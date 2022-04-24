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На площі Перемоги в Києві демонтували зображення з Леніним. ФОТО
У Києві на площі Перемоги демонтували два бронзові зображення орденів з профілем радянського вождя Володимира Леніна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Вадим Поздняков.
Він зазначив: "Київ. Сьогодні (23 квітня - ред.) демонтовано два зображення Леніна майже у середмісті". За його словами, це зробили "небайдужі патріоти".
Топ коментарі
+36 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар24.04.2022 01:07
+29 Володимир Шевченко #347198
показати весь коментар24.04.2022 00:56
+24 andant 1000
показати весь коментар24.04.2022 01:09
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З Великоднем, друзі!
🤡
вместо этого он выпустил на сцену дебила Лещенко, который заявил, что все это фейк.
Швец в ярости и пообещал устроить зеленой гоп-компании ад, используя свои связи в ФБР!
тем временем скандал начинает набирать все больше оборотов в самих США и сегодня, всвязи с этими событиями, из уст телекомпании Fox News прозвучал два призыва: 1. провести аудит по поставкам гуманитарной помощи США в Украину 2. провести проверку счетов зеленского (и, возможно, и остальных деятелей). )))
так что, друзья, вечер перестает быть томным! наблюдаем за развитием событий!
А ще Швець дивувався, як таких тупих дебілів (не дослівно) понабирали у Офіс Президента і закликав перевірити рівень IQ цих, з дозволу сказати, "державних діячів".
Звісно, це неможливо тепер, бо в такому разі Зеленський залишиться без ОПи. )))
это при том, что, не то, что копейки не украл, а еще и кровные выкладывал, то Донику, то на помощь ЗСУ, то в Повернись живим...., это при том, что без работы и за съемную квартиру платить нужно! а эти твари ****** без зазрения совести! каким же это нужно быть подонком!
Наши Защитники прославили Украину своей героической борьбой с рашисткой
мразью, а зелень бросает наш народ в помойную яму...
"Спасибо" 73% ....
Это надо сделать им обязательно!!! Я смотрела это видео.
Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!
Смерть рашистським окупантам!