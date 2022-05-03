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Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини поранено одну особу, зруйновано залізничну інфраструктуру, - ОВА. ФОТО

Російські окупанти обстріляли Кам'янський район Дніпропетровщини. Поранено одну людину.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас два "прильоти" у Кам’янському районі. Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Одну людину поранено. Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло.

Рух потягів зупинено", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини поранено одну особу, зруйновано залізничну інфраструктуру, - ОВА 01

Автор: 

Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3831)


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В небе над Днепропетровщиной вечером 3 мая силы ПВО сбили три российские ракеты, летящие по направлению к Кривому Рогу. Об этом сообщает "Днепр Оперативный"
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03.05.2022 22:54 Відповісти
это предел возможности, профессионализм, удача - все в одном флаконе именно систем ПВО... системы ПРО - несколького другой уровень и цена
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03.05.2022 22:59 Відповісти
Бо влада- повна жопа
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03.05.2022 22:55 Відповісти
Вихід тільки один- треба херачити пускові установки кацапів.
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03.05.2022 22:53 Відповісти
чем ты будешь их херячить? их с каспия, подлодок и ту-160 запускают с урала...
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03.05.2022 22:56 Відповісти
ракеты летят по навигации ГЛОНАСС или GPS ...20 000 км от земли 24 спутника ..
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04.05.2022 00:40 Відповісти
 
 