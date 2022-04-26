В Києві розпочався демонтаж радянського пам'ятника під "Аркою Дружби народів". ВIДЕО

В Києві розпочався демонтаж радянського пам'ятника під "Аркою Дружби народів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час демонтажу від однієї зі скульптур відпала голова.

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