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На площади Победы в Киеве были демонтированы изображения с Лениным. ФОТО
В Киеве на площади Победы были демонтированы два бронзовых изображения орденов с профилем советского вождя Владимира Ленина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал Вадим Поздняков.
Он отметил: "Киев. Сегодня (23 апреля – ред.) демонтированы два изображения Ленина почти в центре города". По его словам, это сделали "неравнодушные патриоты".
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+36 Йцу Кенг #461207
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+29 Володимир Шевченко #347198
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+24 andant 1000
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З Великоднем, друзі!
🤡
вместо этого он выпустил на сцену дебила Лещенко, который заявил, что все это фейк.
Швец в ярости и пообещал устроить зеленой гоп-компании ад, используя свои связи в ФБР!
тем временем скандал начинает набирать все больше оборотов в самих США и сегодня, всвязи с этими событиями, из уст телекомпании Fox News прозвучал два призыва: 1. провести аудит по поставкам гуманитарной помощи США в Украину 2. провести проверку счетов зеленского (и, возможно, и остальных деятелей). )))
так что, друзья, вечер перестает быть томным! наблюдаем за развитием событий!
А ще Швець дивувався, як таких тупих дебілів (не дослівно) понабирали у Офіс Президента і закликав перевірити рівень IQ цих, з дозволу сказати, "державних діячів".
Звісно, це неможливо тепер, бо в такому разі Зеленський залишиться без ОПи. )))
это при том, что, не то, что копейки не украл, а еще и кровные выкладывал, то Донику, то на помощь ЗСУ, то в Повернись живим...., это при том, что без работы и за съемную квартиру платить нужно! а эти твари ****** без зазрения совести! каким же это нужно быть подонком!
Наши Защитники прославили Украину своей героической борьбой с рашисткой
мразью, а зелень бросает наш народ в помойную яму...
"Спасибо" 73% ....
Это надо сделать им обязательно!!! Я смотрела это видео.
Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!
Смерть рашистським окупантам!