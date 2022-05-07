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Російські військові обстріляли Богодухів у Харківській області. ФОТО

Російські окупанти 7 травня близько 2 години ночі вкотре обстріляли місто Богодухів Харківської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному телеграм-каналі Харківської обласної прокуратури

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - сказано в повідомленні.

Внаслідок обстрілу сталася пожежа чотирьох вантажних транспортних засобів та нежитлової будівлі.

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Крім того, пошкоджено дев’ять транспортних засобів, які належать місцевому підприємцю.

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Огляд місця події проводив СВ Богодухівського районного управління поліції ГУНП в Харківській області спільно з прокурорами Харківської обласної прокуратури.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

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Автор: 

обстріл (29128) Харківщина (6054)


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По в/ч частині ППО, яка охороняє небо над Харковом, вони не попали
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07.05.2022 17:56 Відповісти
 
 