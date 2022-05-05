Российские чиновники своей некомпетентностью усиливают эффект международных санкций, - ГУР МО. ДОКУМЕНТ

В РФ продолжаются попытки преодолеть критическую ситуацию на производствах военно-промышленного комплекса, возникшую в результате введенных международных санкций. Впрочем, деятельность российских чиновников вносит дополнительный беспорядок в производственные схемы и усугубляют кризисные явления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

В частности, об этом говорится в письме от имени АО "Тюменский аккумуляторный завод" в адрес "замруководителя оперативного штаба по противодействию экономическим санкциям" Сергея Собянина: "Санкции, которые ввели против РФ Евросоюз и США, несомненно, усложнили нашу работу, поскольку часть материалов и запчастей на оборудование, не производимые в РФ, мы закупали за границей. Современные реалии заставляют нас либо организовывать собственное производство, либо искать новых поставщиков… Однако то, что делают наши чиновники в отношении нас – в разы хуже санкций".

"Речь о тотальной некомпетентности государственного регулятора. "Благодаря" внесенным изменениям производство не может получить достаточно сырья для продолжения производства. К тому же разрушена система утилизации опасных отходов, в результате чего организаторы схемы "загадят кислотой большие территории". В результате такой "борьбы с экономическими "санкциями" предусматривается отток производства в Китай", - сообщают украинские разведчики.

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