На дверях маріупольських квартир пишуть імена загиблих мешканців. ФОТОфакт
Окупанти досі не надали дозвіл на вивезення й захоронення мешканців Маріуполя, які померли у своїх квартирах.
Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Оскількі окупанти досі не надали дозвіл на захоронення загиблих, що залишились в домівках, та не дійшли "по черзі" до вивезення та захоронення знайдених невідомих, в квартирах на дверях стали з’являтись такі надписи. Маріупольці зазначають дати не смерті, а дату коли тіло знайдено…" - зазначив він.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар07.05.2022 14:21 Відповісти Мені подобається 11 Посилання
Константин См
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Неопознанный объект
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