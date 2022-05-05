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В Виннице с Европейской площади убрали памятник буденовцу, красноармейцу и красногвардейцу. ФОТО

Сегодня, 5 мая, Европейская площадь встретила винничан уже без скульптурной композиции, прославлявшей борьбу "за власть Советов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Винницкого городского совета.

"Четырехметровых буденовцев, красногвардейца и красноармейца теперь нет на Европейской площади. Эта скульптурная композиция превозносила борцов за советскую власть, которая всеми силами пыталась уничтожить украинскую государственность и национальную идентичность. Зато идеология "советов" тесно связала этот памятник с победой во Второй мировой войне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на самом деле это ошибочное восприятие. По архивным материалам первые коллективные захоронения на этом месте большевиков и их сторонников, которые воевали против Армии Украинской Народной Республики, происходили на протяжении 1919-1922 годов. Только с 1958 г. на мемориал с кладбищ Винницы и Винницкой области начали перезахоронять прах участников событий Второй мировой войны. С того времени официальное название этого места – "Мемориал борцов за советскую власть, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войны".

В Виннице с Европейской площади убрали памятник буденовцу, красноармейцу и красногвардейцу 01

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"Системная работа по деколонизации должна помочь Винницкой территориальной громаде полностью вычеркнуть из своей жизни элементы имперских советского и русского наследий. 29 апреля из Центрального парка имени Николая Леонтовича убрали памятник М. Горькому. Кроме того, решением сессии городского совета более 10 топонимов в Винницкой громаде лишились своего имперско-советского прошлого", - сообщают в горсовете.

Отмечается, что решение, которое позволило убрать из центра города буденовцев, красногвардейцев и красноармейцев, одобрил исполком городского совета на прошлой неделе. Три четырехметровые фигуры переданы на ответственное хранение Историко-мемориальному комплексу памяти жертв нацизма – филиала Винницкого областного краеведческого музея.

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По информации историков, этот памятник в тогдашнем сквере Козицкого открыли 7 ноября 1977 по случаю 60-летия большевистского переворота - "Великой Октябрьской Социалистической революции".

В Виннице с Европейской площади убрали памятник буденовцу, красноармейцу и красногвардейцу 02

"Пропагандистская скульптурная композиция символизировала "преемственность поколений борцов за власть Советов" – тех, кто физически уничтожал нашу нацию голодоморами и репрессиями. 70 лет украинцам насаждали "единственно правильную" идеологию и версию истории, заставляли забыть настоящие корни. Несомненно, советским властям почти удалось это сделать. Но сегодня у нас есть уникальный шанс раскрыть истинные страницы истории Украины, в том числе и Винницы, и восстановить собственную национальную и локальную систему ценностей и идентичности", - заключают в горсовете.

Винница (729) памятник (2242) декоммунизация (756)


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Топ комментарии
+24
А чого цей совковий монумент і досі ганьбив своєю присутністю українське місто ?
Хто дозволив ?
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05.05.2022 15:04
+23
Давно потрібно вичистити Україну від цих покидьків. Час показав, що Мазепа, Орлик, Бандера, Чорновіл, Ющенко і Порошенко були праві, а Кравчук, Кучма, Янукович і Зеленський зі своїми "одиннарот" і "какая разніца" - ні!
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05.05.2022 15:14
+19
Только не надо её куда-то перемещать, хранить в каких-то музеях - если металла, то на переплавку, если из камня/бетона - измельчить в крошку.
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05.05.2022 15:10
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Напередодні 9 травня, за вчинення геноциду народу України та нищення інфраструктури української держави, військовослужбовців 54 бригади управління 35 загальновійськової армії східного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 53790), що дислокується у місті Бєлогорськ, нагороджують медалями "жукова", "суворова", "за отвагу" та орденами "мужества".

Згідно з указом про "медаль жукова", нагорода призначена для вручення ветеранам "великої вітчизняної війни, органів нквс, збройних сил срср та особам які перенесли блокаду".

Медалі "за отвагу" і ордени "мужества" окупанти мабуть заслужили за "подвиги" під час мародерства, крадіжок побутової техніки та спідньої білизни українців.
https://gur.gov.ua/content/rosiiskykh-okupantiv-*************-vidznakamy-dlia-veteraniv-druhoi-svitovoi-viiny.html
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05.05.2022 15:00 Ответить
зірку з "серпом та молотом" також прибрати,там має бути тризуб!
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05.05.2022 15:00 Ответить
показали б як виглядали ті передасти - один вурдулака в трьох іпостасях.
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05.05.2022 18:17 Ответить
А чого цей совковий монумент і досі ганьбив своєю присутністю українське місто ?
Хто дозволив ?
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05.05.2022 15:04 Ответить
Ми ще сміємося з цапів, які бабці з прапором радянської імперії пам'ятники ліплять...

А в самих цього мотлоху і досі повно...
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05.05.2022 15:21 Ответить
Всі попередники мера Вінниці В. Гройсмана, сам Гройсман і його наступник С. Моргунов берегли "совкові" пам'ятники і назви вулиць, як могли! 😲😠
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05.05.2022 15:31 Ответить
з подачі раші вся Україна і так уся залита червоним
треба почати прибиратися
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05.05.2022 15:05 Ответить
Геть кремлядські мітки з нашої землі!!! Жодної не має лишитись!!!
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05.05.2022 15:08 Ответить
Только не надо её куда-то перемещать, хранить в каких-то музеях - если металла, то на переплавку, если из камня/бетона - измельчить в крошку.
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05.05.2022 15:10 Ответить
китаезам продать задорого и пустить на инфраструктуру
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05.05.2022 15:19 Ответить
Не забудьте розбити на друзки і викинути на смітник.
Бо НЕ знищенні пам'ятники комунякам, провокують кацапів до вторгнення.
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05.05.2022 15:13 Ответить
Давно потрібно вичистити Україну від цих покидьків. Час показав, що Мазепа, Орлик, Бандера, Чорновіл, Ющенко і Порошенко були праві, а Кравчук, Кучма, Янукович і Зеленський зі своїми "одиннарот" і "какая разніца" - ні!
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05.05.2022 15:14 Ответить
Ну щодо Ющенка - я б не був такий упевнений після його універсалів.
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05.05.2022 15:25 Ответить
Ющенко першим відкрив архіви про голодомори, ( а "я не втік" першим його прозвав "Синьором голодомором), про знищення Батурина, Конотопа та інше і я увляю, як йому тоді було важко проводити таку політику серез комуняк, соціалістів, прогресівних соціалістів та іншої мразоти. Звичайно був оббріханий, бо сьогодні ми знаємо що таке російська і маланська тут пропаганда.
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05.05.2022 16:00 Ответить
ідинахуйбот
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05.05.2022 15:25 Ответить
Це гімно треба підпривати на місті, а не демонтовувати.
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05.05.2022 15:23 Ответить
8 году войны стояли три хера с горы на цент площади😁
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05.05.2022 15:27 Ответить
Треба встановлювати пам'ятники незламним захисникам Маріуполя. Також простим воїнам, що захищають України від моZZковитської навали.
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05.05.2022 15:39 Ответить
https://www.facebook.com/AntinMykharskyi?__cft__%5b0%5d=AZUJBdvSoBT3k8MXd7J3mJCs6W4KfLl3_JG333h5mb8JctolPM8Jd_Dvch9eAtPYPUOTrTgZhB0ZSkI7JtjGk2Eluc0cNtNkmXZigV7cyA0R5ZOJokexE8CjQtF74bEdVjk&__tn__=-UC%2CP-R Антін Мухарський

Кожне нове покоління українців в силу свого народження в Україні, повторює одну й ту саму помилку: вважає бурчання сивочолих мужів, мовляв "мцкалі - наші смертельні вороги" старечою девіацією та примітивною архаїкою.

Адже ******* українців дійсно вроджені європейці. Толерантні, іронічно-самоіронічні, веселі, дотепні, модні.

"Да какая разніца на каком язикє говоріть, лішь би чєловєк бил хороший..."

А потім Х...ЯК і війна. І нема модної затишної Бучі.

Інноваційного та потужного Маріуполя вопще нема. Харків ********. Одесу.

І молоді потроху старшають, сивіють, втрачають рідних, близьких і починають буркотіти щось на кшталт: "мцкалі - наші смертельні вороги".
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05.05.2022 15:54 Ответить
Відразу стало світло і чисто!
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05.05.2022 15:58 Ответить
а чем красноармеец отличался от красногвардейца?
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05.05.2022 17:20 Ответить
Таку любов поміж трьох кацапів прибрали... Свалілі пам'ятнік. Бєндєровци...
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05.05.2022 17:34 Ответить
Відчуття двояке . З одного боку радість і відчуття справедливості . З іншого боку , після 30ти років незалежності - огиду до тієї різноманітної наволочі , яку ми обирали всі ці 30 років . "Потужні господарники" палець о палець нічого не робили для держави . Лише крали , крали і крали , щоденно проходячи повз монументи всій цій совіцько-рашистській гидоті . Рвотного рефлексу цей непотріб у них не викликав . Думали лише над тим , що б іще вкрасти . Суки .
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05.05.2022 19:18 Ответить
 
 