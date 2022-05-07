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97-річний ветеран, дім якого зруйнували росіяни: Якби були сили, перший би пішов в оборону. ВIДЕО

Снаряд окупантів зруйнував дім Івана Лисуна, який 18-річним парубком пішов на Другу світову війну. Він шкодує, що не має сили воювати з росіянами.

Про це йдеться в сюжеті "Суспільного", повідомляє Цензор.НЕТ.

Іван Лисун живе у Золочівській громаді на Харківщині. Окупанти обстрілюють її щодня, від ударів вже загинули понад 20 мирних жителів. У ніч проти 4 травня снаряд прилетів в хату ветерана.

"Ви знаєте, дуже болить. За що ми воювали? Що ми звільнили? Собі оце старість таку зробили? Ми воювали за звільнення України", - каже Іван Лисун.

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На війну проти нацистів він потрапив за місяць після 18-річчя. Звільняв міста Білорусі, Польщі, дійшов до Німеччини, отримав медаль "За відвагу".

"Якби були сили, я б пішов перший в оборону. Я стояв би, допомагав нашим військам. У мене є родичі там [в Росії], вони кажуть: "Ми нічого не знаємо". Як нічого не знаєте? А ми отак страждаємо зараз. Так жалості в мене тепер немає ані грама", - говорить ветеран.

Родичі розповіли, що намагалися вивезти дідуся у більш спокійне місце. Але той відмовився. Він каже, що хоче зустріти перемогу вдома.

Автор: 

ветерани (1089) Друга світова війна (302) Харківщина (6054)


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Пробач діду, що не змогли запобігти, що дивился в очі *путлєру* 30 років і дружили з цими виродками
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07.05.2022 16:49 Відповісти
ходил...не берут...50 лет , говорят старый
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07.05.2022 16:50 Відповісти
В мене купу знайомих по мобілізації призвали, 50+. Правда більшість з них водії, механіки водії та офіцери. А бігати в піхоті в 50 - дійсно, важкувато.
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07.05.2022 17:35 Відповісти
Дай Боже нашому славетному ветерану сил та здоров'я дожити до нашої
Перемоги і прожити ще довго і з полегшенням на душі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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07.05.2022 16:56 Відповісти
Эти слова и есть оборона. С 18 лет защищал Украину, защищает её и сейчас- в 97.
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07.05.2022 17:01 Відповісти
от чому і не виїхати в більш спокійне місце? подумав би про рідних, про доньку, зрозуміло що вона його не оставить одного, буде сидіти під обстрілами разом з ним. його бажання захищати вітчизну зрозуміла, но чому він не хоче захистити рідних і виїхати разом з ними в безпечне місце - ні, от що за егоїзм.
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07.05.2022 18:29 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/14337 Бувальщина з окопу. Від Борислава Берези, з-під Харкова :

Подходит ко мне побратим и говорит:
- А ты sms от СБУ получал?
- Не знаю. Мне sms никто не шлёт и я в них не заглядываю.
- Так посмотри!

Я посмотрел (скрін за вищенаведеною ссиллю). Выпал в осадок. Сразу почувствовал в себе желание сдаться в плен СБУ. Но вспомнил, что я в ЗСУ, а предложение только для рашистов. Попытался дозвониться в СБУ, чтоб узнать какие бонусы от их предложения и почему пришло мне? Но в СБУ линия была занята. Видимо сдающиеся в плен звонили и создали очередь. Но подошёл еще побратим и объяснил, что причина в том, что мы зашли в пункт, который СБУ считает оккупированным и всем, кто в нем приходит такое сообщение. В общем, у нас три роты получили такое сообщение. Все, кто зашли и держат новый пункт.

Хочу радостно сообщить СБУ, что мы освобождаем и удерживает позиции быстрее, чем об этом узнает Служба Быта. Поэтому пусть поправят что-то у себя там в к̶о̶н̶с̶е̶р̶в̶а̶т̶о̶р̶и̶и̶ системе. А то выглядит как-то... Но мы не обижается. От ведомства, которое возглавляет лейтенант Баканов, а курирует Татаров, я ничего иного и не жду.
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07.05.2022 18:34 Відповісти
Нужно было обеденятся с гитлеровцами и идти мочить русню. Щас бы жили как люди, ездили бы все на БМВ и Мерседесах и не было бы этого всего. Мое мнение, конечно. В детстве когда в колду играл всегда сочувствовал немцам. Если б не перегиб с евреями их можно было бы понять. Пробабку мою вермахт и пальцем не тронул, а когда пришли совки то попытались изнасиловать. Вот така херня малята...
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07.05.2022 19:08 Відповісти
 
 