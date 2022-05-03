Посольство Кипра возобновляет работу в Киеве. ФОТО
Посольство Кипра постепенно возобновляет работу в Киеве. На здании диппредставительства уже подняли кипрский флаг.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства в фейсбуке.
"Посольство Кипра постепенно возобновляет свою работу в Киеве в рамках последовательной поддержки Украины Кипром в вопросах принципиальной важности. С 3 мая флаг снова развевается в столице. Глава миссии Лина Темистоклеус не выезжала из Украины и оставалась в охваченной войной стране с 24 февраля, и теперь рада приветствовать и созвать команду в посольстве на своих позициях", - отмечается в сообщении.
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