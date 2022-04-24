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На площади Победы в Киеве были демонтированы изображения с Лениным. ФОТО

В Киеве на площади Победы были демонтированы два бронзовых изображения орденов с профилем советского вождя Владимира Ленина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал Вадим Поздняков.

Он отметил: "Киев. Сегодня (23 апреля – ред.) демонтированы два изображения Ленина почти в центре города". По его словам, это сделали "неравнодушные патриоты".

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На площади Победы в Киеве были демонтированы изображения с Лениным 01

памятник (2240) декоммунизация (755)


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Топ комментарии
+36
зеленский не сделал выводов из скандала с разворовыванием гум. помощи США.
вместо этого он выпустил на сцену дебила Лещенко, который заявил, что все это фейк.
Швец в ярости и пообещал устроить зеленой гоп-компании ад, используя свои связи в ФБР!
тем временем скандал начинает набирать все больше оборотов в самих США и сегодня, всвязи с этими событиями, из уст телекомпании Fox News прозвучал два призыва: 1. провести аудит по поставкам гуманитарной помощи США в Украину 2. провести проверку счетов зеленского (и, возможно, и остальных деятелей). )))
так что, друзья, вечер перестает быть томным! наблюдаем за развитием событий!
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24.04.2022 01:07
+29
Эту девочку, и её трёхлетнюю дочку сегодня убил путин. путин будь ты проклят и народ твой.
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24.04.2022 00:56
+24
В одессе проститутку, любительницу лошадей, Катьку демонтируйте.
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24.04.2022 01:09
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24.04.2022 00:54 Ответить
Эту девочку, и её трёхлетнюю дочку сегодня убил путин. путин будь ты проклят и народ твой.
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24.04.2022 00:56 Ответить
трехмесячную
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24.04.2022 05:41 Ответить
😰
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24.04.2022 09:25 Ответить
Що це за дівчина?
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24.04.2022 00:59 Ответить
Мати 3-х місячної дівчинки з Одеси.
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24.04.2022 01:05 Ответить
Немає слів. Тільки лють та бажання помсти.
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24.04.2022 01:26 Ответить
Одесситка мама трёх месячной крошки.
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24.04.2022 01:06 Ответить
Погибла с ребёнком при обстреле Одессы
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24.04.2022 01:07 Ответить
Від російської ракети в Одесі загинула Валерія Глодан та її тримісячна донечка Кіра. Джерело:
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24.04.2022 01:08 Ответить
Мне как иностранцу не совсем понятно, чем Валерия Глодан известна в Украине. То что русские нацисты просто так убыли её и её трёхмесячную дочь - это страшно. Моё искреннее сочувствие её родственникам. Но факт выставляется так будто убыли как минимум главу Одесской области. Наверное что то не понимаю в украинской психологии.
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24.04.2022 20:40 Ответить
Нарешті
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24.04.2022 00:55 Ответить
Замість Леніна треба барелʼеф киянина Блінкена встановити.
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24.04.2022 00:57 Ответить
Там хіба оп планує на майбутнє троємордіє вліпити: дэрьмак,агрохімія і зе...
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24.04.2022 01:13 Ответить
Не згоден відносно Зе. Поводиться більш ніж достойно і трясе бабусю-Європу - дай Боже.
З Великоднем, друзі!
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24.04.2022 03:34 Ответить
пацан з ідіш - собачий член
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24.04.2022 07:27 Ответить
а зняття членіна- це відвертий антисемітизм...
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25.04.2022 04:39 Ответить


🤡
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24.04.2022 00:57 Ответить
коля-котлета самовіддано захищав Мукачево від котлет і ростбіфів?
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24.04.2022 06:51 Ответить
ще й Лльвів захищав.... від оплат за те що зжер.
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24.04.2022 09:49 Ответить
Ось так точніше - "Коля-котлета" захищав котлети і біфштекси від мух у Мукачево.
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24.04.2022 15:15 Ответить
Надо это говно кинуть на крышку гроба ху.ла. С ленточкой дохлому декомунизатору.
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24.04.2022 00:59 Ответить
Нужно всю стеллу демонтировать и переименонать площад Победы в площадь УПА В Киеве есть основной центральный мемориал посвященный победе в 2 мировой войне-памятник Вечной Славы,есть музей 2 мировой войны и БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО. 1-2 памятника или мемориала на областной центр это достаточно и по 1 памятнику или мемориалу на районный центр и хватит. Не нужно Украине это советское победобесие с десятками памятников в каждом городе
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24.04.2022 00:59 Ответить
Ні, цю або іншу площу потрібно назвати в пам`ять перемоги в цій війні та в пам`ять Героїв України. На Бессарабці також і далі по Київу та іньшим містам та селам. Це буде одна із самих славних перемогУкраїни та її Героїв.
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24.04.2022 08:23 Ответить
Ще на одного ідола Україна очистилась.
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24.04.2022 01:01 Ответить
А вулиці із назвами пов'язаними з московією називати також і на честь народів, які нас підтримують: "англійська, польська, американська, литовська, словенська, чешська, австралійська..."
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24.04.2022 07:20 Ответить
Там замiсть чЛЕНIНА повинен бути портрет Степана Андрiйовича Бандери.
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24.04.2022 01:02 Ответить
Краще пізно, ніж ніколи.
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24.04.2022 01:03 Ответить
меня лично дико напрягает эта эстетическая составляющая памятников эпохи совкового брутализма - это просто мусор ... ну и нужно поубирать везде эти типа "памятники" хрен пойми чему в виде советских танков, самолетов, тачанок каких-то и прочего ... я совсем не против неперсонифицированных памятников именно что павшим воинам (давайте не забывать, что в армии было много украинцев) ... но нужно подойти к этому проектно, сделать таких памятников 2-3, в центре парков, чтобы это действительно выглядело красиво + полезное общественное пространство
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24.04.2022 01:07 Ответить
для України та "пабєда" означала окупацію. Хіба Вам не ясно це показано сьогодні???
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24.04.2022 09:47 Ответить
Там было не " в армии было много украинцев " , украинцев было не менее чем россиян , потому как немцы далее Сибири не дошли .Откуда и посылают сйчас этих мародеров и охотников за унитазами - буряты , тувинци и др.
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24.04.2022 15:32 Ответить
Между dct[ памятниками политического характера эпохи СССР в Украине надо произвести ревизию. Оставить памятники, которые относится к значимыми событиями украинского народа. Остальное можно убрать. Соглашусь что в советские времена ставили много "штамповок" в виде ленинов итд. чтобы народ знал, кто тут хозяин. Всё это надо поскорее убрать.
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24.04.2022 20:55 Ответить
зеленский не сделал выводов из скандала с разворовыванием гум. помощи США.
вместо этого он выпустил на сцену дебила Лещенко, который заявил, что все это фейк.
Швец в ярости и пообещал устроить зеленой гоп-компании ад, используя свои связи в ФБР!
тем временем скандал начинает набирать все больше оборотов в самих США и сегодня, всвязи с этими событиями, из уст телекомпании Fox News прозвучал два призыва: 1. провести аудит по поставкам гуманитарной помощи США в Украину 2. провести проверку счетов зеленского (и, возможно, и остальных деятелей). )))
так что, друзья, вечер перестает быть томным! наблюдаем за развитием событий!
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24.04.2022 01:07 Ответить
Якщо команда Зеленського думає,що США буде допомагати нам і заплющувати очі на тупість і воруватість чиновників,то він глибоко помиляється.США в особі Байдена поставили собі за мету знищити путінізм і вони вивернуть нашим чиновникам все нутро,якщо відчують,що тут намагаються заробити на війні або не здатні впоратись з обов'язками.
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24.04.2022 01:32 Ответить
це не ЗЕ-ленскій....ЦЕ Ігарь Валєріч "побалувався..."
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24.04.2022 09:45 Ответить
от же ці лінгвістичні борошна та щелепні конвульсії: в ору ват ість???
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25.04.2022 04:46 Ответить
Цитата Юрія Швеця: "Ви болван, Лєщєнко!"

А ще Швець дивувався, як таких тупих дебілів (не дослівно) понабирали у Офіс Президента і закликав перевірити рівень IQ цих, з дозволу сказати, "державних діячів".
Звісно, це неможливо тепер, бо в такому разі Зеленський залишиться без ОПи. )))
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24.04.2022 01:35 Ответить
честно, ребята, смотрю и от стыда места себе не нахожу!
это при том, что, не то, что копейки не украл, а еще и кровные выкладывал, то Донику, то на помощь ЗСУ, то в Повернись живим...., это при том, что без работы и за съемную квартиру платить нужно! а эти твари ****** без зазрения совести! каким же это нужно быть подонком!
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24.04.2022 01:50 Ответить
Не одному Вам стыдно! Мне так же, как и сотне тысячам других украинцам...😠
Наши Защитники прославили Украину своей героической борьбой с рашисткой
мразью, а зелень бросает наш народ в помойную яму...
"Спасибо" 73% ....
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24.04.2022 09:40 Ответить
Локшина для тих хто не читає англійською (не без словника, а роками, регулярно.) Корочше - кдбешна іпсо мазня не злетить.
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24.04.2022 06:39 Ответить
Плюсую
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24.04.2022 07:16 Ответить
ПояЙцу ти кацапський дебілчи провокатор??
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24.04.2022 07:25 Ответить
Не існує такої ситуації, я якій зе не обісрався би. Мозгів нема зовсім.
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24.04.2022 09:31 Ответить
Очень меня порадовало то, что американцы могут провести аудит по гуманитарке!
Это надо сделать им обязательно!!! Я смотрела это видео.
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24.04.2022 09:31 Ответить
В одессе проститутку, любительницу лошадей, Катьку демонтируйте.
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24.04.2022 01:09 Ответить
Среди коцапских сцорей того времени возможно самая высококультурная была
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24.04.2022 01:19 Ответить
мождиво, але пам'ятники їй нехай на мордорі ставлять
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24.04.2022 07:31 Ответить
deutsches ****....
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24.04.2022 09:47 Ответить
взагалі то ***** та була любителькою жеребців.
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24.04.2022 01:23 Ответить
луДше лошадя к ней доставить ... бггггг
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24.04.2022 01:32 Ответить
Согласен, что это памятник ЕЕ ******** (а не вяличию), если всех **@рей приставить, то боюсь, что на площаде свободного места не останется!
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24.04.2022 09:09 Ответить
Если это про Екатерине II, то она и русской не была. Коренная немка из Саксонии, нынешней Германии.
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24.04.2022 20:44 Ответить
А як там ватутін? Ще не на часі???
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24.04.2022 01:11 Ответить
а тим часом збили ще один литак та дви ракети. та це не пво. щось приихало цикаве.
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24.04.2022 01:20 Ответить
Краще би кримський міст ракетою демонтували.Що це за війна така,що тільки на українській території? Нікого це не дивує?
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24.04.2022 01:21 Ответить
Зображення ідіота-мера теж слід прибрати.
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24.04.2022 01:24 Ответить
Зайдите на ВДНХ
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24.04.2022 01:36 Ответить


Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!


Смерть рашистським окупантам!
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24.04.2022 01:37 Ответить
Весь цей пам'ятних к херам треба зносити, бо це символ окупаційної держави, яка влаштувала нам геноцид через голодомор.
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24.04.2022 01:50 Ответить
Боже , нарешті . Розум повертається в запліснявілі голови людей . Всю цю рашистську погань потрібно випалювати вогнем та виривати з корінням . І то негайно , не чекаючи обстрілів російськими нелюдами житлових кварталів .
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24.04.2022 02:01 Ответить
Свого часу працював експедитором, 3 місяці мотався по Сумській області. Помітив одну закономірність: у всіх селах всі центральні вулиці названі на честь чЛєніна. УСІ і ВСЮДИ. А скільки ще тих вулиць по селах і містах залишилось? Всі ті пушкіни, ґорькіє, толстиє, кірови, орджонікідзи... Цю більшовицько-комуняцько-кацапську срань треба вичищати з усієї України, з кожного закутка. Назавжди.
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24.04.2022 02:15 Ответить
тіточку з мечем який вона точить проти східу коли будемо перетворювати на металобрухт?
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24.04.2022 02:40 Ответить
А коли пам'ятник щорсу викинуть на хрен ? Він вже падло задовбав людей.
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24.04.2022 02:41 Ответить
Когда у "Бабы" герб на тризуб поменяют?
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24.04.2022 04:53 Ответить
У залізного бабіща з савєцьким гербом усе на пиці намальовано - лише повне знесення разом з музеєм вілікайатєчєствєннай та пам'ятниками сталінським окупантам!
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24.04.2022 09:42 Ответить
совкосимвол замінити на тризуб, музей "атєчественной войни" перетворити на музей войни з кацапами.
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24.04.2022 09:57 Ответить
Чистка Євбазу не закінчена поки брєжнєвська спічка стоїть. І Баба також.
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24.04.2022 05:22 Ответить
....а в Днепре в одно из районов до сих пор не убрали стелу мясника жукова... четыре звезды и надпись в честь самого мясниковатого мясника Второй мировой войны... который только под Киевом положил почти 500 тысяч украинцев... это то же самое, что в Одессе стоит памятник придорожной шалаве катьке, а в Киеве ярмо дружбы...
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24.04.2022 05:24 Ответить
Все це така сама огидна меншоввртісна херня, як мова окупанта в Україні.
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24.04.2022 10:13 Ответить
А повинна робити влада
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24.04.2022 08:10 Ответить
А чого воно там іще стояло ?? Не на часі було ?
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24.04.2022 08:41 Ответить
Годы тоже нужно подкорретировать 1939-1945 и 2014-202?(2)!
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24.04.2022 09:05 Ответить
Треба демонтувати весь дебільний пам`ятник і повернути попередню назву всьому Брест-Литовському проспекту.
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24.04.2022 09:33 Ответить
++++++++
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24.04.2022 10:02 Ответить
а влада продовжує фапати на ілліча
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24.04.2022 09:40 Ответить
та "пабєда" для України була окупацією. Хіба це не ясно сьогодні показано?
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24.04.2022 09:53 Ответить
насувається кацапський "день побєди"... їх вульгарними"пам,ятниками" засрана вся Україна, демонтувати й звільняти нашу землю від тієї кацапської зарази. у нас достатньо наших героїв і героїчних подій, їх потрібно увікувічувати в пам,ятниках.
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24.04.2022 09:54 Ответить
только сейчас это сделали?!ну лучше поздно чем никогда
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24.04.2022 14:19 Ответить
 
 