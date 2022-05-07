РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13276 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
6 537 1

Российские военные обстреляли Богодухов в Харьковской области. ФОТО

Российские оккупанты 7 мая около 2 часов ночи в очередной раз обстреляли город Богодухов Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном телеграм-канале Харьковской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В результате обстрела произошел пожар четырех грузовых транспортных средств и нежилого здания.

Российские военные обстреляли Богодухов в Харьковской области 01

Кроме того, повреждены девять транспортных средств, принадлежащих местному предпринимателю.

Российские военные обстреляли Богодухов в Харьковской области 02

Осмотр места происшествия проводил СО Богодуховского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области совместно с прокурорами Харьковской областной прокуратуры.

Досудебное расследование осуществляется СО Управления СБУ в Харьковской области.

Смотрите: "И так будет с каждым, петушки!": ВСУ в Харьковской области уничтожили несколько единиц техники российских оккупантов. ВИДЕО

обстрел (27807) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По в/ч частині ППО, яка охороняє небо над Харковом, вони не попали
показать весь комментарий
07.05.2022 17:56 Ответить
 
 