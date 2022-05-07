Российские военные обстреляли Богодухов в Харьковской области. ФОТО
Российские оккупанты 7 мая около 2 часов ночи в очередной раз обстреляли город Богодухов Харьковской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном телеграм-канале Харьковской областной прокуратуры.
"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
В результате обстрела произошел пожар четырех грузовых транспортных средств и нежилого здания.
Кроме того, повреждены девять транспортных средств, принадлежащих местному предпринимателю.
Осмотр места происшествия проводил СО Богодуховского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области совместно с прокурорами Харьковской областной прокуратуры.
Досудебное расследование осуществляется СО Управления СБУ в Харьковской области.
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