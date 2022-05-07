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97-летний ветеран, дом которого разрушили россияне: Если бы были силы, первым бы ушел в оборону. ВИДЕО

Снаряд оккупантов разрушил дом Ивана Лысуна, который 18-летним парнем ушел на Вторую мировую войну. Он сожалеет, что не в силах воевать с россиянами.

Об этом говорится в сюжете "Суспильного", сообщает Цензор.НЕТ.

Иван Лысун живет в Золочевской громаде на Харьковщине. Оккупанты обстреливают ее каждый день, от ударов уже погибли более 20 мирных жителей. В ночь на 4 мая снаряд прилетел в дом ветерана.

"Вы знаете, очень болит. За что мы воевали? Что мы освободили? Себе это старость такую сделали? Мы воевали за освобождение Украины", - говорит Иван Лысун.

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На войну против нацистов он попал через месяц после 18-летия. Освобождал города Беларуси, Польши, дошел до Германии, получил медаль "За отвагу".

"Если бы были силы, я бы пошел первым в оборону. Я стоял бы, помогал нашим войскам. У меня есть родственники там [в России], они говорят: "Мы ничего не знаем". Как ничего не знаете? А мы так страдаем сейчас. Так жалости у меня теперь нет ни грамма", - говорит ветеран.

Родственники рассказали, что пытались вывезти дедушку в более спокойное место. Но он отказался. Он говорит, что хочет встретить победу дома.

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Пробач діду, що не змогли запобігти, що дивился в очі *путлєру* 30 років і дружили з цими виродками
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07.05.2022 16:49 Ответить
ходил...не берут...50 лет , говорят старый
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07.05.2022 16:50 Ответить
В мене купу знайомих по мобілізації призвали, 50+. Правда більшість з них водії, механіки водії та офіцери. А бігати в піхоті в 50 - дійсно, важкувато.
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07.05.2022 17:35 Ответить
Дай Боже нашому славетному ветерану сил та здоров'я дожити до нашої
Перемоги і прожити ще довго і з полегшенням на душі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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07.05.2022 16:56 Ответить
Эти слова и есть оборона. С 18 лет защищал Украину, защищает её и сейчас- в 97.
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07.05.2022 17:01 Ответить
от чому і не виїхати в більш спокійне місце? подумав би про рідних, про доньку, зрозуміло що вона його не оставить одного, буде сидіти під обстрілами разом з ним. його бажання захищати вітчизну зрозуміла, но чому він не хоче захистити рідних і виїхати разом з ними в безпечне місце - ні, от що за егоїзм.
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07.05.2022 18:29 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/14337 Бувальщина з окопу. Від Борислава Берези, з-під Харкова :

Подходит ко мне побратим и говорит:
- А ты sms от СБУ получал?
- Не знаю. Мне sms никто не шлёт и я в них не заглядываю.
- Так посмотри!

Я посмотрел (скрін за вищенаведеною ссиллю). Выпал в осадок. Сразу почувствовал в себе желание сдаться в плен СБУ. Но вспомнил, что я в ЗСУ, а предложение только для рашистов. Попытался дозвониться в СБУ, чтоб узнать какие бонусы от их предложения и почему пришло мне? Но в СБУ линия была занята. Видимо сдающиеся в плен звонили и создали очередь. Но подошёл еще побратим и объяснил, что причина в том, что мы зашли в пункт, который СБУ считает оккупированным и всем, кто в нем приходит такое сообщение. В общем, у нас три роты получили такое сообщение. Все, кто зашли и держат новый пункт.

Хочу радостно сообщить СБУ, что мы освобождаем и удерживает позиции быстрее, чем об этом узнает Служба Быта. Поэтому пусть поправят что-то у себя там в к̶о̶н̶с̶е̶р̶в̶а̶т̶о̶р̶и̶и̶ системе. А то выглядит как-то... Но мы не обижается. От ведомства, которое возглавляет лейтенант Баканов, а курирует Татаров, я ничего иного и не жду.
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07.05.2022 18:34 Ответить
Нужно было обеденятся с гитлеровцами и идти мочить русню. Щас бы жили как люди, ездили бы все на БМВ и Мерседесах и не было бы этого всего. Мое мнение, конечно. В детстве когда в колду играл всегда сочувствовал немцам. Если б не перегиб с евреями их можно было бы понять. Пробабку мою вермахт и пальцем не тронул, а когда пришли совки то попытались изнасиловать. Вот така херня малята...
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07.05.2022 19:08 Ответить
 
 