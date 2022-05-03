Посольство Кіпру відновлює роботу в Києві. ФОТО
Посольство Кіпру поступово відновлює роботу у Києві. На будівлі диппредставництва вже підняли кіпрський прапор.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби посольства у фейсбуці.
"Посольство Кіпру поступово поновлює свою роботу в Києві в рамках послідовної підтримки України Кіпром у питаннях принципової важливості. Від 3 травня прапор знову майорить у столиці. Голова місії Ліна Темістоклеус не виїжджала з України і залишалась в охопленій війною країні з 24 лютого, і тепер рада вітати й скликати команду у посольстві на своїх позиціях", - наголошується в повідомленні.
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