Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини поранено одну особу, зруйновано залізничну інфраструктуру, - ОВА. ФОТО
Російські окупанти обстріляли Кам'янський район Дніпропетровщини. Поранено одну людину.
Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас два "прильоти" у Кам’янському районі. Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Одну людину поранено. Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло.
Рух потягів зупинено", - йдеться в повідомленні.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар03.05.2022 22:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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