять балів.