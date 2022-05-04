Умер первый лидер независимой Беларуси Шушкевич. ФОТО
В ночь с 3 на 4 мая в Минске скончался первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич.
Об этом сообщило "Еврорадио" со ссылкой на жену покойного Ирину.
Политику было 87 лет.
Известно, что в конце апреля он попал в реанимацию из-за последствий перенесенного коронавируса, однако вскоре был оттуда выписан.
Шушкевич с 1991 по 1994 год был председателем Верховной Рады Беларуси. Именно он подписывал Беловежские соглашения в 1991 году, констатировавшие распад СССР.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину высказывался в поддержку Украины и резко критиковал режим Путина и Лукашенко.
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