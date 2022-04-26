В Киеве начался демонтаж советского памятника под "Аркой Дружбы народов". ВИДЕО

В Киеве начался демонтаж советского памятника под "Аркой Дружбы народов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, при демонтаже у одной из скульптур отпала голова.

Смотрите: На площади Победы в Киеве были демонтированы изображения с Лениным. ФОТО