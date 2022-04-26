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В Киеве начался демонтаж советского памятника под "Аркой Дружбы народов". ВИДЕО

В Киеве начался демонтаж советского памятника под "Аркой Дружбы народов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, при демонтаже у одной из скульптур отпала голова.

Смотрите: На площади Победы в Киеве были демонтированы изображения с Лениным. ФОТО

Киев (25587) декоммунизация (755)


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Топ комментарии
+42
І поставити там пам'ятник Бандері
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26.04.2022 15:17
+40
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26.04.2022 15:31
+25
Не чіпайте, на ній будуть гарно висіти Лавров, Путін, Шойгу та інші покидьки .

Або перейменувати у арку дружби України та ЄС/ЮК/США
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26.04.2022 15:25
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Правила форума Совет форумчан
А арку дружби народів?
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26.04.2022 15:15 Ответить
Не чіпайте, на ній будуть гарно висіти Лавров, Путін, Шойгу та інші покидьки .

Або перейменувати у арку дружби України та ЄС/ЮК/США
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26.04.2022 15:25 Ответить
Нахера? Райдуга дуже класно виглядає. До того ж це одна із візитних карток міста
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26.04.2022 15:32 Ответить
Паскудить схили Дніпра і нагадує про смердючий совок. На фіг! Разом з сталевою бабою з мечем і тупим їбальніком дегенативної кацапки.
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26.04.2022 15:42 Ответить
Наскільки знаю, вона дивиться в сторону московії ))) Дуже правильно стоїть ))
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26.04.2022 16:25 Ответить
сам ты паскуда. Арка красивая. Один из символов города.
Только киевляне могут решать - что где ставить в Киеве.
если ты против радуги - значит ты НЕ киевлянин.
Нафиг.
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26.04.2022 19:02 Ответить
Та арка є символом зневаги до закатованих раіською.
Киянам рішати ? Та невже...
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27.04.2022 09:42 Ответить
на"уй це одоробло, тільки паплюжить схили Дніпра.
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26.04.2022 15:54 Ответить
Завісся на ній. Буде ще краще виглядати з висячим пацюком.
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26.04.2022 16:16 Ответить
Миша, сходи вслед за русским кораблем. Не тебе решать, что будет в Киеве, а киевлянам.
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26.04.2022 19:04 Ответить
Я корінний киянин, і мені арка не подобається, тхне совком, як і баба з мечем
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26.04.2022 20:06 Ответить
Кияни кажуть,навіки - раком демонтувати
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26.04.2022 23:08 Ответить
Час вже щось своє, що візитівкою буде, будувати. Совковий непотріб - в топку.
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26.04.2022 23:20 Ответить
Перейменувати її в Арку Соборності України.
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26.04.2022 17:17 Ответить
залашки совка розпадаються на очах ))) сипляться.
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26.04.2022 15:15 Ответить
Це знак
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26.04.2022 15:15 Ответить
я так розумію там один українець, а інший кацап і у кацапа голова відпала. Так, це знак що кацапам в Україні піzда
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26.04.2022 15:39 Ответить
І поставити там пам'ятник Бандері
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26.04.2022 15:17 Ответить
Ми - українці! Розберемося самі!
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26.04.2022 17:08 Ответить
Бандера не подобається ? І що ж він вам зробив ?
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27.04.2022 09:43 Ответить
яка може бути дружба ?
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26.04.2022 15:20 Ответить
Здесь многие и после такого готовы с ними обниматься. Не доходит до тупых.
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26.04.2022 15:38 Ответить

символично! теперь в такую дружбу... только безголовый может верить ))))
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26.04.2022 15:20 Ответить
Чудова новина, ше й той, що рядом, з червогого граніту, проситься на демонтаж...
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26.04.2022 15:21 Ответить
Эту хрень уже после Крыма надо было убрать.
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26.04.2022 15:23 Ответить
Держдупа Росії повинна прийняти закон згідно якого усім росіянам потрібно обовязково носити окуляри із світлофільтрами, щоб небо було у зелений колір а сонце у червоний. Бо зараз у сонячний день небо і сонце мають кольори українського прапора. --а це порушення Конституції РФ
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26.04.2022 15:23 Ответить
Давно пора.
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26.04.2022 15:26 Ответить
не должно быть полумер... убрать надо все... зачем ярмо, зачем под ярмом что-то строить... да, и памятник первому предателю Украины снесите вместе с постаментом - восхваляемом ыдыйотами бодьке хмельницкаму... почитайте историю и вы поймете - что он явился первым падлом, разменывшим Украины на кацапское говно, а Мазепу, боровшегося за Украину, только сейчас оправдали... какой-то театр абсурда...
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26.04.2022 15:28 Ответить
с фига ли. Киевлянам арка нравится. Это один из символов Киева.

Нам и решать.

Пусть остается, красивая арка.
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26.04.2022 19:05 Ответить
Не потрібно за всіх киян розписуватися. Я, наприклад, корінний киянин, але хочу, щоб цей залишок типового совка демонтували
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26.04.2022 20:14 Ответить
на месте клычка можно было раздуть что кацапский снаряд разбил дружбу народов и в духе как же так а кто это сделал как же можно а так скабееха три дня яд пускать будет не напрягаясь
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26.04.2022 15:28 Ответить
Як впораєтесь, шуруйте в парк так званої слави. Там не далеко. Ватутін вже давно чекає
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26.04.2022 15:28 Ответить
был бы ты киевлянин, а не провокатор, то знал бы, что Ватутин похоронен в Мариинке. А в парке Славы - ветераны ВОВ. Вот туда бы его и перезахоронить.
Памятники героям ВОВ трогать никто в Киеве не позволит. Бошки поотрываем.
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26.04.2022 19:07 Ответить
щось мені підказує, що провокатор тут один точно є і це ти. Ти чого за нас, киян тут віддуваєшся, ще й за "всіх"? хто тобі таке право надав?
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27.04.2022 11:26 Ответить
Ну нарешті . Страшною ціною , але розум і мудрість таки прорвалися нарешті в голови київлян . А от одесити , пам'ятник російській шльондрі не спішать зносити . Ще чекають , як воно буде далі . Тож залишається тільки надіятися , що і в їхні голови навідаються і розум і мудрість . Може й справді ще не час . Бо ж дурень має платити двічі , щоб порозумнішати . Ой - біда , біда .
Слава Україні ! 🇺🇦
Смерть москалям ! 🇺🇦
Дібілам - розуму ! 🇺🇦
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26.04.2022 15:29 Ответить
чем тебе не нравится Манька? держит щит от Москалей и меч в их же сторону.
Ты москаль чи шо? Манька ему не нравится, ты смотри.
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26.04.2022 19:08 Ответить
От ти більше схожий на москаля, кажу тобі, як корінний киянин🙂
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26.04.2022 20:19 Ответить
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26.04.2022 15:31 Ответить
Ще раз повторюю! Подивіться уважно на морду сталевої баби! Це ж морда кацапської самки! Жодної риси українки там нема.
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26.04.2022 15:44 Ответить
Мало того, вона ще й схожа на першу ледю
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26.04.2022 16:15 Ответить
то вона ще собою закриває печерську лавру - годівницю московського упиря-сатани гундяя
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26.04.2022 16:26 Ответить
Жодної риси українки там нема
______________________
Та не кажи! І цицьки якісь плескаті, не такі як у нас!
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26.04.2022 16:29 Ответить
а у другій руці голова шойгу
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26.04.2022 17:03 Ответить
"Каин и Авель" . Могли бы демонтировать аккуратно и в музей отдать. Надеемся что за лово "Дружба" не будуть штрафовать как в россии за слово "Нет войне"?
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26.04.2022 15:38 Ответить
- Каін та Авель були братами , а ми , слава Богу , ніколи не були братами з кацапами ...
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26.04.2022 15:50 Ответить
Велика дурня робити музеї тоталітаризму та виставляти там демонтовані пам'ятники, металеві на брухт, кам'яні на дробилку щоб навіть не смерділо кацапізмом та комунізмом.
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26.04.2022 16:08 Ответить
Какой музей. Взорвать к х...ям. А то потом еще вернуть придумают.
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26.04.2022 16:12 Ответить
Подібні "пам'ятники" та "художні" витвори слід демонтувати цією технікою:
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26.04.2022 15:55 Ответить
он бронзовый
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26.04.2022 23:07 Ответить
Ще "ярмо" зверху демонтувати також - нєх йому там робити.
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26.04.2022 15:56 Ответить
Зря. Арку покрасить в цвета радуги. Статуям приварить головы путина, лукашенка. Покрасить в голубой цвет. и открыть тир из воздушки.
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26.04.2022 16:01 Ответить
а улица раССейская ... а мацковская ...??? Давно пора ....
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26.04.2022 16:05 Ответить
Памятники московскому колониализму нужно отправить на свалку истории.
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26.04.2022 16:30 Ответить
У Одессы есть античный период истории, согласно которому, основателем Одессы является римский император Адриан. Одессе нужен памятник настоящему основателю города - римскому императору Адриану. Памятник Екатерине II - периода колониализма нужно отправить на свалку истории.
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26.04.2022 16:33 Ответить
Памятники наставленные в Украине за 70 лет советской оккупации давно пора отправить на свалку истории.
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26.04.2022 16:39 Ответить
А у Турійську стоїть подбіна х...ня ,ще й з надписом За соціалістічєскую родіну!Це Захід України, пару кіломаетрів від урочища "Вовчак" де створилася УПА.
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26.04.2022 16:49 Ответить
У Турчйську стоїть подібна х...я ше й з надписом За нашу соціалістічєскую родіну!!!Це пару кілометрів від урочища "Вовчак" де утворилася УПА.
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26.04.2022 17:01 Ответить
Ну от чому у нас в країні має статись якась повна срака, щоб хоч щось людям в голови дійшло? Нажаль тільки меншості було очевидно ще 10,20,30 років тому, що треба евакуюватись від всього російського і совкового в Україні. Ну хоч пізно ніж ніколи. Тепер чекаємо заборони 9 травня.
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26.04.2022 17:01 Ответить
А статуї з червоного граніту мабуть вирішили прикрити та почекати, що там на фронтах далі буде? Бо просто так нічого не буває
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26.04.2022 18:18 Ответить
Класс! Відірвіть башку і другому, на біс))
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26.04.2022 22:17 Ответить
 
 