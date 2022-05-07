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На дверях мариупольских квартир пишут имена погибших жителей. ФОТОфакт

Оккупанты до сих пор не дали разрешение на вывоз и захоронение умерших в своих квартирах жителей Мариуполя.

Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку оккупанты до сих пор не дали разрешение на захоронение погибших, оставшихся в домах, и не дошли "поочередно" до вывоза и захоронения найденных неизвестных, в квартирах на дверях стали появляться такие надписи. Мариупольцы отмечают даты не смерти, а дату, когда тело найдено…" – отметил он.

На дверях мариупольских квартир пишут имена погибших жителей 01

Автор: 

Мариуполь (5724) Андрющенко Петр (584)


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Маріуполь перетворився на символ українсьої мужності і руцького фашизму...
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07.05.2022 14:21 Ответить
https://chng.it/XpvPsRHgVq Підписуємо петицію на підтримку Маріуполя. Save Mariupol !
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07.05.2022 14:32 Ответить
Царствие небесное всем невинно убитым. Кацапам смерть невинных аукнется по любому. Карма, она такая
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07.05.2022 22:36 Ответить
 
 