Российские военные обстреляли Богодухов в Харьковской области. ФОТО

Российские оккупанты 7 мая около 2 часов ночи в очередной раз обстреляли город Богодухов Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном телеграм-канале Харьковской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В результате обстрела произошел пожар четырех грузовых транспортных средств и нежилого здания.

Кроме того, повреждены девять транспортных средств, принадлежащих местному предпринимателю.

Осмотр места происшествия проводил СО Богодуховского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области совместно с прокурорами Харьковской областной прокуратуры.

Досудебное расследование осуществляется СО Управления СБУ в Харьковской области.

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