На площади Победы в Киеве были демонтированы изображения с Лениным. ФОТО

В Киеве на площади Победы были демонтированы два бронзовых изображения орденов с профилем советского вождя Владимира Ленина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал Вадим Поздняков.

Он отметил: "Киев. Сегодня (23 апреля – ред.) демонтированы два изображения Ленина почти в центре города". По его словам, это сделали "неравнодушные патриоты".

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