Російські військові обстріляли Богодухів у Харківській області. ФОТО

Російські окупанти 7 травня близько 2 години ночі вкотре обстріляли місто Богодухів Харківської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному телеграм-каналі Харківської обласної прокуратури

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - сказано в повідомленні.

Внаслідок обстрілу сталася пожежа чотирьох вантажних транспортних засобів та нежитлової будівлі.

Крім того, пошкоджено дев’ять транспортних засобів, які належать місцевому підприємцю.

Огляд місця події проводив СВ Богодухівського районного управління поліції ГУНП в Харківській області спільно з прокурорами Харківської обласної прокуратури.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

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