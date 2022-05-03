В результате обстрела Днепропетровщины ранен один человек, разрушена железнодорожная инфраструктура, - ОВА. ФОТО

Российские оккупанты обстреляли Каменский район Днепропетровщины. Ранен один человек.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас два "прилета" в Каменском районе. Ракеты сильно разрушили железнодорожную инфраструктуру. Один человек ранен. Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не ясно.

Движение поездов остановлено", - говорится в сообщении.

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