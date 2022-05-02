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Чоловік кинув коктейль Молотова у автозак в центрі Москви. ФОТО

У автомобіль ОМОНу в центрі Москви прилетів "коктейль Молотова".

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють соцмережі. 

Зазначається, що інцидент стався неподалік пам'ятника Карла Маркса на площі Революції — там завжди стоять кілька поліцейських автобусів.

Чоловік кинув пляшку із запалювальною сумішшю і вона підпалила один із автозаків. Автомобіль загасили, а метальника затримали.

Також читайте: Перед парадом 9 травня поліція РФ на одній з центральних вулиць Москви шукала громадян України, - "Медиазона"

Чоловік кинув коктейль Молотова у автозак в центрі Москви 01

Автор: 

москва (1262) коктейль Молотова (34) автозак (6)


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Топ коментарі
+34
Москва, Карл Маркс і Революція.....
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02.05.2022 20:31
+33
майданить надумали?
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02.05.2022 20:30
+28
не вірю в *Майдан*, це орки своїх підігрівають, щоб врубити *надзвичайний стан*, щоб ще більше повноважень дати омонівцям
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02.05.2022 20:33
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майданить надумали?
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02.05.2022 20:30 Відповісти
проба , ждут 9
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02.05.2022 20:33 Відповісти
кишка у них тонка для того чтобы майданить!один такой случайно попался....
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02.05.2022 21:04 Відповісти
Млять, просинайтеся. Доведіть що у вас залишилося хоча б 10% людей.
Сонцевсько- тамбовське опг на чолі з КДБшними пі₴арасами буде зковирюватися не тільки з кров'ю українців.
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02.05.2022 21:34 Відповісти
де люди, на кацапії - там немає людей.
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04.05.2022 08:06 Відповісти
Москва, Карл Маркс і Революція.....
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02.05.2022 20:31 Відповісти
МАЙ, МИР, ТРУД!
Коктейль "молотова"
Тут!
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02.05.2022 20:32 Відповісти
Правильно перевести с финского " Коктель для Молотова "
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02.05.2022 20:38 Відповісти
мир, труд, май,

Карл!
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02.05.2022 21:05 Відповісти
мир, труд, май, июнь, июль, август
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02.05.2022 21:50 Відповісти
Москва, Карл Маркс і Революція.......... шалаш ,яд , мумия
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02.05.2022 20:35 Відповісти
"Перший" пішов!
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02.05.2022 20:31 Відповісти
Мало, жги есчо
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02.05.2022 20:31 Відповісти
Забуцают бедолагу до отвала почек.
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02.05.2022 20:31 Відповісти
краще "добривом" в український чорнозем лягти? чи згоріти живцем в танку?
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02.05.2022 20:34 Відповісти
не вірю в *Майдан*, це орки своїх підігрівають, щоб врубити *надзвичайний стан*, щоб ще більше повноважень дати омонівцям
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02.05.2022 20:33 Відповісти
а бутилка була пластиковою..шо підготували для соловьйова
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02.05.2022 20:46 Відповісти
ФСБ уже знает на кого повесить к гадалке не ходи.
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02.05.2022 20:34 Відповісти
Не вміють вони молотовими користуватися. Практики не було.
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02.05.2022 20:36 Відповісти
Треба було яйця прибити до бруківки на краснай площаді. А так перфоманс невдався ...
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02.05.2022 20:39 Відповісти
косорукий бросал. еле коптит тот автозак.
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02.05.2022 20:40 Відповісти
Ты гля не такие они уж и коровы, есть нормальны люди.
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02.05.2022 20:41 Відповісти
Хто зна. Можливо, провокація, як з соловйовим, щоб кацапів в напрузі тримати.
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02.05.2022 20:58 Відповісти
Из Стингера бы.
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02.05.2022 20:42 Відповісти
я рашистам і їх ліберастам не вірю..могли і самі підпалити..як з покушєнієм на соловьїний помьйот...
про шо говорити ,як там лауреат нобелівської премії миру ..просить у )(уйла не так туго затягувати ошийник..ну то про шо ви
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02.05.2022 20:44 Відповісти
На 9 мая к коктейлям Молотова добавятся коктейли Риббентропа.
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02.05.2022 20:44 Відповісти
Якийсь біндєровец.
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02.05.2022 20:45 Відповісти
у нього знайдуть--українську літературу..нацистський прапор наркотики..а і візитку Яроша
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02.05.2022 20:48 Відповісти
О, перша ластівка!!!
Шини давайте тепер!
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02.05.2022 20:47 Відповісти
не треба насміхатись над убогими
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02.05.2022 20:50 Відповісти
І добре,і погано... Бо,акт самопожертви серед гадюшника. Мешканців в людей непереробити
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02.05.2022 20:48 Відповісти
Терзают меня смутные сомнения...
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02.05.2022 20:52 Відповісти
це один на мільйон.
от коли всіх припече.......
от коли не те що малєнькую, беленькой
а хліба не зможуть купити
тоді мокші може піднімуться.
поки є випити і загризди
тільки такі відчайдухи будуть протестувати.
а стадо буде мовчати
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02.05.2022 20:58 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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02.05.2022 20:59 Відповісти
одна людина на десять мільйонів. сумна статистика.
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02.05.2022 20:59 Відповісти
Если бы таких, как он, были тысячи, был бы шанс добиться своего. А так это просто самоубийство. Но все равно поступок вызывает уважение.
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02.05.2022 21:04 Відповісти
есть в рашке и депутаты незомбированные https://www.youtube.com/watch?v=btOCT2xcdmA&t=32s
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02.05.2022 21:06 Відповісти
жаль, жаль шо задержали
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02.05.2022 21:14 Відповісти
Не, есть там люди. Но вопрос, каков процент?
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02.05.2022 21:15 Відповісти
Чувак реально герой! Та ще й на площі Революції! Це знак!
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02.05.2022 21:40 Відповісти
Добрый знак! С почином!
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02.05.2022 22:01 Відповісти
З точки зору статистики, це так собі.
А от якщо розглядати цей конкретний випадок, то це все одно, що спостерігати астрономічне явище, що трапляється раз на століття!
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02.05.2022 22:13 Відповісти
Что-то на фото не очень похоже на последствия "приёма" коктейля Молотова.
Больше похоже на провокацию, да и коктейлевого "террориста-бомбиста" как-то очень оперативно повязали.
Не удивлюсь, если к завтрашнему дню на "всех телеканалах страны" выйдёт анонс нового "бендеровского следа" с "неоспоримыми доказательствами". Найдут даже отпечатки рук.
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02.05.2022 22:30 Відповісти
учатся!
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02.05.2022 23:24 Відповісти
Экзотическая форма самоубийства; 1. Ударить индейского вождя по яйцам. 2. Бросить коктейль Молотова на танк...
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03.05.2022 00:55 Відповісти
Подсмотрел
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03.05.2022 01:15 Відповісти
"Хлопок малой інтєнсівнасті"
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03.05.2022 05:32 Відповісти
Плагіат.
Робити треба нормально, на пять балів.
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03.05.2022 11:47 Відповісти
 
 