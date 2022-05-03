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В результате обстрела Днепропетровщины ранен один человек, разрушена железнодорожная инфраструктура, - ОВА. ФОТО

Российские оккупанты обстреляли Каменский район Днепропетровщины. Ранен один человек.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас два "прилета" в Каменском районе. Ракеты сильно разрушили железнодорожную инфраструктуру. Один человек ранен. Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не ясно.

Движение поездов остановлено", - говорится в сообщении.

Также читайте: Две вражеские ракеты попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области. Три ракеты, направленные на Одесскую область, были сбиты силами ПВО, - ОК "Південь"

В результате обстрела Днепропетровщины ранен один человек, разрушена железнодорожная инфраструктура, - ОВА 01

Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4050)


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В небе над Днепропетровщиной вечером 3 мая силы ПВО сбили три российские ракеты, летящие по направлению к Кривому Рогу. Об этом сообщает "Днепр Оперативный"
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03.05.2022 22:54 Ответить
это предел возможности, профессионализм, удача - все в одном флаконе именно систем ПВО... системы ПРО - несколького другой уровень и цена
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03.05.2022 22:59 Ответить
Бо влада- повна жопа
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03.05.2022 22:55 Ответить
Вихід тільки один- треба херачити пускові установки кацапів.
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03.05.2022 22:53 Ответить
чем ты будешь их херячить? их с каспия, подлодок и ту-160 запускают с урала...
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03.05.2022 22:56 Ответить
ракеты летят по навигации ГЛОНАСС или GPS ...20 000 км от земли 24 спутника ..
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04.05.2022 00:40 Ответить
 
 