97-летний ветеран, дом которого разрушили россияне: Если бы были силы, первым бы ушел в оборону. ВИДЕО

Снаряд оккупантов разрушил дом Ивана Лысуна, который 18-летним парнем ушел на Вторую мировую войну. Он сожалеет, что не в силах воевать с россиянами.

Об этом говорится в сюжете "Суспильного", сообщает Цензор.НЕТ.

Иван Лысун живет в Золочевской громаде на Харьковщине. Оккупанты обстреливают ее каждый день, от ударов уже погибли более 20 мирных жителей. В ночь на 4 мая снаряд прилетел в дом ветерана.

"Вы знаете, очень болит. За что мы воевали? Что мы освободили? Себе это старость такую сделали? Мы воевали за освобождение Украины", - говорит Иван Лысун.

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На войну против нацистов он попал через месяц после 18-летия. Освобождал города Беларуси, Польши, дошел до Германии, получил медаль "За отвагу".

"Если бы были силы, я бы пошел первым в оборону. Я стоял бы, помогал нашим войскам. У меня есть родственники там [в России], они говорят: "Мы ничего не знаем". Как ничего не знаете? А мы так страдаем сейчас. Так жалости у меня теперь нет ни грамма", - говорит ветеран.

Родственники рассказали, что пытались вывезти дедушку в более спокойное место. Но он отказался. Он говорит, что хочет встретить победу дома.