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Заместитель начальника таможенного поста "Полтава" задержан при получении взятки, - прокуратура. ФОТО

Киевской городской прокуратурой совместно с Главным управлением по противодействию системным угрозам управлению государством СБ Украины на вымогательстве и получении неправомерной выгоды задержан заместитель начальника таможенного поста "Полтава" Полтавской таможни Гостаможслужбы. (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.

По имеющейся информации, должностное лицо требовало от руководителя предприятия, осуществляющего импорт на территорию Украины товаров промышленного значения, неправомерную выгоду за беспрепятственное осуществление таможенного оформления товаров и проведение других таможенных процедур.

В ходе досудебного расследования задокументирован ряд фактов получения неправомерной выгоды должностным лицом.

3 мая 2022 в ходе контроля за совершением преступления лицо задержали "на горячем" в г. Полтава после получения 3200 дол. США очередной суммы неправомерной выгоды.

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Заместитель начальника таможенного поста Полтава задержан при получении взятки, - прокуратура 01
Заместитель начальника таможенного поста Полтава задержан при получении взятки, - прокуратура 02

Проводятся следственные действия, направленные на установление других должностных лиц, причастных к совершению преступления.

взятка (6174) задержание (6686) Тахтаулове (770) прокуратура (5027) СБУ (19983) таможня (1962)


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Топ комментарии
+30
Закони воєнного часу?
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03.05.2022 16:01
+23
Хабарництво на митниці, особливо під час воєнного стану, потрібно прирівняти до особливо тяжких злочинів проти держави - від 15 років з конфіскацією всього нажитого майна по всім родинним лініям, позбавлення дипломів та трудового стажу на всіх займаних посадах. Хабарник це завжди зрадник який за гроші продасється ворогам і діє в їх інтересах. Це не громадянин - це падло яке дискредитує, обезцінює та глумиться з держави і кожного чесного громадянина.
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03.05.2022 16:07
+19
Судя по смешной сумме взятки и показанному лицу, скорее всего показательное наказание проштрафившегося. О тех, кто наколядував лямы долларов и хаты 3-х этажные построил не видно и не слышно, они "вопросы решают" или на незаслуженном отдыхе с 3-я паспортами
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03.05.2022 16:12
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Закони воєнного часу?
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03.05.2022 16:01 Ответить
Судя по смешной сумме взятки и показанному лицу, скорее всего показательное наказание проштрафившегося. О тех, кто наколядував лямы долларов и хаты 3-х этажные построил не видно и не слышно, они "вопросы решают" или на незаслуженном отдыхе с 3-я паспортами
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03.05.2022 16:12 Ответить
А це шобло без бодікамер служить?
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03.05.2022 16:27 Ответить
война войной, а бизнес есть бизнес
ничего ему не будет, заплатит 2грн штрафа, и на том дело закроют
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03.05.2022 17:03 Ответить
Молодець! Терміново взяти в слугу народу! Такі кадри пропадають))
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03.05.2022 16:04 Ответить
Угу..Коля Митбол одобряет.
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03.05.2022 19:38 Ответить
Цікаві автівки у митників. Зарплата явно більше ніж, у воїнів ЗСУ.
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03.05.2022 16:05 Ответить
Какое его ждет наказание в условиях военного времени? Надеюсь, что не общественное порицание?
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03.05.2022 16:05 Ответить
Ніякого покарання не буде. Там система. Штраф, а може і взагалі нічого. Якщо не вважати покаранням суттєве спустошення гаманця)
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03.05.2022 16:11 Ответить
Уже збулось-виваляли джинси в пилюці,а далі такі ж судді.
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03.05.2022 18:18 Ответить
Отдайте его оркам ~ такие ****** стране не нужны. Пусть поглумятся над ним... ****.
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03.05.2022 16:06 Ответить
Война войной, а обед по распорядку.
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03.05.2022 16:06 Ответить
Жага наживи засліплює навіть інстинкти самозбереження
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03.05.2022 16:06 Ответить
Хабарництво на митниці, особливо під час воєнного стану, потрібно прирівняти до особливо тяжких злочинів проти держави - від 15 років з конфіскацією всього нажитого майна по всім родинним лініям, позбавлення дипломів та трудового стажу на всіх займаних посадах. Хабарник це завжди зрадник який за гроші продасється ворогам і діє в їх інтересах. Це не громадянин - це падло яке дискредитує, обезцінює та глумиться з держави і кожного чесного громадянина.
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03.05.2022 16:07 Ответить
Лишить гражданства суку.
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03.05.2022 16:09 Ответить
Невозможно по закону. Но вот принять поправочку и отправлять таких в штрафбат на передовую. Ну и всё, что выше НБ написал. Все взяточники раскладывают яйца по разным корзинам и все средства у них вряд ли изъять получится без пыток. Потом они на заныканные средства нанимают адвокатов, подкупают судей, уходят под залог, внесённый внучатым племянником троюродного дедушки. Поэтому сесть шансов мало и риск минимальный. А вот если будут знать, что пойдут в штрафбат вместо домашнего ареста, то количество взяточников поубавится. Причём, в любом случае - хоть будут меньше брать, хоть в штрафбате гибнуть
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03.05.2022 17:27 Ответить
А хто ж працювати буде - чесних митникiв не буваэ, вiд слова ЗОВСIМ. Хiба що перевести в ОП iнструктором.
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03.05.2022 17:24 Ответить
прості люди , пенсіонери останній кусок хліба на армію віддають , а такі як це падло на війні збагачуються .
З.І. Та ще й плять і відкупиться у таких як сам...
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03.05.2022 16:09 Ответить
Тут немає про що балакати. ПОЛІГРАФ ДЛЯ ВСЬОГО СКЛАДУ МИТНИЦІ. Жирна ТОЧКА.
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03.05.2022 16:09 Ответить
Поліграф це фуфло, занадто велика похибка. Треба збирати конкретні докази.
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03.05.2022 20:36 Ответить
Мабуть цього посадовця треба посадити.
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03.05.2022 16:09 Ответить
Скільки разів повторювати ДО СТІНКИ ГАДІВ !
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03.05.2022 16:10 Ответить
он замахнулся на самое святое - перешёл дорогу братве из оп-ы!
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03.05.2022 16:11 Ответить
Мимо кассы Иванова и Слюсарева работал , за что и поплатился
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03.05.2022 16:40 Ответить
Латвии?
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03.05.2022 17:29 Ответить
В Азии ворам отрубают кисть руки, на площади... Он правша ? Значит правую.
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03.05.2022 16:11 Ответить
В Азии ещё и в парандже женщины ходят. Ты хочешь, чтоб твоя жена ходила в парандже? Или всё-таки в Европу идём?
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03.05.2022 17:30 Ответить
Европа - демократия...
Если жена хочет в парандже ходить, то кто ей может запретить.

(sarkazm)
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03.05.2022 17:50 Ответить
і що. у нас за зраду затримували дільничного і начальника райвідділу поліції. вже знов на посадах. а гучно змі розповідала про їх затримання.
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03.05.2022 16:12 Ответить
200% скрысил от Иванова , главного спонсора СН и куратора таможни
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03.05.2022 16:36 Ответить
Вірно!! ЦЯ падла іще та!! Мля кому війна кому мать родная!! Немає слів!
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03.05.2022 17:03 Ответить
на передову копати траншею!
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03.05.2022 17:16 Ответить
Военную помощь за взятки пропускает?
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03.05.2022 17:40 Ответить
а як прізвище чувака? хтось підкаже?
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03.05.2022 17:46 Ответить
Відпустіть бідолаху! 🤑 На фоні новин з 24.02 щодо масштабів зловживань митників на заході він виглядає лохом з цими 3200usd...
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03.05.2022 18:09 Ответить
Не заніс в общак СН під час війни.
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03.05.2022 18:21 Ответить
Трудовой фронт...
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03.05.2022 18:29 Ответить
Корупцію потрібно тлумачити як злочин проти держави-державну зраду. А у військовий час до повної конфіскації майна (майна мами, тещі...дітей)+ 20 років позбавлення волі . имхо
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03.05.2022 19:35 Ответить
Ничего, откупится и завтра выпустят. Украину погубит коррупция.
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03.05.2022 20:03 Ответить
Попутал ты, болезный. Это Украина погубит коррупцию.
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03.05.2022 20:38 Ответить
Ви вже за@ бали їх задержувати,вже посадіть хоч одного
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04.05.2022 08:45 Ответить
 
 