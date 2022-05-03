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Посольство Кіпру відновлює роботу в Києві. ФОТО

Посольство Кіпру поступово відновлює роботу у Києві. На будівлі диппредставництва вже підняли кіпрський прапор.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби посольства у фейсбуці.

"Посольство Кіпру поступово поновлює свою роботу в Києві в рамках послідовної підтримки України Кіпром у питаннях принципової важливості. Від 3 травня прапор знову майорить у столиці. Голова місії Ліна Темістоклеус не виїжджала з України і залишалась в охопленій війною країні з 24 лютого, і тепер рада вітати й скликати команду у посольстві на своїх позиціях", - наголошується в повідомленні.

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Посольство Кіпру відновлює роботу в Києві 01
Посольство Кіпру відновлює роботу в Києві 02

Автор: 

Київ (19626) Кіпр (246) посольство (947)


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03.05.2022 20:08 Відповісти
О,це дуже важлива країна(
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03.05.2022 20:08 Відповісти
зараз кожна краина важлива. а Кипр не остання.
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03.05.2022 20:14 Відповісти
це оффшорна зона. там повно баксив москальни. якщо вже Швейцария та Лихтенштейн вписалися то ви маете розумити що це означаэ для параши.
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03.05.2022 20:17 Відповісти
Я подумал, что уже не на тот сайт зашел, когда увидел картинку первую на фоне кипрского флага? Это что их посол?)) Ну рады возвращению))
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03.05.2022 20:42 Відповісти
бб
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03.05.2022 21:43 Відповісти
 
 