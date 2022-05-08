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Сбит очередной российский беспилотник "Орлан-10". ФОТОрепортаж

Военнослужащие 128-й бригады сбили российский беспилотник "Орлан-10", пытавшийся следить за украинскими позициями и корректировать огонь вражеской артиллерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Долетался. 128-я бригада сбила российский дрон "Орлан-10", который пытался следить за нашими позициями и корректировать огонь вражеской артиллерии. Это уже третий новейший беспилотник "Орлан", уничтоженный штурмовиками 128-й бригады", - говорится в сообщении.

На каком направлении сбит беспилотник, не сообщают.

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Сбит очередной российский беспилотник Орлан-10 01

Сбит очередной российский беспилотник Орлан-10 02
Сбит очередной российский беспилотник Орлан-10 03
Сбит очередной российский беспилотник Орлан-10 04

Автор: 

армия РФ (19682) беспилотник (3766) уничтожение (7258) 128 отдельная горно-пехотная бригада (156)


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треба переназвати не орлан а у***** .. або лапоть
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08.05.2022 14:40 Ответить
Сколько у них этих орланов. Прямо орда целая.
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08.05.2022 14:57 Ответить
Построено 1000-1500 шт. Из ВиКИ.
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08.05.2022 15:25 Ответить
было больше 2000-но реально наверное поменьше
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08.05.2022 15:26 Ответить
відправте це рогозіну ....)))))
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08.05.2022 15:08 Ответить
 
 