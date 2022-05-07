На дверях маріупольських квартир пишуть імена загиблих мешканців. ФОТОфакт

Окупанти досі не надали дозвіл на вивезення й захоронення мешканців Маріуполя, які померли у своїх квартирах.

Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Оскількі окупанти досі не надали дозвіл на захоронення загиблих, що залишились в домівках, та не дійшли "по черзі" до вивезення та захоронення знайдених невідомих, в квартирах на дверях стали з’являтись такі надписи. Маріупольці зазначають дати не смерті, а дату коли тіло знайдено…" - зазначив він.