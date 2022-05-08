Россия стягивает зенитно-ракетные силы на север Крыма, - СМИ. ФОТО

Спутник зафиксировал стягивание военной техники, в частности зенитно-ракетных сил армии РФ, на север оккупированного Крыма – к селу Филатовка, расположенному вблизи Херсонской области.

Об этом свидетельствует журналистское расследование программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Как отмечается, зафиксировали увеличение российской военной техники, среди которой – зенитные и ракетные комплексы. Российские военные разместили технику в селе Филатовка на двух участках населённого пункта.

В мае на одном из этих участков количество военной техники увеличилось. Об этом свидетельствует спутниковый снимок Planet Labs за 6 мая, которым располагают "Схемы".

По словам военного эксперта, который по просьбе журналистов проанализировал снимок, кроме казарм, на этой территории расположен склад горюче-смазочных материалов. Также можно заметить около двухсот боевых бронированных машин разного типа и грузовых и командных автомобилей. Отдельно появилась крупногабаритная техника, которая, по словам эксперта, может быть зенитными и ракетными передвижными комплексами.

"По виду можно сказать, что это один из трех видов зенитно-ракетных комплексов, а именно: ракетная система залпового огня "Смерч", противовоздушный комплекс С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", – рассказал "Схемам" военный эксперт .

Такая техника может использоваться для обстрела позиций украинских военных.

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Если сравнивать со спутниковым снимком этой местности за 27 апреля – техники было гораздо меньше.

На второй части Филатовки, где тоже есть военная техника, количество ее почти не изменилось. По состоянию на конец апреля и начало мая на этой территории остаются преимущественно военные грузовики и разные виды боевых бронированных машин.