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Россия стягивает зенитно-ракетные силы на север Крыма, - СМИ. ФОТО

Спутник зафиксировал стягивание военной техники, в частности зенитно-ракетных сил армии РФ, на север оккупированного Крыма – к селу Филатовка, расположенному вблизи Херсонской области.

Об этом свидетельствует журналистское расследование программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Как отмечается, зафиксировали увеличение российской военной техники, среди которой – зенитные и ракетные комплексы. Российские военные разместили технику в селе Филатовка на двух участках населённого пункта.

Россия стягивает зенитно-ракетные силы на север Крыма, - СМИ 01

В мае на одном из этих участков количество военной техники увеличилось. Об этом свидетельствует спутниковый снимок Planet Labs за 6 мая, которым располагают "Схемы".

Россия стягивает зенитно-ракетные силы на север Крыма, - СМИ 02

По словам военного эксперта, который по просьбе журналистов проанализировал снимок, кроме казарм, на этой территории расположен склад горюче-смазочных материалов. Также можно заметить около двухсот боевых бронированных машин разного типа и грузовых и командных автомобилей. Отдельно появилась крупногабаритная техника, которая, по словам эксперта, может быть зенитными и ракетными передвижными комплексами.

"По виду можно сказать, что это один из трех видов зенитно-ракетных комплексов, а именно: ракетная система залпового огня "Смерч", противовоздушный комплекс С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", – рассказал "Схемам" военный эксперт .

Такая техника может использоваться для обстрела позиций украинских военных.

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Если сравнивать со спутниковым снимком этой местности за 27 апреля – техники было гораздо меньше.

Россия стягивает зенитно-ракетные силы на север Крыма, - СМИ 03

На второй части Филатовки, где тоже есть военная техника, количество ее почти не изменилось. По состоянию на конец апреля и начало мая на этой территории остаются преимущественно военные грузовики и разные виды боевых бронированных машин.

Россия стягивает зенитно-ракетные силы на север Крыма, - СМИ 04

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+45
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08.05.2022 14:20 Ответить
+43
Так вдарте по них. Хоч добрячим шматком асфальту.
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08.05.2022 14:32 Ответить
+41
та и х@й с ними, хоть бы все повыгорали
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08.05.2022 14:26 Ответить
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Ну ******* значит по этой самой Филатовской надо. Ведь есть чем? Или все в Чонгаре на хабы для крымчан променяли
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08.05.2022 18:07 Ответить
Украине нужны MQ-9 Reaper
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08.05.2022 18:39 Ответить
Школа життя. Про вагнергейт побалакали й забули - прийшла війна. Хоч про Чонгаргейт давайте не забудемо, бо буде ще більша біда...
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08.05.2022 19:38 Ответить
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