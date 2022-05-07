97-річний ветеран, дім якого зруйнували росіяни: Якби були сили, перший би пішов в оборону. ВIДЕО
Снаряд окупантів зруйнував дім Івана Лисуна, який 18-річним парубком пішов на Другу світову війну. Він шкодує, що не має сили воювати з росіянами.
Про це йдеться в сюжеті "Суспільного", повідомляє Цензор.НЕТ.
Іван Лисун живе у Золочівській громаді на Харківщині. Окупанти обстрілюють її щодня, від ударів вже загинули понад 20 мирних жителів. У ніч проти 4 травня снаряд прилетів в хату ветерана.
"Ви знаєте, дуже болить. За що ми воювали? Що ми звільнили? Собі оце старість таку зробили? Ми воювали за звільнення України", - каже Іван Лисун.
На війну проти нацистів він потрапив за місяць після 18-річчя. Звільняв міста Білорусі, Польщі, дійшов до Німеччини, отримав медаль "За відвагу".
"Якби були сили, я б пішов перший в оборону. Я стояв би, допомагав нашим військам. У мене є родичі там [в Росії], вони кажуть: "Ми нічого не знаємо". Як нічого не знаєте? А ми отак страждаємо зараз. Так жалості в мене тепер немає ані грама", - говорить ветеран.
Родичі розповіли, що намагалися вивезти дідуся у більш спокійне місце. Але той відмовився. Він каже, що хоче зустріти перемогу вдома.
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Перемоги і прожити ще довго і з полегшенням на душі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Подходит ко мне побратим и говорит:
- А ты sms от СБУ получал?
- Не знаю. Мне sms никто не шлёт и я в них не заглядываю.
- Так посмотри!
Я посмотрел (скрін за вищенаведеною ссиллю). Выпал в осадок. Сразу почувствовал в себе желание сдаться в плен СБУ. Но вспомнил, что я в ЗСУ, а предложение только для рашистов. Попытался дозвониться в СБУ, чтоб узнать какие бонусы от их предложения и почему пришло мне? Но в СБУ линия была занята. Видимо сдающиеся в плен звонили и создали очередь. Но подошёл еще побратим и объяснил, что причина в том, что мы зашли в пункт, который СБУ считает оккупированным и всем, кто в нем приходит такое сообщение. В общем, у нас три роты получили такое сообщение. Все, кто зашли и держат новый пункт.
Хочу радостно сообщить СБУ, что мы освобождаем и удерживает позиции быстрее, чем об этом узнает Служба Быта. Поэтому пусть поправят что-то у себя там в к̶о̶н̶с̶е̶р̶в̶а̶т̶о̶р̶и̶и̶ системе. А то выглядит как-то... Но мы не обижается. От ведомства, которое возглавляет лейтенант Баканов, а курирует Татаров, я ничего иного и не жду.