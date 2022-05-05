У Вінниці з Європейської площі прибрали пам'ятник будьонівцю, червоноармійцю та червоногвардійцю. ФОТО

Сьогодні, 5 травня, Європейська площа зустріла вінничан вже без скульптурної композиції, що прославляла боротьбу "за владу Рад".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Вінницької міської ради.

"Чотириметрових будьонівця, червоногвардійця та червоноармійця тепер немає на Європейської площі. Ця скульптурна композиція звеличувала борців за радянську владу, яка всіма силами намагалась знищити українську державність та національну ідентичність. Натомість ідеологія "совєтів" тісно пов’язала цей пам’ятник з перемогою у Другій світовій війні", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що насправді це хибне сприйняття. За архівними матеріалами, перші колективні захоронення на цьому місці більшовиків та їхніх прихильників, які воювали проти Армії Української Народної Республіки, відбувалися упродовж 1919-1922 років. Лише з 1958 р. на меморіал із кладовищ Вінниці та Вінниччини почали перепоховувати прах учасників подій Другої світової війни. Відтоді офіційна назва цього місця – "Меморіал борців за радянську владу, загиблих у роки Громадянської та Великої Вітчизняної війни".

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"Системна робота по деколонізації має допомогти Вінницькій територіальній громаді повністю викреслити зі свого життя елементи імперських радянської та російської спадщин. 29 квітня з Центрального парку імені Миколи Леонтовича прибрали пам’ятник М. Горькому. Крім того рішенням сесії міської ради понад 10 топонімів у Вінницькій громаді позбулися свого імперсько-радянського минулого", - повідомляють у міськраді.

Зазначається, що рішення, яке дозволило прибрати з центру міста будьонівця, червоногвардійця та червоноармійця, схвалив виконком міської ради на минулому тижні. Три чотириметрові фігури передано на відповідальне зберігання Історико-меморіальному комплексу пам’яті жертв нацизму – філії Вінницького обласного краєзнавчого музею.

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За інформацією істориків, цей пам’ятник у тодішньому сквері Козицького відкрили 7 листопада 1977 року з нагоди 60-ї річниці більшовицького перевороту – "Великої Жовтневої Соціалістичної революції".

"Пропагандистська скульптурна композиція символізувала "преемственность поколений борцов за власть Советов" – тих, хто фізично знищував нашу націю голодоморами та репресіями. 70 років українцям насаджували "єдино правильну" ідеологію та версію історії, змушували забути справжнє коріння. Поза сумнівом, радянській владі майже вдалося це зробити. Але сьогодні ми маємо унікальний шанс розкрити істинні сторінки історії України, зокрема і Вінниці, та відновити власну національну та локальну систему цінностей та ідентичності", - підсумовують у міськраді.