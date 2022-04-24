На площі Перемоги в Києві демонтували зображення з Леніним. ФОТО

У Києві на площі Перемоги демонтували два бронзові зображення орденів з профілем радянського вождя Володимира Леніна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Вадим Поздняков.

Він зазначив: "Київ. Сьогодні (23 квітня - ред.) демонтовано два зображення Леніна майже у середмісті". За його словами, це зробили "небайдужі патріоти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Житомирі 9 травня приберуть з постаменту на площі радянський танк