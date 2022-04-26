В Києві розпочався демонтаж радянського пам'ятника під "Аркою Дружби народів". ВIДЕО
В Києві розпочався демонтаж радянського пам'ятника під "Аркою Дружби народів".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час демонтажу від однієї зі скульптур відпала голова.
Топ коментарі
+42 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар26.04.2022 15:17
+40 Jimmy Hill
показати весь коментар26.04.2022 15:31
+25 Ivan Naumeiko #507716
показати весь коментар26.04.2022 15:25
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Або перейменувати у арку дружби України та ЄС/ЮК/США
Только киевляне могут решать - что где ставить в Киеве.
если ты против радуги - значит ты НЕ киевлянин.
Нафиг.
Киянам рішати ? Та невже...
символично! теперь в такую дружбу... только безголовый может верить ))))
Нам и решать.
Пусть остается, красивая арка.
Памятники героям ВОВ трогать никто в Киеве не позволит. Бошки поотрываем.
Слава Україні ! 🇺🇦
Смерть москалям ! 🇺🇦
Дібілам - розуму ! 🇺🇦
Ты москаль чи шо? Манька ему не нравится, ты смотри.
______________________
Та не кажи! І цицьки якісь плескаті, не такі як у нас!