Сбит очередной российский беспилотник "Орлан-10". ФОТОрепортаж
Военнослужащие 128-й бригады сбили российский беспилотник "Орлан-10", пытавшийся следить за украинскими позициями и корректировать огонь вражеской артиллерии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
"Долетался. 128-я бригада сбила российский дрон "Орлан-10", который пытался следить за нашими позициями и корректировать огонь вражеской артиллерии. Это уже третий новейший беспилотник "Орлан", уничтоженный штурмовиками 128-й бригады", - говорится в сообщении.
На каком направлении сбит беспилотник, не сообщают.
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Alex Sav #513490
показать весь комментарий08.05.2022 14:40 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
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Alvi Chanti
показать весь комментарий08.05.2022 14:57 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Fish Man
показать весь комментарий08.05.2022 15:25 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
сатаниэль лорд
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я гражданин Украины
показать весь комментарий08.05.2022 15:08 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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