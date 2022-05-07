На дверях мариупольских квартир пишут имена погибших жителей. ФОТОфакт
Оккупанты до сих пор не дали разрешение на вывоз и захоронение умерших в своих квартирах жителей Мариуполя.
Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Поскольку оккупанты до сих пор не дали разрешение на захоронение погибших, оставшихся в домах, и не дошли "поочередно" до вывоза и захоронения найденных неизвестных, в квартирах на дверях стали появляться такие надписи. Мариупольцы отмечают даты не смерти, а дату, когда тело найдено…" – отметил он.
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Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий07.05.2022 14:21 Ответить Мне нравится 11 Ссылка
Константин См
показать весь комментарий07.05.2022 14:32 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Неопознанный объект
показать весь комментарий07.05.2022 22:36 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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