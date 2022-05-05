В Виннице с Европейской площади убрали памятник буденовцу, красноармейцу и красногвардейцу. ФОТО
Сегодня, 5 мая, Европейская площадь встретила винничан уже без скульптурной композиции, прославлявшей борьбу "за власть Советов".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Винницкого городского совета.
"Четырехметровых буденовцев, красногвардейца и красноармейца теперь нет на Европейской площади. Эта скульптурная композиция превозносила борцов за советскую власть, которая всеми силами пыталась уничтожить украинскую государственность и национальную идентичность. Зато идеология "советов" тесно связала этот памятник с победой во Второй мировой войне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на самом деле это ошибочное восприятие. По архивным материалам первые коллективные захоронения на этом месте большевиков и их сторонников, которые воевали против Армии Украинской Народной Республики, происходили на протяжении 1919-1922 годов. Только с 1958 г. на мемориал с кладбищ Винницы и Винницкой области начали перезахоронять прах участников событий Второй мировой войны. С того времени официальное название этого места – "Мемориал борцов за советскую власть, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войны".
"Системная работа по деколонизации должна помочь Винницкой территориальной громаде полностью вычеркнуть из своей жизни элементы имперских советского и русского наследий. 29 апреля из Центрального парка имени Николая Леонтовича убрали памятник М. Горькому. Кроме того, решением сессии городского совета более 10 топонимов в Винницкой громаде лишились своего имперско-советского прошлого", - сообщают в горсовете.
Отмечается, что решение, которое позволило убрать из центра города буденовцев, красногвардейцев и красноармейцев, одобрил исполком городского совета на прошлой неделе. Три четырехметровые фигуры переданы на ответственное хранение Историко-мемориальному комплексу памяти жертв нацизма – филиала Винницкого областного краеведческого музея.
По информации историков, этот памятник в тогдашнем сквере Козицкого открыли 7 ноября 1977 по случаю 60-летия большевистского переворота - "Великой Октябрьской Социалистической революции".
"Пропагандистская скульптурная композиция символизировала "преемственность поколений борцов за власть Советов" – тех, кто физически уничтожал нашу нацию голодоморами и репрессиями. 70 лет украинцам насаждали "единственно правильную" идеологию и версию истории, заставляли забыть настоящие корни. Несомненно, советским властям почти удалось это сделать. Но сегодня у нас есть уникальный шанс раскрыть истинные страницы истории Украины, в том числе и Винницы, и восстановить собственную национальную и локальную систему ценностей и идентичности", - заключают в горсовете.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Згідно з указом про "медаль жукова", нагорода призначена для вручення ветеранам "великої вітчизняної війни, органів нквс, збройних сил срср та особам які перенесли блокаду".
Медалі "за отвагу" і ордени "мужества" окупанти мабуть заслужили за "подвиги" під час мародерства, крадіжок побутової техніки та спідньої білизни українців.
https://gur.gov.ua/content/rosiiskykh-okupantiv-*************-vidznakamy-dlia-veteraniv-druhoi-svitovoi-viiny.html
Хто дозволив ?
А в самих цього мотлоху і досі повно...
треба почати прибиратися
Бо НЕ знищенні пам'ятники комунякам, провокують кацапів до вторгнення.
Кожне нове покоління українців в силу свого народження в Україні, повторює одну й ту саму помилку: вважає бурчання сивочолих мужів, мовляв "мцкалі - наші смертельні вороги" старечою девіацією та примітивною архаїкою.
Адже ******* українців дійсно вроджені європейці. Толерантні, іронічно-самоіронічні, веселі, дотепні, модні.
"Да какая разніца на каком язикє говоріть, лішь би чєловєк бил хороший..."
А потім Х...ЯК і війна. І нема модної затишної Бучі.
Інноваційного та потужного Маріуполя вопще нема. Харків ********. Одесу.
І молоді потроху старшають, сивіють, втрачають рідних, близьких і починають буркотіти щось на кшталт: "мцкалі - наші смертельні вороги".