В Виннице с Европейской площади убрали памятник буденовцу, красноармейцу и красногвардейцу. ФОТО

Сегодня, 5 мая, Европейская площадь встретила винничан уже без скульптурной композиции, прославлявшей борьбу "за власть Советов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Винницкого городского совета.

"Четырехметровых буденовцев, красногвардейца и красноармейца теперь нет на Европейской площади. Эта скульптурная композиция превозносила борцов за советскую власть, которая всеми силами пыталась уничтожить украинскую государственность и национальную идентичность. Зато идеология "советов" тесно связала этот памятник с победой во Второй мировой войне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на самом деле это ошибочное восприятие. По архивным материалам первые коллективные захоронения на этом месте большевиков и их сторонников, которые воевали против Армии Украинской Народной Республики, происходили на протяжении 1919-1922 годов. Только с 1958 г. на мемориал с кладбищ Винницы и Винницкой области начали перезахоронять прах участников событий Второй мировой войны. С того времени официальное название этого места – "Мемориал борцов за советскую власть, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войны".

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"Системная работа по деколонизации должна помочь Винницкой территориальной громаде полностью вычеркнуть из своей жизни элементы имперских советского и русского наследий. 29 апреля из Центрального парка имени Николая Леонтовича убрали памятник М. Горькому. Кроме того, решением сессии городского совета более 10 топонимов в Винницкой громаде лишились своего имперско-советского прошлого", - сообщают в горсовете.

Отмечается, что решение, которое позволило убрать из центра города буденовцев, красногвардейцев и красноармейцев, одобрил исполком городского совета на прошлой неделе. Три четырехметровые фигуры переданы на ответственное хранение Историко-мемориальному комплексу памяти жертв нацизма – филиала Винницкого областного краеведческого музея.

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По информации историков, этот памятник в тогдашнем сквере Козицкого открыли 7 ноября 1977 по случаю 60-летия большевистского переворота - "Великой Октябрьской Социалистической революции".

"Пропагандистская скульптурная композиция символизировала "преемственность поколений борцов за власть Советов" – тех, кто физически уничтожал нашу нацию голодоморами и репрессиями. 70 лет украинцам насаждали "единственно правильную" идеологию и версию истории, заставляли забыть настоящие корни. Несомненно, советским властям почти удалось это сделать. Но сегодня у нас есть уникальный шанс раскрыть истинные страницы истории Украины, в том числе и Винницы, и восстановить собственную национальную и локальную систему ценностей и идентичности", - заключают в горсовете.