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У Вінниці з Європейської площі прибрали пам'ятник будьонівцю, червоноармійцю та червоногвардійцю. ФОТО

Сьогодні, 5 травня, Європейська площа зустріла вінничан вже без скульптурної композиції, що прославляла боротьбу "за владу Рад".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Вінницької міської ради.

"Чотириметрових будьонівця, червоногвардійця та червоноармійця тепер немає на Європейської площі. Ця скульптурна композиція звеличувала борців за радянську владу, яка всіма силами намагалась знищити українську державність та національну ідентичність. Натомість ідеологія "совєтів" тісно пов’язала цей пам’ятник з перемогою у Другій світовій війні", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що насправді це хибне сприйняття. За архівними матеріалами, перші колективні захоронення на цьому місці більшовиків та їхніх прихильників, які воювали проти Армії Української Народної Республіки, відбувалися упродовж 1919-1922 років. Лише з 1958 р. на меморіал із кладовищ Вінниці та Вінниччини почали перепоховувати прах учасників подій Другої світової війни. Відтоді офіційна назва цього місця – "Меморіал борців за радянську владу, загиблих у роки Громадянської та Великої Вітчизняної війни".

У Вінниці з Європейської площі прибрали памятник будьонівцю, червоноармійцю та червоногвардійцю 01

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"Системна робота по деколонізації має допомогти Вінницькій територіальній громаді повністю викреслити зі свого життя елементи імперських радянської та російської спадщин. 29 квітня з Центрального парку імені Миколи Леонтовича прибрали пам’ятник М. Горькому. Крім того рішенням сесії міської ради понад 10 топонімів у Вінницькій громаді позбулися свого імперсько-радянського минулого", - повідомляють у міськраді.

Зазначається, що рішення, яке дозволило прибрати з центру міста будьонівця, червоногвардійця та червоноармійця, схвалив виконком міської ради на минулому тижні. Три чотириметрові фігури передано на відповідальне зберігання Історико-меморіальному комплексу пам’яті жертв нацизму – філії Вінницького обласного краєзнавчого музею.

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За інформацією істориків, цей пам’ятник у тодішньому сквері Козицького відкрили 7 листопада 1977 року з нагоди 60-ї річниці більшовицького перевороту – "Великої Жовтневої Соціалістичної революції".

У Вінниці з Європейської площі прибрали памятник будьонівцю, червоноармійцю та червоногвардійцю 02

"Пропагандистська скульптурна композиція символізувала "преемственность поколений борцов за власть Советов" – тих, хто фізично знищував нашу націю голодоморами та репресіями. 70 років українцям насаджували "єдино правильну" ідеологію та версію історії, змушували забути справжнє коріння. Поза сумнівом, радянській владі майже вдалося це зробити. Але сьогодні ми маємо унікальний шанс розкрити істинні сторінки історії України, зокрема і Вінниці, та відновити власну національну та локальну систему цінностей та ідентичності", - підсумовують у міськраді.

Автор: 

Вінниця (626) пам’ятник (931) декомунізація (559)


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Топ коментарі
+24
А чого цей совковий монумент і досі ганьбив своєю присутністю українське місто ?
Хто дозволив ?
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05.05.2022 15:04
+23
Давно потрібно вичистити Україну від цих покидьків. Час показав, що Мазепа, Орлик, Бандера, Чорновіл, Ющенко і Порошенко були праві, а Кравчук, Кучма, Янукович і Зеленський зі своїми "одиннарот" і "какая разніца" - ні!
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05.05.2022 15:14
+19
Только не надо её куда-то перемещать, хранить в каких-то музеях - если металла, то на переплавку, если из камня/бетона - измельчить в крошку.
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05.05.2022 15:10
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Напередодні 9 травня, за вчинення геноциду народу України та нищення інфраструктури української держави, військовослужбовців 54 бригади управління 35 загальновійськової армії східного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 53790), що дислокується у місті Бєлогорськ, нагороджують медалями "жукова", "суворова", "за отвагу" та орденами "мужества".

Згідно з указом про "медаль жукова", нагорода призначена для вручення ветеранам "великої вітчизняної війни, органів нквс, збройних сил срср та особам які перенесли блокаду".

Медалі "за отвагу" і ордени "мужества" окупанти мабуть заслужили за "подвиги" під час мародерства, крадіжок побутової техніки та спідньої білизни українців.
https://gur.gov.ua/content/rosiiskykh-okupantiv-*************-vidznakamy-dlia-veteraniv-druhoi-svitovoi-viiny.html
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05.05.2022 15:00 Відповісти
зірку з "серпом та молотом" також прибрати,там має бути тризуб!
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05.05.2022 15:00 Відповісти
показали б як виглядали ті передасти - один вурдулака в трьох іпостасях.
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05.05.2022 18:17 Відповісти
А чого цей совковий монумент і досі ганьбив своєю присутністю українське місто ?
Хто дозволив ?
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05.05.2022 15:04 Відповісти
Ми ще сміємося з цапів, які бабці з прапором радянської імперії пам'ятники ліплять...

А в самих цього мотлоху і досі повно...
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05.05.2022 15:21 Відповісти
Всі попередники мера Вінниці В. Гройсмана, сам Гройсман і його наступник С. Моргунов берегли "совкові" пам'ятники і назви вулиць, як могли! 😲😠
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05.05.2022 15:31 Відповісти
з подачі раші вся Україна і так уся залита червоним
треба почати прибиратися
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05.05.2022 15:05 Відповісти
Геть кремлядські мітки з нашої землі!!! Жодної не має лишитись!!!
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05.05.2022 15:08 Відповісти
Только не надо её куда-то перемещать, хранить в каких-то музеях - если металла, то на переплавку, если из камня/бетона - измельчить в крошку.
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05.05.2022 15:10 Відповісти
китаезам продать задорого и пустить на инфраструктуру
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05.05.2022 15:19 Відповісти
Не забудьте розбити на друзки і викинути на смітник.
Бо НЕ знищенні пам'ятники комунякам, провокують кацапів до вторгнення.
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05.05.2022 15:13 Відповісти
Давно потрібно вичистити Україну від цих покидьків. Час показав, що Мазепа, Орлик, Бандера, Чорновіл, Ющенко і Порошенко були праві, а Кравчук, Кучма, Янукович і Зеленський зі своїми "одиннарот" і "какая разніца" - ні!
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05.05.2022 15:14 Відповісти
Ну щодо Ющенка - я б не був такий упевнений після його універсалів.
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05.05.2022 15:25 Відповісти
Ющенко першим відкрив архіви про голодомори, ( а "я не втік" першим його прозвав "Синьором голодомором), про знищення Батурина, Конотопа та інше і я увляю, як йому тоді було важко проводити таку політику серез комуняк, соціалістів, прогресівних соціалістів та іншої мразоти. Звичайно був оббріханий, бо сьогодні ми знаємо що таке російська і маланська тут пропаганда.
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05.05.2022 16:00 Відповісти
ідинахуйбот
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05.05.2022 15:25 Відповісти
Це гімно треба підпривати на місті, а не демонтовувати.
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05.05.2022 15:23 Відповісти
8 году войны стояли три хера с горы на цент площади😁
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05.05.2022 15:27 Відповісти
Треба встановлювати пам'ятники незламним захисникам Маріуполя. Також простим воїнам, що захищають України від моZZковитської навали.
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05.05.2022 15:39 Відповісти
https://www.facebook.com/AntinMykharskyi?__cft__%5b0%5d=AZUJBdvSoBT3k8MXd7J3mJCs6W4KfLl3_JG333h5mb8JctolPM8Jd_Dvch9eAtPYPUOTrTgZhB0ZSkI7JtjGk2Eluc0cNtNkmXZigV7cyA0R5ZOJokexE8CjQtF74bEdVjk&__tn__=-UC%2CP-R Антін Мухарський

Кожне нове покоління українців в силу свого народження в Україні, повторює одну й ту саму помилку: вважає бурчання сивочолих мужів, мовляв "мцкалі - наші смертельні вороги" старечою девіацією та примітивною архаїкою.

Адже ******* українців дійсно вроджені європейці. Толерантні, іронічно-самоіронічні, веселі, дотепні, модні.

"Да какая разніца на каком язикє говоріть, лішь би чєловєк бил хороший..."

А потім Х...ЯК і війна. І нема модної затишної Бучі.

Інноваційного та потужного Маріуполя вопще нема. Харків ********. Одесу.

І молоді потроху старшають, сивіють, втрачають рідних, близьких і починають буркотіти щось на кшталт: "мцкалі - наші смертельні вороги".
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05.05.2022 15:54 Відповісти
Відразу стало світло і чисто!
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05.05.2022 15:58 Відповісти
а чем красноармеец отличался от красногвардейца?
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05.05.2022 17:20 Відповісти
Таку любов поміж трьох кацапів прибрали... Свалілі пам'ятнік. Бєндєровци...
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05.05.2022 17:34 Відповісти
Відчуття двояке . З одного боку радість і відчуття справедливості . З іншого боку , після 30ти років незалежності - огиду до тієї різноманітної наволочі , яку ми обирали всі ці 30 років . "Потужні господарники" палець о палець нічого не робили для держави . Лише крали , крали і крали , щоденно проходячи повз монументи всій цій совіцько-рашистській гидоті . Рвотного рефлексу цей непотріб у них не викликав . Думали лише над тим , що б іще вкрасти . Суки .
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05.05.2022 19:18 Відповісти
 
 