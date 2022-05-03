Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини поранено одну особу, зруйновано залізничну інфраструктуру, - ОВА. ФОТО

Російські окупанти обстріляли Кам'янський район Дніпропетровщини. Поранено одну людину.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас два "прильоти" у Кам’янському районі. Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Одну людину поранено. Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло.



Рух потягів зупинено", - йдеться в повідомленні.

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