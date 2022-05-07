97-річний ветеран, дім якого зруйнували росіяни: Якби були сили, перший би пішов в оборону. ВIДЕО

Снаряд окупантів зруйнував дім Івана Лисуна, який 18-річним парубком пішов на Другу світову війну. Він шкодує, що не має сили воювати з росіянами.

Про це йдеться в сюжеті "Суспільного", повідомляє Цензор.НЕТ.

Іван Лисун живе у Золочівській громаді на Харківщині. Окупанти обстрілюють її щодня, від ударів вже загинули понад 20 мирних жителів. У ніч проти 4 травня снаряд прилетів в хату ветерана.

"Ви знаєте, дуже болить. За що ми воювали? Що ми звільнили? Собі оце старість таку зробили? Ми воювали за звільнення України", - каже Іван Лисун.

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На війну проти нацистів він потрапив за місяць після 18-річчя. Звільняв міста Білорусі, Польщі, дійшов до Німеччини, отримав медаль "За відвагу".

"Якби були сили, я б пішов перший в оборону. Я стояв би, допомагав нашим військам. У мене є родичі там [в Росії], вони кажуть: "Ми нічого не знаємо". Як нічого не знаєте? А ми отак страждаємо зараз. Так жалості в мене тепер немає ані грама", - говорить ветеран.

Родичі розповіли, що намагалися вивезти дідуся у більш спокійне місце. Але той відмовився. Він каже, що хоче зустріти перемогу вдома.