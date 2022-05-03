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Посольство Кипра возобновляет работу в Киеве. ФОТО

Посольство Кипра постепенно возобновляет работу в Киеве. На здании диппредставительства уже подняли кипрский флаг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства в фейсбуке.

"Посольство Кипра постепенно возобновляет свою работу в Киеве в рамках последовательной поддержки Украины Кипром в вопросах принципиальной важности. С 3 мая флаг снова развевается в столице. Глава миссии Лина Темистоклеус не выезжала из Украины и оставалась в охваченной войной стране с 24 февраля, и теперь рада приветствовать и созвать команду в посольстве на своих позициях", - отмечается в сообщении.

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Посольство Кипра возобновляет работу в Киеве 01
Посольство Кипра возобновляет работу в Киеве 02

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Киев (25655) Кипр (230) посольство (1084)


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Життя відновлюється.
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03.05.2022 20:08 Ответить
О,це дуже важлива країна(
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03.05.2022 20:08 Ответить
зараз кожна краина важлива. а Кипр не остання.
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03.05.2022 20:14 Ответить
це оффшорна зона. там повно баксив москальни. якщо вже Швейцария та Лихтенштейн вписалися то ви маете розумити що це означаэ для параши.
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03.05.2022 20:17 Ответить
Я подумал, что уже не на тот сайт зашел, когда увидел картинку первую на фоне кипрского флага? Это что их посол?)) Ну рады возвращению))
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03.05.2022 20:42 Ответить
бб
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03.05.2022 21:43 Ответить
 
 