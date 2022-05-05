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Российские чиновники своей некомпетентностью усиливают эффект международных санкций, - ГУР МО. ДОКУМЕНТ

В РФ продолжаются попытки преодолеть критическую ситуацию на производствах военно-промышленного комплекса, возникшую в результате введенных международных санкций. Впрочем, деятельность российских чиновников вносит дополнительный беспорядок в производственные схемы и усугубляют кризисные явления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

В частности, об этом говорится в письме от имени АО "Тюменский аккумуляторный завод" в адрес "замруководителя оперативного штаба по противодействию экономическим санкциям" Сергея Собянина: "Санкции, которые ввели против РФ Евросоюз и США, несомненно, усложнили нашу работу, поскольку часть материалов и запчастей на оборудование, не производимые в РФ, мы закупали за границей. Современные реалии заставляют нас либо организовывать собственное производство, либо искать новых поставщиков… Однако то, что делают наши чиновники в отношении нас – в разы хуже санкций".

Российские чиновники своей некомпетентностью усиливают эффект международных санкций, - ГУР МО 01

"Речь о тотальной некомпетентности государственного регулятора. "Благодаря" внесенным изменениям производство не может получить достаточно сырья для продолжения производства. К тому же разрушена система утилизации опасных отходов, в результате чего организаторы схемы "загадят кислотой большие территории". В результате такой "борьбы с экономическими "санкциями" предусматривается отток производства в Китай", - сообщают украинские разведчики.

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разведка (4192) россия (96086) санкции (11438)


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то мабуть якісь там правильні кацапи працюють, законспіровані патріоти росії під кодовим ім'ям "наши чиновники"
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05.05.2022 15:58 Ответить
"Однак те, що роблять наші чиновники щодо нас - у рази гірше за санкції" Підписуюсь під кожним словом. Дебіл на дебілі, та дебілом поганяє, та ще й самі це визнають.
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05.05.2022 16:11 Ответить
Насправді це їх нормальний стан,іноземні інвестори підуть а ,залишаться самі лапті та балалайка.Буде яу у казці про "ведмедя та дядьку".
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05.05.2022 16:20 Ответить
Кагтавый, папамиги!!!
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05.05.2022 16:14 Ответить
Тот кто писал документ, кажется более-менее грамотным человеком. Может даже не кацап Всё правильно понял. Так и будет. Понесётся дремучий совок где всякое производственное дерьмо , включая кислот, щелочей и ещё худшую дрянь вылили под открытым небом где попало.
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05.05.2022 16:20 Ответить
Сброд который привык чтобы вместо него всё делала щука или двое из ларца и который становится значимым потому что он третий в семье "Иван" - не способен по определению что-то создать или адекватно руководить. "Создатели" - из халявщиков лежащих на печи, а руководители - третьи сыновья-Иваны в роду.

п.с. Фольклор - отражает сущность народа
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05.05.2022 16:44 Ответить
 
 