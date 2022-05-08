Сбит очередной российский беспилотник "Орлан-10". ФОТОрепортаж

Военнослужащие 128-й бригады сбили российский беспилотник "Орлан-10", пытавшийся следить за украинскими позициями и корректировать огонь вражеской артиллерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Долетался. 128-я бригада сбила российский дрон "Орлан-10", который пытался следить за нашими позициями и корректировать огонь вражеской артиллерии. Это уже третий новейший беспилотник "Орлан", уничтоженный штурмовиками 128-й бригады", - говорится в сообщении.

На каком направлении сбит беспилотник, не сообщают.

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