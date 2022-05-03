Заместитель начальника таможенного поста "Полтава" задержан при получении взятки, - прокуратура. ФОТО
Киевской городской прокуратурой совместно с Главным управлением по противодействию системным угрозам управлению государством СБ Украины на вымогательстве и получении неправомерной выгоды задержан заместитель начальника таможенного поста "Полтава" Полтавской таможни Гостаможслужбы. (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.
По имеющейся информации, должностное лицо требовало от руководителя предприятия, осуществляющего импорт на территорию Украины товаров промышленного значения, неправомерную выгоду за беспрепятственное осуществление таможенного оформления товаров и проведение других таможенных процедур.
В ходе досудебного расследования задокументирован ряд фактов получения неправомерной выгоды должностным лицом.
3 мая 2022 в ходе контроля за совершением преступления лицо задержали "на горячем" в г. Полтава после получения 3200 дол. США очередной суммы неправомерной выгоды.
Проводятся следственные действия, направленные на установление других должностных лиц, причастных к совершению преступления.
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ничего ему не будет, заплатит 2грн штрафа, и на том дело закроют
З.І. Та ще й плять і відкупиться у таких як сам...
Если жена хочет в парандже ходить, то кто ей может запретить.
(sarkazm)