На дверях мариупольских квартир пишут имена погибших жителей. ФОТОфакт

Оккупанты до сих пор не дали разрешение на вывоз и захоронение умерших в своих квартирах жителей Мариуполя.

Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку оккупанты до сих пор не дали разрешение на захоронение погибших, оставшихся в домах, и не дошли "поочередно" до вывоза и захоронения найденных неизвестных, в квартирах на дверях стали появляться такие надписи. Мариупольцы отмечают даты не смерти, а дату, когда тело найдено…" – отметил он.