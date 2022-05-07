УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10532 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
12 812 3

На дверях маріупольських квартир пишуть імена загиблих мешканців. ФОТОфакт

Окупанти досі не надали дозвіл на вивезення й захоронення мешканців Маріуполя, які померли у своїх квартирах.

Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Оскількі окупанти досі не надали дозвіл на захоронення загиблих, що залишились в домівках, та не дійшли "по черзі" до вивезення та захоронення знайдених невідомих, в квартирах на дверях стали з’являтись такі надписи. Маріупольці зазначають дати не смерті, а дату коли тіло знайдено…" - зазначив він.

На дверях маріупольських квартир пишуть імена загиблих мешканців 01

Автор: 

Маріуполь (3243) Андрющенко Петро (697)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Маріуполь перетворився на символ українсьої мужності і руцького фашизму...
показати весь коментар
07.05.2022 14:21 Відповісти
https://chng.it/XpvPsRHgVq Підписуємо петицію на підтримку Маріуполя. Save Mariupol !
показати весь коментар
07.05.2022 14:32 Відповісти
Царствие небесное всем невинно убитым. Кацапам смерть невинных аукнется по любому. Карма, она такая
показати весь коментар
07.05.2022 22:36 Відповісти
 
 