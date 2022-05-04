Помер перший лідер незалежної Білорусі Шушкевич. ФОТО
У ніч із 3 на 4 травня у Мінську помер перший керівник незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич.
Про це повідомило "Єврорадіо" з посиланням на дружину покійного Ірину.
Політику було 87 років.
Відомо, що наприкінці квітня він потрапив до реанімації через наслідки перенесеного коронавірусу, проте незабаром був звідти виписаний.
Шушкевич із 1991-го до 1994 року був головою Верховної Ради Білорусі. Саме він підписував Біловезькі угоди у 1991 році, які констатували розпад СРСР.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну висловлювався на підтримку України та гостро критикував режим Путіна і Лукашенка.
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